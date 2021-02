BETTERTRUST kommuniziert für börsengelistetes Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE

Die Berliner PR-Agentur BETTERTRUST übernimmt für das Cannabis-Unternehmen SynBiotic SE die Public Relations-Arbeit. SynBiotic SE ist Deutschlands einzige börsengelistete Unternehmen in dieser Branche (gelistet in Frankfurt, Düsseldorf und im Xetra) und mit knapp zehn Millionen Euro Nettoumsatz einer der wenigen profitablen Akteure im Cannabis- / Cannabinoid-Sektor. BETTERTRUST betreut den Kunden national und international. Ein Schwerpunkt ist dabei die Finanzkommunikation und Pressearbeit gegenüber Wirtschafts- und Finanztiteln sowie die Positionierung von CEO Lars Müller als Thought Leader.

Lars Müller sagt zur Zusammenarbeit: “Als Plattform-Company verfolgen wir mit SynBiotic das Ziel, entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Cannabinoide Lösungen für die großen Problemfelder unserer Zeit zu finden: Angst, Schlaf und Schmerz. Hierfür waren wir auf der Suche nach einem kreativen Partner, der es versteht unserer Vision eine starke Stimme in der Öffentlichkeit zu geben. BETTERTRUST verkörpert genau den dynamischen Geist, den ich gesucht habe.”

Allan Grap, einer der beiden Geschäftsführer von BETTERTRUST, freut sich über den neuen Kunden: “SynBiotic ist auf offensivem Wachstumskurs mit dem klaren Ziel, sich als Marktführer aufzustellen. Wir sind stolz, das Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten – und unseren kommunikativen Beitrag dafür zu leisten, es am Markt, in der Zielgruppe und bei Journalisten noch bekannter zu machen. Die facettenreiche Expertise unserer Agentur – besonders bei Innovationsunternehmen, dynamischen Märkten und neuen Themen – wollen wir für den weiteren Aufstieg von SynBiotic einbringen.”

Stanij Wićaz, Head of PR von BETTERTRUST, betont: “Cannabis-Anwendungen und Produkte verkörpern bereits heute einen der großen Zukunftsmärkte. Dass Lars Müller Cannabinoide über die Cannabis-Pflanze hinausdenkt fanden wir insbesondere spannend. Es gibt für uns keine schönere Herausforderung, als den Nutzen und die Möglichkeiten hinter dieser Vision einem breiten Publikum vor dem Hintergrund bestehender Denkmuster verständlich zu machen. Wir freuen uns sehr, SynBiotic in diesem aufstrebenden Umfeld zu begleiten. BETTERTRUST betreut seit Jahren aufstrebende Startups und Technologiefirmen. Der Cannabis-Sektor ergänzt die Bandbreite unserer Kunden hervorragend.”

Hintergrund zur Branche

Die Hanfpflanze besteht aus mehr als 100 verschiedenen Cannabioiden. Cannabidiol (CBD) ist das populärste davon – und legal. Der Einsatz von CBD-Produkten für medizinisch-therapeutische Zwecke ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Seit Jahren boomt CBD bereits bei Kosmetik, Lifestyle und Nahrungsergänzungsmitteln. Und am Horizont erscheint bereits ein weiterer Markt: CBD in Lebensmitteln, “Novel Food”; ein zusätzlicher Milliardenmarkt, etwa mit Getränken.

BETTERTRUST ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit den Schwerpunkten Digitalwirtschaft, Immobilienwirtschaft und Technologie. Die 2007 von BETTERTRUST Geschäftsführer Christopher Runge gegründete Agentur mit Sitz in Berlin, München und London hat sich auf Performance-PR und das Reputationsmanagement spezialisiert.

