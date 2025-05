Bestimmen Katastrophen, Angst und Pessimismus unser Leben?

Neues Buch: In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße

In einer unruhigen Welt, die von Katastrophen und negativen Nachrichten geprägt ist, ist es entscheidend, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wirklich für unser persönliches Leben und unsere Gesellschaft bedeutend ist. Wir können entscheiden: Lassen wir uns von Angst oder Pessimismus überwältigen, oder konzentrieren wir uns auf positive, konstruktive und sinnvolle Dinge, um bewusster und reflektierter zu leben und Stabilität in unruhigen Zeiten zu finden.

Vor wenigen Jahren lebten wir noch in einem geordneten, ruhigen Umfeld. Dann wurde es unruhig:

-Anfang 2020 hat die Corona-Pandemie das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weltweit zum Erliegen gebracht.

-Am 24. Februar 2022 kam mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine der Krieg nach Europa.

-Am 7. Oktober 2023 überfiel die radikalislamische Terrorgruppe Hamas israelische Siedlungen und tötete 1.200 Menschen und verschleppte 250 Geiseln. Als Reaktion auf diese Terrorattacke begann Israel eine massive Militäroperation mit zehntausenden Toten gegen den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen.

-Und heute? Heute zerstört der unberechenbare amerikanische Präsident Donald Trump willkürlich die regelbasierte Weltordnung und gefährdet Märkte, Arbeitsplätze, die Demokratie und den Weltfrieden.

Wie schaffen wir es in dieser unruhigen Welt, unser Leben nicht von diesen Katastrophen bestimmen zu lassen, sondern die eigene Aufmerksamkeit auf das zu richten, was für unser persönliches Leben und für das Leben in unserer Gesellschaft wichtig ist?

Das neue Buch von Thies Claussen „In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße“ gibt dazu wichtige Antworten und Hilfestellung. Die in diesem Buch behandelten Fragen zu unserem Leben geben Denkanstöße zu unseren Werten, was uns glücklich macht, ob wir unsere Lebenszeit sinnvoll nutzen, zur Medienflut oder zu Fragen der Medizin, Technologie, Künstlichen Intelligenz, Klimaschutz, Demokratie, Wohlstand, der Kluft zwischen Arm und Reich und zur Frage was unsere Zukunft bestimmt.

Das Nachdenken über „Lebensfragen“ trägt dazu bei, dass wir bewusster und reflektierter leben und Stabilität in unruhigen Zeiten finden. So können wir nicht nur unser eigenes Leben bereichern, sondern auch einen positiven Einfluss auf andere ausüben. Eine wertvolle, gut verständliche und prägnante Lektüre, ein Gewinn für uns und für andere!

Von Dr. Thies Claussen sind die Bücher „In unruhigen Zeiten. Lebensfragen und Denkanstöße“ (2025), „Ludwig Erhard. Sein Leben für die Soziale Marktwirtschaft. Biografie und Ausblick“ (2024), „Unser Leben. Auf der Suche nach einem Kompass“ (2023), „Im Wandel der Zeit. Wo stehen wir? Wohin gehen wir?“ (2022), „Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit“ (2021), „Unsere Zukunft nach Corona“ (2020), „Zukunft beginnt heute“ (2018) und „Unsere Zukunft“ (2017) erschienen.

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern.

