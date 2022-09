Betrugserfahrungen im E-Commerce sorgen für Unsicherheit beim Online-Banking

Studie zum digitalen Zahlungsverkehr

Köln/Hamburg, 01. September 2022 – SurePay, der Initiator und Marktführer des IBAN-Name Checks, und das ECC KÖLN, Tochtermarke des IFH KÖLN und Ansprechpartner für die digitale Handelswelt, haben eine Studie veröffentlicht, die zeigt: Die Menschen in Deutschland stellen hohe Erwartungen in puncto Sicherheit und Convenience an Banken und Online-Händler. Jedoch ist mehr als jede:r Dritte bereits Opfer von Betrug beim Online-Shopping geworden. Das sorgt für viel Unsicherheit – vor allem beim Online-Banking – selbst wenn der Betrug woanders stattfand.

Sowohl das Online-Banking als auch der E-Commerce boomen. Nie zuvor wurde so viel digital bestellt und bezahlt. Der heute veröffentlichte Deep Dive zur Studie „Alles safe beim Online-Banking? DAS fordern Kund:innen von Banken“ zeigt, dass Sicherheit und Convenience den Menschen dabei gleichermaßen wichtig sind. Sie erwarten unkomplizierte und gleichzeitig sichere Bezahlmöglichkeiten.

Die Ergebnisse der internetrepräsentativen Erhebung zeigen aber auch: Schlechte Erfahrungen sind keine Seltenheit. So wurden 38 Prozent der Befragten mindestens einmal Opfer von Betrugsmaschen beim Online-Shopping. Phishing sowie Datenmissbrauch sind dabei die verbreitetsten Fraud-Methoden.

Schlechte Erfahrungen beim Online-Shopping wirken sich auch negativ auf das Online-Banking aus

Diese negativen Erfahrungen bleiben nicht ohne Folgen – auch für Banken. So führte der erlebte Betrug beim Online-Shopping bei 64 Prozent der Opfer zu Veränderungen und Unsicherheiten in ihrem Online-Banking-Verhalten:

Knapp die Hälfte (47 Prozent) der Betrugsopfer gibt an, die eigenen Eingaben von Zahlungsdaten seitdem noch genauer zu prüfen.

Ein Viertel setzt als Reaktion auf den Betrug auf ein anderes Authentifizierungsverfahren.

20 Prozent fühlen sich nun generell unsicher beim Online-Banking.

13 Prozent nutzen Online-Banking weniger als zuvor.

Unterstützung und Prüfung im digitalen Zahlungsverkehr wird als immens wichtig angesehen

Die Ergebnisse verdeutlichen die enorme Relevanz der Themen Sicherheit und Sicherheitsempfinden.

Zusätzliche Services zur Betrugsprävention, die nicht nur den Check-out-Prozess einfach und bequem gestalten, sondern ihn auch sicherer machen, kommen bei Online-Shoppern hervorragend an. So wird vor allem eine Alarmfunktion, die vor fehlerhaften Eingaben schützt, von Dreiviertel der Befragten als besonders wichtig bewertet. Auch eine zusätzliche Unterstützung zur Prüfung der Eingaben (70 Prozent) sowie Hilfen zur Vereinfachung der Dateneingabe (66 Prozent) hält die Mehrheit für wichtig und wünschenswert.

Für das Online-Banking selbst fallen die Zahlen sogar noch deutlicher aus:

94 Prozent würden sich sicherer fühlen, wenn ihre Bank etwa bei Online-Überweisungen eine automatisierte Plausibilitätsprüfung zwischen der IBAN und dem Namen zum Empfängerkontos durchführen und bei eventuellen Fehlern warnen würde.

81 Prozent halten eine Bank, die solch eine Prüfung proaktiv anbietet, für vertrauenswürdiger als eine, die das nicht tut. Über die Hälfte der Befragten (53 Prozent) würde dafür sogar in Erwägung ziehen, deswegen die Bank zu wechseln.

Die Ergebnisse sind für Banken und Online-Händler gleichermaßen ein deutliches Signal: Sie können und sollten sich durch das Angebot zusätzlicher proaktiver Services rund um Sicherheit und Betrugsprävention von der Konkurrenz abheben, um das Vertrauen sowie die Zufriedenheit der eigenen Kundschaft zu steigern.

