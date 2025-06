www.betriebliches-gesundheitsbudget.de: Zukunftssichere Mitarbeiterbindung durch innovative Gesundheitsförderung mit dem betrieblichen Gesundheitsbudget

In einer Zeit des zunehmenden Fachkräftemangels und steigender Anforderungen an die Arbeitswelt gewinnt das betriebliche Gesundheitsbudget an Bedeutung. Es bietet Unternehmen eine zeitgemäße Möglichkeit, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden aktiv zu fördern: individuell, flexibel und nachhaltig.

Die Initiative www.betriebliches-gesundheitsbudget.de bringt dieses innovative Konzept jetzt flächendeckend in deutsche Unternehmen.

Das betriebliche Gesundheitsbudget stellt Mitarbeitenden jährlich zwischen 300 und 1.500 Euro zur Verfügung, um medizinische Leistungen in Anspruch zu nehmen, von Vorsorgeuntersuchungen und Arzneimitteln über Telemedizin bis hin zu Brillen oder Facharzt-Terminservices. Besonders attraktiv: Auch Familienangehörige können ohne Gesundheitsprüfung eingebunden werden.

Weniger Ausfälle und höhere Zufriedenheit mit dem betrieblichen Gesundheitsbudget

„Gesunde Mitarbeitende sind der Schlüssel zu produktiven Unternehmen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG. „Mit dem betrieblichen Gesundheitsbudget investieren Unternehmen direkt in das Wohlbefinden ihrer Teams und profitieren zugleich von sinkenden Krankheitsausfällen und einer höheren Mitarbeiterbindung.“

Dr. Martin Elger ergänzt: „Dieses Modell ist branchenübergreifend einsetzbar, ob in Hotellerie, Pflege, IT oder Industrie. Es stärkt nicht nur die Arbeitgebermarke, sondern reduziert Fluktuation und steigert die Leistungsbereitschaft.“

Gesundheitsförderung als Wettbewerbsvorteil mit dem betrieblichen Gesundheitsbudget

Gerade in stressintensiven Branchen wie Dienstleistung oder Kreativwirtschaft spielt das Thema mentale Gesundheit eine immer größere Rolle. Das Gesundheitsbudget ermöglicht präventive Maßnahmen, um Burnout und stressbedingten Ausfällen vorzubeugen. Unternehmen positionieren sich dadurch nicht nur als moderne Arbeitgeber, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zur Work-Life-Balance ihrer Mitarbeitenden.

Vorteile des betrieblichen Gesundheitsbudgets auf einen Blick:

– Für Arbeitgeber: Weniger Fehlzeiten, stärkere Mitarbeiterbindung, bessere Arbeitgebermarke, geringere Rekrutierungskosten.

– Für Arbeitnehmer: Schnellere medizinische Versorgung, finanzielle Entlastung, Förderung der körperlichen und mentalen Gesundheit – auch für Angehörige.

Jetzt individuell beraten lassen

Unternehmen, die ein betriebliches Gesundheitsbudget einführen möchten, werden auf www.betriebliches-gesundheitsbudget.de umfassend informiert. Dr. Martin Elger steht als erfahrener Experte für individuelle Beratungsgespräche gern zur Verfügung.

Web: www.betriebliches-gesundheitsbudget.de

