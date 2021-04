Betriebsausflug Düsseldorf – Stadtrallyes mal anders

Düsseldorf. Nirgends prallen Geschichte und Zukunft stärker zusammen als in Düsseldorf. Nur durch den Rhein getrennt, stehen hier Bauwerke aus dem 13. Jahrhundert neben hoch modernen Geschäftsgebäuden. Die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens ist die Mode- und Kunststadt Deutschlands, das lässt sich in der Königsallee besonders gut nachvollziehen. Prunkvolle Geschäfte und der Stadtgraben mit den beeindruckenden Bäumen verleihen der Straße das gewisse Etwas. Dieses Lebensgefühl, das nur in Düsseldorf zu finden ist, zieht neben zahlreichen Touristen auch erfolgreiche Firmen in die Landeshauptstadt. Airbus und Mercedes Benz sind nur zwei der wichtigsten Unternehmen in der Stadt. So bietet Düsseldorf alles, was für einen besonderen Betriebsausflug von Nöten ist.

Spaß und Action beim Betriebsausflug

Wohin es bei dem Betriebsausflug geht, ist den meisten unwichtig. Hauptsache für viele Arbeitnehmer ist, dass der Tag schnell vorbeigeht oder wenigstens ein Essen dabei ist. Aber ein Betriebsausflug sollte allen Beteiligten Spaß bringen und auch einen Nutzen für das Unternehmen darstellen. Ein Ausflug mit der Abteilung fördert und fordert den Zusammenhalt des Teams und verbessert die Arbeitsatmosphäre merklich. Denn je besser sich die Kollegen verstehen, desto produktiver sind sie. Der Betriebsausflug nach Düsseldorf bietet allen Teilnehmern einen Tag voll Spaß und Spannung. Gemeinsam unternehmen sie etwas Schönes und lernen sich in lockerer Atmosphäre besser kennen. Das fördert die Kommunikation im Team und verbessert die Zusammenarbeit im Büro oder der Werkshalle. Jedoch kann so ein Event auch nach hinten losgehen. Sollten die Teilnehmer nicht wissen, wohin sie müssen, oder sind sie gelangweilt, kann das Event auch mehr Schaden als Nutzen verursachen. Daher ist es wichtig, jemanden zu engagieren, der sich mit der Organisation und Betreuung eines erfolgreichen Betriebsausflugs in Düsseldorf auskennt.

Über zehn Jahre Erfahrung zeichnen sich aus

Das Unternehmen CityHunters ist das perfekte Unternehmen, um aus dem Betriebsausflug ein unvergessliches Event zu machen. Mit dem außergewöhnlichen Spieldesign, bei dem jeder Teilnehmer miteinbezogen wird, und zwölf Jahren Erfahrung ist CityHunters die richtige Wahl. Ob mit Kompass und Stadtplan oder mit iPad oder GPS-Gerät: Mit den Stadtrallyes von CityHunters wird der Betriebsausflug zu einem spannenden Abenteuer. “Wir sind für jede Teilnehmerzahl gerüstet. Möchten Sie mit zehn oder mit 1.000 Teilnehmern spielen? Wir organisieren jede Teamgröße”, sagt Geschäftsführer C.-Philipp Steiner. “Bei unseren Events können Sie in die Rolle eines Geheimagenten schlüpfen oder zusammen mit Ihren Kollegen einen verborgenen Schatz finden. Wir haben für jeden Geschmack ein Event im Portfolio”, ergänzt Steiners Partner Daniel Sekula.

Mit einem Event von CityHunters wird der Betriebsausflug zu einem Abenteuer, das keiner so schnell vergisst.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.cityhunters.de/duesseldorf/betriebsausflug-duesseldorf

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: https://www.cityhunters.de/

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/duesseldorf/betriebsausflug-duesseldorf

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.