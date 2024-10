Betriebliche Krankenversicherung – Auf den Makler kommt es an

Die betriebliche Krankenversicherung boomt

In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Arbeitswelt müssen Unternehmen stets auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten sein, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Eine dieser Maßnahmen, die in den letzten Jahren besonders an Bedeutung gewinnt, ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Unternehmen, die dieses Thema nicht frühzeitig angehen, laufen Gefahr, einen wichtigen Wettbewerbsvorteil zu verpassen. Denn die Einführung einer bKV bringt sowohl für Arbeitgeber*innen als auch für Arbeitnehmer*innen zahlreiche Vorteile mit sich und liegt klar auf der Hand: Krankheitsbedingte Fehlzeiten sinken, die Produktivität steigt, und das Unternehmen spart durch steuerliche Vergünstigungen.

Weiterhin wird die betriebliche Krankenversicherung zunehmend von Beschäftigten gewünscht. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Civey im Auftrag des PKV-Verbands würden fast zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland eine betriebliche Krankenversicherung begrüßen. Besonders bei der jungen Generation im Alter von 18 bis 29 Jahren ist die Zustimmung mit 71,9 Prozent überdurchschnittlich hoch. Damit wird klar: Unternehmen, die auf eine bKV setzen, haben in Zeiten des Fachkräftemangels einen entscheidenden Vorsprung bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung.

BKV – Die klügere Gehaltserhöhung für erfolgreiche Unternehmen

Eine Gehaltserhöhung hat kurzfristige Wirkung. Zu Beginn mag sie für Freude sorgen, doch mit der Zeit wird sie kaum noch wahrgenommen. Anders ist es bei der betrieblichen Krankenversicherung. Diese wird von Mitarbeiter*innen wiederkehrend und langfristig geschätzt, da sie einen konkreten Mehrwert für deren Gesundheit und Wohlbefinden bietet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Arbeitnehmer*innen sparen durch eine bKV teure Gesundheitskosten, beispielsweise für Brillen, Kontaktlinsen, Lasik-Operationen oder Physiotherapien und können die Leistung jedes Jahr aufs Neue nutzen.

Darüber hinaus trägt eine bKV erheblich zur Imageverbesserung des Unternehmens bei und bietet einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in der Personalgewinnung. Der besondere Vorteil einer bKV liegt darin, dass sie von Mitarbeiter*innen aktiv im Kolleg*innenkreis oder im privaten Umfeld thematisiert wird – anders als eine Gehaltserhöhung, die meist im Stillen bleibt. Eine bKV hat dadurch einen viel höheren viralen Charakter und Dritte können sich besser mit dem Angebot der bKV identifizieren, da diese nicht personengebunden ist. Zusätzlich profitieren Unternehmen von den steuerlichen Vorteilen, was die bKV zu einer intelligenten, wirtschaftlichen Entscheidung macht, die sowohl die Attraktivität des Unternehmens steigert als auch finanzielle Entlastung bringt.

Ein weiteres Argument: Um 100 Euro netto auf dem Konto der Mitarbeiter*innen zu haben, muss das Unternehmen deutlich mehr aufbringen. Lohnsteuer, Krankenversicherung und Rentenversicherung erhöhen den tatsächlichen Aufwand erheblich. Doch die bKV bietet einen nachhaltigen Mehrwert, der von den Beschäftigten mehr wertgeschätzt wird als eine einmalige Gehaltserhöhung. Laut der Civey-Umfrage bewerten fast ein Viertel der Befragten (23,5 Prozent) eine bKV sogar als wertvoller als eine Gehaltserhöhung, bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 29,4 Prozent.

Zeit und Geld sparen – Die Wahl des Maklers macht den Unterschied

Viele Unternehmen schrecken vor der Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung zurück, weil sie einen hohen administrativen Aufwand befürchten. Doch mit einem spezialisierten Makler, wie beispielsweise der BKVital, wird die Implementierung einfach und effizient gestaltet. Alle Informationen und offenen Fragen lassen sich in einem unverbindlichen Beratungsgespräch klären – egal, ob es um die Auswahl der passenden Leistungspakete oder die steuerlichen Optionen geht. Im Vorfeld können die Einsparungen von Unternehmen auch über einen Online-Vorteilsrechner individuell auf der Website der BKVITAL berechnet werden. Transparenz wird hier großgeschrieben.

