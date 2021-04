Bettwaren-Shop.de bringt Farbe ins Dunkel

Farben beeinflussen das Lebensgefühl und dass auch im vermeintlich dunklen Schlafzimmer

Sich zuhause wohlfühlen ist angesagt. Die farbliche Gestaltung der Lebensumgebung und von zuhause einkaufen wird immer moderner. Seit 2001 ist der Umsatz im Online-Handel stetig gewachsen. Nicht nur wegen der Verfügbarkeit, sondern auch der entspannten Auswahl wegen. Er stieg in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich und hat sich von 1,6 Milliarden auf 83,3 Milliarden Euro vervielfacht. Es ist einfach im Trend, sich Online zu versorgen. Die Möglichkeiten, sich zu orientieren, werden immer besser. Die Qualität der Angebote und die der Beratung auch. Holger Genkinger und sein Team von Bettwaren-Shop.de haben die Zeichen der Zeit verstanden und das Unternehmen wächst mit der Branche überdurchschnittlich.

Zur Gestaltung der eigenen Wohlfühlumgebung gehört nicht nur die Auswahl der schönen Wäsche, es ist auch die Farbgestaltung, die sehr wichtig ist. Farben haben Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, soviel steht fest. In den einzelnen Kulturen wird unterschiedlich mit Farbe umgegangen. Aber Farben symbolisieren eigentlich überall etwas. So steht Weiß fast überall für Reinheit, Unberührtheit oder Unschuld. Interessant ist auch, in Japan steht Weiß für Trauer. In anderen Kulturen werden Farben teilweise anders bewertet.

Farben spielen auch in der Architektur eine wesentliche Rolle. Sie haben Einfluss auf den Stoffwechsel, so können kalte Farben wie Weiß, Hellblau, Blau und Blaugrün zum Beispiel helfen Stress zu mindern oder Komplementärkontraste wie Rot und Grün die Konzentration und Kreativität zu steigern. Die Farbgestaltung ist wichtig. Psychologen und Farbtherapeuten behaupten, dass sich niemand der Wirkung von Farben entziehen kann.

Orange steht beispielsweise für optisch warme, helle Wirkung und strahlt Nähe aus. Psychologisch verbinden wir mit dem Farbton Vertrauen, Lebenslust und Vitalität aber auch Oberflächlichkeit und Mut. Insgesamt assoziieren wir mit den warmen Farben, wie rötlichen Tönen, eher belebende und mit den kühleren Farbtönen, wie etwa Blau, beruhigende Wirkung. Übrigens ist Blau, laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, die Lieblingsfarbe von 40% der Deutschen. Weit vor Rot mit 19% und Grün mit 18%.

Im Bereich des Produktdesigns nimmt man sich des Themas auch ganz bewusst an. Der Pantone Fashion Color Trend Report führt jedes Jahr durch die wichtigsten Farbtrends der Saison. In diesem Jahr sind zwei “Farben des Jahres”, die Farben Pantone 17-5104, Ultimate Gray, und 13-0647, Illuminating, ein Gelbton im Trend. Laut den Fachleuten ergeben diese Farben eine mit Wissen, Innovation und Intuition verknüpfte Farbkombination, die mit Respekt für Weisheit, Erfahrung und Intelligenz zur Regeneration anregt. Auch diese Farben sind im Sortiment des Bettwaren-Shop.de zu finden. Produkte wie Nachtwäsche, Kissen, Spannbettlaken, etc. erfreuen sich steigender Nachfrage, nicht zuletzt der veränderten Farbgebung wegen. Auch im Badbereich, bei den Handtüchern, Vorlegern oder Waschlappen, sind Farben gefragt. Die Beliebtheitsskala führen im Moment noch Farbtöne wie Champagner, Lind, matt Silber, Rose, Grün, Gelb oder Azurblau an.

Laut Branchenpräsident, Gero Furchheim, ist die für Online-Shops positive Entwicklung nicht mehr umkehrbar. Das wissen auch Holger Genkinger und sein Team und haben sich rechtzeitig entsprechend aufgestellt. Das Angebot wurde z.B. mit Wohnaccessoires, wie Wandbildern und anderen Dekoartikeln, ausgebaut. Die Produktanzahl im Bettwaren-Shop.de ist inzwischen auf 35.000 (!) gestiegen. Wobei das Team darauf Acht gegeben hat, dass nur hochwertige Artikel und Eigenprodukte den Weg in das Sortiment gefunden haben. Der Grund ist ganz einfach: “Wir wollen unseren Kunden die Wohlfühlatmosphäre für ihren Einkauf bieten, die sie oft vermissen.” Betont Holger Genkinger, Inhaber und Geschäftsführer des Bettwaren-Shop.de. Die technischen Auswahlmöglichkeiten und optisch aufbereiteten Themenwelten, die der Verbraucher bei Bettwaren-Shop.de hat, helfen dabei und erhöhen das Einkaufserlebnis. Im Onlinemagazin und optischen Beispielseiten ist das Alles ein Thema. Emotionen werden sichtbar gemacht. Da gehört auch der neue Bereich Wohn Accessoires dazu und rundet die Themen Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Bad ab.

Und es sind nicht nur die jungen Menschen, die online einkaufen. 2020 war jeder dritte Onlineshop-Kunde über 60 Jahre alt. Online liegt im Trend und dank der immer besser werdenden Präsentationsmöglichkeiten für Anbieter und Kunden wird dieser Trend anhalten. In Ruhe von Zuhause aus einkaufen und das Schlafzimmer farblich ansprechend zu gestalten ist eben schön!

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

