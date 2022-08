BetterUp: Angelika Elzahhar verstärkt das Führungsteam

Coaching-Anbieter setzt Wachstumskurs in Deutschland und Europa fort

San Francisco/ München, 02. August 2022 – BetterUp, Vorreiter des virtuellen Coachings, verstärkt seine Präsenz in Europa und erweitert das Führungsteam mit Angelika Elzahhar (36) um eine erfahrene Marktstrategin. Als Regional Vice President EMEA BetterUp Care verantwortet Angelika Elzahhar ab sofort den Ausbau der europäischen Märkte mit besonderem Fokus auf der DACH-Region.

Zuvor war sie fast neun Jahre in leitender Position bei Benify, der marktführenden globalen Total-Rewards- & Benefitsplattform, tätig, zuletzt als Vice President International. In ihrer Rolle verantwortete sie die Entwicklung des globalen Markets und erreichte eine hohe Sichtbarkeit für das Thema Digitalisierung und Demokratisierung von Sozialleistungen in Unternehmen. Den Einstieg in ihre SaaS-Karriere begann sie zuvor bei Meltwater, wo sie zunächst den Bereich Media Sales und später das Business Development verantwortete.

Coaching und Mitarbeiterentwicklung als Wettbewerbsvorteil:

In der neuen Rolle bei BetterUp wird Angelika Elzahhar mit ihrem Sales-Team den Ausbau der deutschsprachigen und internationalen Märkte vorantreiben und das Thema Coaching und Mitarbeiterentwicklung am Arbeitsplatz als Wettbewerbsvorteil und damit als wichtigen Bestandteil der Business-Strategie in Unternehmen positionieren.

„BetterUp hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und ich freue mich darauf, den zukünftigen Kurs des Unternehmens aktiv mitzugestalten“, so Angelika Elzahhar zu ihrer neuen Aufgabe. „Das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz ist aktuell wie nie zuvor. Mit BetterUp wollen wir dazu beitragen, dem Thema zu noch größer Sichtbarkeit zu verleihen und das damit verbundene Stigma aufzubrechen. Unser Ziel ist es, Unternehmen weltweit den Zugang zu personalisierten Angeboten für mentale Fitness sowie zu wissenschaftlich fundierten Präventivlösungen für ihre Mitarbeiter:innen zu ermöglichen.“

Fokus auf Wachstum und innovative Konzepte:

Mit dem weltweit größten Netzwerk von über 3.000 Coaches bietet BetterUp ein virtuelles Coaching, das in Kombination mit interaktiven Weiterbildungsinhalten, Analysen und Echtzeit-Einblicken den Fortschritt der Mitarbeiter:innen sichtbar und messbar macht. Das Angebot besteht derzeit aus One-to-One-Coachings und interaktiven Inhalten und wurde von einem Team aus weltweit führenden Ärzt:innen, Wissenschaftler:innen und wissenschaftlichen Berater:innen entwickelt. Nutzer:innen können ihre persönliche Entwicklung optimieren und ihre berufliche Karriere beschleunigen, was insgesamt zu einem besseren, gesünderen Leben und Arbeiten führt.

Die Coaching-Plattform arbeitet derzeit mit über 600 Unternehmen und Organisationen zusammen, darunter Allianz, Hilton, Mars und Delivery Hero. Um der steigenden Nachfrage und den speziellen Anforderungen in Europa noch besser gerecht zu werden, will BetterUp verstärkt in den lokalen Markt investieren. Zum Beispiel ist das europäische Team in den letzten sechs Monaten um 50 Prozent gewachsen, mit neuen Mitarbeitern in Berlin, München, Frankfurt, London, Amsterdam und in Paris und dem Ausbau des Führungsteams in Europa.

Weitere Informationen zu BetterUp und zu den virtuellen Coaching-Services erhalten Sie unter: https://www.betterup.com/de/home.

Über BetterUp

BetterUp mit Hauptsitz in San Francisco, USA, wurde 2013 gegründet und ist führend im Bereich virtuelles professionelles Coaching. BetterUp kombiniert Coachings mit KI-Technologie und Verhaltensforschung, um individuelle Verhaltensänderungen im großen Maßstab zu ermöglichen. Als Erfinder des virtuellen Coachings ist BetterUp das größte Startup für mentale Gesundheit und Coaching weltweit, mit dem weltweit größten Netzwerk von über 3.000 Coaches, in 64 Sprachen und über 70 Ländern. Mehr als 600 Organisationen, darunter die NASA, Google, Snap Inc, Chipotle, Salesforce, Hilton, Warner Media und andere führende Fortune-1.000-Unternehmen, vertrauen auf BetterUp. BetterUp bietet drei Schlüsselbereiche: Mentale Fitness, Karriere- und Leadership-Entwicklung sowie soziale Beziehungen und inspiriert Menschen überall auf der Welt zu einem Leben mit mehr Klarheit, Sinn und Leidenschaft. Zu den Investoren gehören Wellington Management, ICONIQ Growth, Lightspeed Venture Partners, Threshold Ventures, PLUS Capital, Salesforce Ventures, Sapphire Ventures, Mubadala Investment Company, Morningside Group, SV Angel, Freestyle Capital, Crosslink Capital und Tenaya Capital. BetterUp wurde bereits in den „Inc. 5000“, „Fortune’s Great Places to Work“ und People Magazine’s „Companies that Care“ ausgezeichnet. Mehr Informationen unter https://www.betterup.com/de/home

Firmenkontakt

BetterUp (Kontakt: Kommunikationsagentur)

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42 A

80331 München

+49 89 211 871 36

betterup@schwartzpr.de

https://www.betterup.com/

Pressekontakt

Schwartz Public Relations

Sven Kersten-Reichherzer

Sendlinger Straße 42 A

80331 München

+49 89 211 871 36

sk@schwartzpr.de

https://schwartzpr.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.