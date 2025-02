Beteiligung Fast Finance Pay Corp. präsentiert Jahresabschluss 2024 mit hervorragendem Ergebnis

Berlin (IRW-Press/11.02.2025) – Berlin, 11. Februar 2025 – Die Fast Finance 24 Holding AG informiert ihre Aktionäre, dass ihre Tochtergesellschaft, die Fast Finance Pay Corp (OTC Nasdaq: FFPP) ihre Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben hat.

Ole Jensen, gleichzeitig Aufsichtsrat der Fast Finance 24 Holding AG und seit kurzer Zeit auch neu ernannter CEO, Präsident und Vorsitzender von Fast Finance Pay Corp., erklärte: „Alle unsere Geschäftsbereiche in der FFPP waren das ganze Jahr über erfolgreich, trotz des schwierigen Marktumfeldes aufgrund hoher Zinssätze und Unsicherheit in einigen Sektoren. Wir verzeichneten kontinuierliche Umsatzsteigerungen sowie Brutto- und Nettogewinne. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf die Umsetzung und Bewältigung schwieriger makroökonomischer Bedingungen und glauben, dass unsere vergangenen Investitionen unsere Geschäftstätigkeit gestärkt haben und das Geschäft für die nahe Zukunft optimieren werden.“

Die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr im Detail:

• Die Umsätze für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2024 betrugen 10,4 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 130 % gegenüber 4,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

• Der Bruttogewinn betrug 4,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 1,8 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

• Der Nettogewinn betrug 568.000 US-Dollar, verglichen mit 244.000 US-Dollar im gleichen Zeitraum 2023.

„Wir glauben, dass wir wesentlich besser aufgestellt sind als in der Vergangenheit, um erhebliche positive Gewinne sowie langfristiges Wachstum und Rentabilität zu erzielen. Unser neulich durchgeführter Reverse Split stärkt unsere Kapitalstruktur und verschafft uns die Möglichkeit an einer großen US-Börse notiert zu werden, unser Geschäft weiter auszubauen und Umsatz- und Gewinnergebnisse zu erzielen, die den Wert für die Aktionäre steigern werden“, schloss Herr Jensen. In den nächsten Monaten wird deshalb der Focus des Managements vollständig auf der Umsetzung des Uplisting in den USA liegen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier:

https://ff24pay-corp.com/filings/

Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 – 7262 1234-4, F. +49 (0)30 – 7262 1234-1, E-Mail: investors@ff24.com,

http://www.fastfinance24.com/de/

Die Fast Finance 24 Holding AG ist ein an der Börse gelistetes Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf Internet-Unternehmen, die global ausgerichtet sind. Die Hauptbereiche ihrer Interessen sind Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG sucht ständig nach Ergänzungen für ihr bestehendes Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an der Börse Frankfurt gehandelt.

(Ende)

Aussender: Fast Finance 24 Holding AG

Adresse: Uhlandstraße 165, 10719 Berlin

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Sören Jensen

Tel.: +49 30 7262 1234-4

E-Mail: investors@ff24.com

Website: www.fastfinance24.com

ISIN(s): DE000A1PG508 (Aktie)

Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