Weiterhin ist bei der Einführung einer betrieblichen Krankenversicherung (bKV) entscheidend, einen Makler zu wählen, der den Zeit- und Kostenaufwand für das Unternehmen so weit wie möglich minimiert. Ein zeitaufwendiger Bestandteil der Implementierung ist die Erstellung einer Versorgungsordnung, die sämtliche relevanten Punkte wie Leistungsumfang, Vertragslaufzeit und Beitragsregelungen regelt. Professionelle bKV-Makler, wie die BKVital übernehmen diesen Prozess vollständig und arbeiten dabei eng mit spezialisierten Anwält*innen zusammen, um eine maßgeschneiderte und rechtssichere Versorgungsordnung zu erstellen. Für das Unternehmen bedeutet dies nur einen minimalen Abstimmungsaufwand, da der Makler das gesamte Verfahren koordiniert. Alle anfallenden Kosten werden dabei vom Makler übernommen – das Unternehmen profitiert somit von einer einfachen, schnellen und kosteneffizienten Umsetzung.

Auch kann ein Makler die komplette Organisation der Kommunikation rund um die betriebliche Krankenversicherung Inhouse übernehmen. Dabei werden vom Makler, in enger Kooperation mit dem Unternehmen, Mitarbeiterevents, sowohl vor Ort als auch online, organisiert, um die Vorteile der bKV verständlich und ansprechend zu vermitteln. Für den Fall, dass Mitarbeiter*innen nicht an den Veranstaltungen teilnehmen können, kann ein professionelles Video zur Verfügung gestellt, das flexibel zu Hause oder gemeinsam mit Familienmitgliedern angeschaut werden kann. Der organisatorische Aufwand für das Unternehmen bleibt minimal, während der Nutzen maximal ist, da die Kommunikation gezielt, effektiv und umfassend durchgeführt wird.

Gute Makler gehen über Grenzen – Internationale Standorte? – Kein Problem

Mit einer internationalen Zusatzkrankenversicherung können Unternehmen die gesundheitliche Ungleichheit innerhalb der EU und des EWR überwinden und sowohl inländischen als auch ausländischen Mitarbeiter*innen einen umfassenden Gesundheitsschutz bieten. Dies stärkt nicht nur das Wohlbefinden der Belegschaft, sondern auch das Vertrauen in den Arbeitgeber und schafft ein sicheres und stabiles Arbeitsumfeld, das den Anforderungen einer globalisierten Wirtschaft gerecht wird.

Wichtig ist dabei jedoch, dass nicht alle Makler auf eine internationale betriebliche Krankenversicherung (bKV) ausgerichtet sind. Es bedarf eines Anbieters, der über die notwendigen Strukturen und Erfahrungen verfügt, um diese speziellen Anforderungen zu erfüllen. Eine umfassende Gesundheitsversorgung ist nicht nur eine humanitäre Frage, sondern auch ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg international agierender Unternehmen. Diese Unternehmen stehen vor einem hohen Wettbewerbsdruck bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften und müssen attraktive Anreize bieten, um Talente auch für Tätigkeiten im Ausland zu gewinnen. Eine gleichwertige medizinische Versorgung in verschiedenen Ländern kann dabei ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil sein.

Für Unternehmen mit Standorten im Ausland, wie beispielsweise in Spanien oder Frankreich, bietet BKVital passende Lösungen im Bereich der internationalen bKV. Dadurch können Sie weit über die Grenzen Deutschlands hinaus einheitliche Gesundheitsstandards für alle Mitarbeiter*innen gewährleistet werden, was nicht nur die Attraktivität des Unternehmens stärkt, sondern auch das Vertrauen und die Zufriedenheit der Belegschaft fördert.

BKV-Spezialisten als wertvolle Partner im Kampf gegen Personalmangel

Die demografische Entwicklung in Deutschland stellt Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden. Schätzungen zufolge werden bis 2036 rund 13 Millionen Erwerbstätige in Rente gehen. Um diesem Mangel an qualifiziertem Personal zu begegnen, suchen viele Unternehmen nach neuen Ansätzen im Recruiting und nutzen dabei das erweiterte Leistungsportfolio von bKV-Maklern, die über den klassischen Service hinausblicken.

Einige Versicherungsmakler, wie beispielsweise BKVital, unterstützen Unternehmen aktiv bei der Gewinnung neuer Talente, indem sie innovative Lösungen anbieten. Dazu gehört etwa die Präsentation der Vorteile einer betrieblichen Krankenversicherung auf Bewerbertagen oder die Bereitstellung von maßgeschneiderten Kurzvideos für Stellenanzeigen, die über QR-Codes abrufbar sind. Solche Videos, die bei BKVital als kostenloser Service zur Verfügung stehen, bieten Unternehmen im Wettbewerb um Fachkräfte einen deutlichen Vorteil, den Mitbewerber oft nicht bieten können.

Diese neuen Modelle schaffen innovative Kooperationen zwischen Unternehmen und Versicherungsmaklern, wodurch der klassische bKV-Makler zu einem wertvollen strategischen Partner im Kampf gegen den Fachkräftemangel wird. Unternehmen profitieren somit nicht nur von einem verbesserten Gesundheitsschutz für ihre Belegschaft, sondern auch von einem echten Mehrwert im Recruiting.

Mit der bKV eine Personalstrategie unterstützen

Ein erfahrener Versicherungsmakler, der ausschließlich auf die betriebliche Krankenversicherung spezialisiert ist, kennt die zahlreichen Möglichkeiten die eine bKV bietet. Ein Spezialmakler wie die BKVital, ist deshalb auch in der Lage Ihre Personalabteilung in der Umsetzung einer Personalstrategie zu unterstützen. So ist es zum Beispiel mit Hilfe der bKV möglich, Anreize für eine längere Betriebszugehörigkeit zu schaffen. Bei diesem Ansatz erhalten Mitarbeitende ab einer gewissen Betriebszugehörigkeit umfangreichere bKV-Leistungen.

In Zeiten eines immer größeren Fachkräftemangels, kann die bKV auch dafür genutzt werden, um Mitarbeitende für eine Führungsposition zu motivieren, indem für Führungskräfte besondere bKV-Pakete in Aussicht gestellt werden. Und last but not least kann die bKV eine Firma dabei unterstützen, dass Ihre Auszubildenden nach der Ausbildung dem Unternehmen erhalten bleiben, indem sie auch hier mit bKV-Anreizen arbeitet, die einen Verbleib fördern.

BKV – Mit dem richtigen Anbieter einfach gut und überraschend günstig

Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen. Es stellt sich weniger die Frage, ob eine bKV sinnvoll ist, sondern wann sie eingeführt wird. In den kommenden Jahren wird die bKV zum Standard erfolgreicher Unternehmen gehören. Bereits ab einem Start-Tarif von etwa 5 Euro pro Mitarbeiter*in oder einem Premium-Tarif ab rund 50 Euro ist es möglich, die Vorzüge einer bKV zu nutzen und gleichzeitig das Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

BKVital hat sich auf die betriebliche Krankenversicherung spezialisiert, und verfügt über ein Expertenwissen, das alle wichtigen Fragen bezüglich der bKV beantwortet. Dadurch wird es Unternehmen ermöglicht, einen einfachen Zugang zur bKV zu erhalten, während gleichzeitig Kosten und der administrative Aufwand auf ein Minimum reduziert werden. Sämtliche Prozesse rund um die Einführung einer bKV wurden optimiert, sodass Unternehmen schnell und unkompliziert von dieser Form der Gesundheitsversorgungvorsorge profitieren können.

Besonders vorteilhaft ist es, einen Versicherungsmakler wie BKVital zu wählen, der über den Tellerrand hinausblickt. BKVital macht sich aktiv Gedanken darüber, wie die bKV in Unternehmen transparent und einfach implementiert werden kann. Zudem bietet das Unternehmen gezielte Unterstützung in Recruiting-Prozessen und liefert Lösungen, die auch auf globaler Ebene greifen. So profitieren nicht nur inländische Standorte, sondern auch internationale Niederlassungen von den einheitlichen Gesundheitsstandards und der umfassenden Unterstützung, die BKVital bietet. Dies verschafft Unternehmen nicht nur im Bereich der Gesundheitsversorgung, sondern auch im Wettbewerb um qualifiziertes Personal Fachkräfte einen entscheidenden Vorteil.

Mit einer bKV wegweisende Standards für eine gesunde Unternehmenskultur setzen

Unsere Vision ist die Förderung von vitalen und zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen – die einen dauerhaften Erfolg sicherstellen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe einer maßgeschneiderten betrieblichen Krankenversicherung, heute und in Zukunft für eine herausragende Reputation Ihres Unternehmens zu sorgen. Wir möchten, dass Ihre soziale Verantwortung sichtbar wird, indem Sie sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter*innen und deren Familien kümmern. Denn eine soziale Unternehmenskultur ist für uns die Basis, um zukünftig die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter*innen zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit unserer Expertise aus Erfahrung, Empathie & Herzblut würden wir gerne gemeinsam mit Ihnen an der Zukunft Ihres Unternehmens arbeiten.

