Betriebsausflug in Hannover als Erlebnis

So gelingt der Betriebsausflug in der Niedersachsen-Metropole

Hannover. Hands aufs Herz: Betriebsausflüge geraten oft eintönig. Was sich einmal bewährt hat, wird den Mitarbeitern jedes Jahr aufs Neue serviert. Doch was für eine gesunde Ernährung wichtig ist, gilt auch für das Betriebsklima: Abwechslung!

Die Firma CityHunters hat sich diese Abwechslung auf die Fahne geschrieben. Sie bietet Firmen unterschiedliche Teameventkonzepte in Form von Stadtrallyes in Hannover an. Diese lassen sich ganz einfach in den Betriebsausflug in oder nach Hannover integrieren. Dass die Landeshauptstadt Niedersachsens die ideale Kulisse für einen Betriebsausflug bildet, steht außer Frage. Schließlich lockt sie in jedem normalen Jahr Millionen Touristen in ihr Zentrum. Und was Urlauber begeistert, kann für den Betriebsausflug nicht schlecht sein!

Betriebsausflüge dienen vor allem dazu, das Betriebsklima zu verbessern. Ein schlechtes Betriebsklima sorgt für schlechte Leistungen. Ein Teamevent von CityHunters schafft hier Abhilfe. Die Stadtrallyes bieten nicht nur Kurzweil, sondern stärken gleichzeitig die Teamfähigkeit. Die Arbeitskollegen lösen gemeinsam und gegeneinander spannende Rätsel und knifflige Teamaufgaben und erleben so bei ihrem Betriebsausflug Hannover von einer völlig neuen Seite. Ein weiterer positiver Aspekt der Angebote von CityHunters: Die Teamevents finden draußen statt – so kommt buchstäblich frischer Wind in die Teams!

Unterhaltsame Idee für den Betriebsausflug: Stadtrallyes!

CityHunters bietet seit mehr als zehn Jahren Teamevents in Form von Stadtrallyes an. Dabei ist es egal, ob der Betriebsausflug in Hannover für zehn oder 1.000 Teilnehmer ausgerichtet wird, CityHunters steht jedem Unternehmen und jeder Betriebsgröße zur Seite. Dank eines ausgeklügelten Hygienekonzepts von CityHunters sind die Teamevents sogar unter Corona-Bedingungen durchführbar.

Für den Betriebsausflug ins Herz Niedersachsens

Wo, wenn nicht in der Landeshauptstadt Niedersachsens lässt sich ein Betriebsausflug durchführen? Besonders die Vielfältigkeit der Stadt begeistert jedes Jahr Millionen Touristen. Die Wahrzeichen der lebendigen Stadt, wie das Neue Rathaus oder die Herrenhäuser Gärten, sind einen Besuch wert und ziehen jeden Besucher in ihren Bann. Deshalb ist ein Betriebsausflug nach Hannover immer ein besonderes Erlebnis.

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

