Betriebliches Gesundheitsbudget Deutschland, Österreich, Europa & Schweiz

Betriebliches Gesundheitsbudget Deutschland, Österreich: Jetzt auch Europa-weit und in der Schweiz

Über www.betriebliches-gesundheitsbudget.de können sich Unternehmen und Mitarbeiter über das betriebliche Gesundheitsbudget informieren.

Innovative Gesundheitsförderung stärkt Unternehmen bei Mitarbeiterbindung und Fachkräftesicherung

In Zeiten von Fachkräftemangel, steigender Arbeitsbelastung und wachsender Ansprüche an moderne Arbeitgeber gewinnt die betriebliche Gesundheitsförderung zunehmend an Bedeutung. Für Arbeitgeber ist das betriebliche Gesundheitsbudget ein zukunftssicheres Modell zur Mitarbeiterbindung, das jetzt flächendeckend nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch EU-weit und in der Schweiz einsetzbar ist.

Individuell und flexibel für Gesundheitsleistungen

Das betriebliche Gesundheitsbudget ermöglicht Unternehmen, ihren Mitarbeitenden ein jährliches Budget für medizinische Leistungen zur Verfügung zu stellen, von Vorsorgeuntersuchungen über Arzneimittel, Telemedizin und Brillen bis hin zu Facharzt-Terminservices. Besonders hervorzuheben: Auch Familienangehörige können ohne Gesundheitsprüfung einbezogen werden.

„Gesunde Mitarbeitende sind der Schlüssel zu stabilen und leistungsstarken Unternehmen. Mit dem betrieblichen Gesundheitsbudget investieren Unternehmen direkt in das Wohlbefinden ihrer Teams und profitieren von geringeren Ausfallzeiten, höherer Motivation und langfristiger Mitarbeiterbindung“, erklärt Dr. Martin Elger, Experte für betriebliche Gesundheitsförderung.

„Das Modell ist branchenübergreifend einsetzbar, ob in Hotellerie, Pflege, IT, Industrie oder im Dienstleistungssektor. Es verbessert nicht nur die Arbeitgebermarke, sondern reduziert auch Fluktuation und steigert die Attraktivität im Recruiting.“

Betriebliches Gesundheitsbudget zur Gesundheitsförderung als strategischer Wettbewerbsvorteil

Insbesondere in stressintensiven oder personalkritischen Branchen gewinnt die mentale Gesundheit zunehmend an Relevanz. Das betriebliche Gesundheitsbudget ermöglicht es Unternehmen, präventive Maßnahmen zur Burnout-Prophylaxe und Stressbewältigung zu fördern und positioniert sie gleichzeitig als moderne, verantwortungsbewusste Arbeitgeber mit echter Work-Life-Balance-Kultur.

Betriebliches Gesundheitsbudget: Die Vorteile im Überblick

Für Arbeitgeber:

– Reduzierung von Fehlzeiten und Krankheitsausfällen

– Stärkere Mitarbeiterbindung und höhere Zufriedenheit

– Verbesserung der Arbeitgebermarke

– Geringere Kosten bei Rekrutierung und Onboarding

Für Arbeitnehmer:

– Schnellere und bessere medizinische Versorgung

– Finanzielle Entlastung für Gesundheitsleistungen

– Förderung der körperlichen und mentalen Gesundheit

– Einbeziehung von Familienangehörigen möglich

Jetzt beraten lassen

Unternehmen, die das betriebliche Gesundheitsbudget einführen möchten, finden unter www.betriebliches-gesundheitsbudget.de umfassende Informationen.

Für individuelle Beratungsgespräche steht Dr. Martin Elger persönlich zur Verfügung.

Website: www.betriebliches-gesundheitsbudget.de

Über www.betriebliches-gesundheitsbudget.de

Die Initiative www.betriebliches-gesundheitsbudget.de unterstützt Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie EU-weit auf Anfrage bei der Einführung moderner, steuerfreier Gesundheitsleistungen.

Ziel ist es, Mitarbeitende nachhaltig zu fördern, Krankheitsausfälle zu reduzieren und die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Das betriebliche Gesundheitsbudget ermöglicht individuelle und flexible Gesundheitsangebote, von Prävention bis hin zu Facharzt-Terminservices und Leistungen für Angehörige. Branchenübergreifend einsetzbar, bietet das Modell eine zukunftssichere Lösung zur Fachkräftesicherung und Mitarbeiterbindung.

Weitere Informationen unter: www.betriebliches-gesundheitsbudget.de

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de