„Die Ergebnisse unserer Studie sollten von Banken und Online-Händlern als ein Warnsignal und eine Handlungsaufforderung aufgefasst werden. Die Menschen in Deutschland sehen sie in der Pflicht, alles zu tun, um den digitalen Zahlungsverkehr so sicher wie möglich zu gestalten“, fasst Michael Hulsiggensen, Business Development Manager Germany bei SurePay, die Ergebnisse zusammen. „Der Check-out beim Online-Shopping kann noch so bequem sein. Wenn er nicht absolut sicher ist, hat alles andere wenig wert. Gleiches gilt für das Online-Banking: Safety first. Convenience ist erst der nächste essenzielle Erfolgsfaktor, nachdem dank proaktiver Mechanismen zur Vermeidung von Betrug und Fehlern höchste Sicherheit gewährleistet ist. Denn negative Erfahrungen stellen, wenn es um Geld geht, alles andere in den Hintergrund.“

„Ein einfacher, schneller und vor allem sicherer und vertrauenswürdiger Check-out-Prozess beim Online-Shopping ist das A und O. Das kennen wir alle aus eigener Erfahrung: Läuft an der digitalen Kasse etwas schief oder zu kompliziert, springt man ab. Händler sollten die Relevanz dieses letzten Schrittes der Customer Journey besser über- als unterschätzen“, ergänzt Mailin Schmelter, stellvertretende Bereichsleitung am ECC KÖLN.

Die vollständige Studie steht hier zum Download bereit: https://t1p.de/t0jih

Über die Studie

Für die Studie „Alles safe beim Online-Banking? DAS fordern Kund:innen von Banken“ hat das ECC KÖLN in Zusammenarbeit mit SurePay eine Onlinebefragung unter 1.003 deutschen Konsument:innen (internetrepräsentativ nach Alter und Geschlecht) zwischen 23. Februar und 2. März 2022 durchgeführt. Die Daten wurden im September 2022 mit einem Deep Dive rund um Sicherheit im Zahlungsverkehr beim Online-Shopping ergänzt. Im Fokus der Befragung standen die Anforderungen und Erwartungen von Bankkund:innen beim Online-Banking in Bezug auf Sicherheit und Convenience sowie Erfahrungen mit Problemen bei Online-Überweisungen.

Über SurePay

SurePay ist Initiator und führender Anbieter des IBAN-Name Checks. Das 2016 gegründete niederländische Fintech-Unternehmen bietet Finanzinstituten, Organisationen und Unternehmen in ganz Europa auf Grundlage seiner einzigartigen Technologie verschiedene Lösungen, um Betrug und Fehler bei Online-Überweisungen zu verhindern. Dafür kombiniert der proprietäre Algorithmus von SurePay modernste Data-Science-Techniken mit fundiertem Wissen über den Zahlungsverkehr. SurePay entwickelt seine innovativen Payment-Lösungen kontinuierlich weiter und ist auf dem besten Weg, der führende europäische Dienst für Kontoverifikationen im Online-Banking sowie für digitale Geschäftsprozesse zu werden. Zu den Kunden und Partnern von SurePay gehören BNP Paribas, ING, ABN AMRO, Rabobank, NatWest Group, Atom Bank und STRATO.

SurePay – Sicher sein, an wen man bezahlt!

Über das ECC KÖLN

Als Tochtermarke des IFH KÖLN ist das ECC KÖLN erster Ansprechpartner für Knowhow-Transfer in der digitalen Handelswelt. Händler, Hersteller und Dienstleister profitieren von einzigartigen Market und Customer Insights sowie individuellen erfolgs- und businessrelevanten Impulsen, Events und Trainings. Mit dem ECC CLUB ( http://www.ecc-club.de) bietet das ECC KÖLN eine einzigartige Community- und Networkingplattform für Entscheider:innen im E-Commerce.

Expertise, Channels, Community – Dafür steht das ECC KÖLN.

Mehr unter: www.ecckoeln.de

Bildquelle: ECC KÖLN und SurePay