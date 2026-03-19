Bevor die Sommerhitze kommt: Jetzt Klimaanlage planen

Wer im letzten Sommer in den eigenen vier Wänden unter den Rekordtemperaturen gelitten hat und über die Anschaffung einer Klimaanlage nachdenkt, sollte jetzt handeln: Solange die Temperaturen noch niedrig sind, ist die beste Zeit, um Angebote einzuholen und die Installation zu planen. Denn sobald die erste Hitzewelle kommt, steigt erfahrungsgemäß die Nachfrage nach Klimageräten sprunghaft an. Wer frühzeitig plant, vermeidet Installations-Engpässe in der Hochsaison und kann sein Zuhause rechtzeitig auf die Sommerhitze vorbereiten.

„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt, sobald die Temperaturen im Sommer anziehen – auch bei unseren Daikin Partnerbetrieben. Daher ist der beste Zeitpunkt für die Planung jetzt, wenn die Nachfrage geringer ist und Handwerksbetriebe mehr Kapazitäten haben“, erklärt Martin Krutz, Deutschland-Geschäftsführer von Daikin, einem weltweit führenden Hersteller von Klimaanlagen und Wärmepumpen.

Wenn Hitze zur Belastung wird

Mit den zunehmend häufigeren und längeren Hitzeperioden wird der Schutz vor Überhitzung in Gebäuden immer wichtiger. Extreme Hitze ist nicht nur unangenehm, sie kann auch gesundheitliche Risiken bergen – besonders für ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke. Thomas Graupensberger, Experte für Klimatechnik bei Daikin, betont: „Man kann darüber diskutieren, ob sich die Hitze nicht irgendwie ertragen lässt. In bestimmten Gebäudesituationen halte ich eine Klimatisierung jedoch für alternativlos. In vielen Seniorenheimen ohne Klimaanlage wird der Sommer für die Bewohner zur Belastungsprobe. Hitzefrei gibt es dort nicht. Teilweise fehlen aus Kostengründen sogar einfache Maßnahmen wie Verschattung.“ Klimaanlagen sind daher längst mehr als ein „Nice-to-have“ für heiße Tage.

Mit der Klimaanlage Heizkosten senken

In Wohngebäuden kommen meist sogenannte Split-Klimaanlagen zum Einsatz. Dabei befindet sich die kompakte Außeneinheit außerhalb des Gebäudes, während im Innenraum ein oder mehrere Innengeräte für die gewünschte Raumtemperatur sorgen. Diese Systeme sind effizienter und leiser als mobile Klimageräte.

Moderne Klimaanlagen können mehr als nur kühlen: Fest installierte Geräte sind technisch gesehen Luft-Luft-Wärmepumpen. Sie regulieren auch die Luftfeuchtigkeit und können in der Übergangszeit oder im Winter zum Heizen genutzt werden. Laut Berechnungen der Stiftung Warentest heizen diese Systeme in vielen Fällen sogar günstiger als eine Gasheizung (siehe Stiftung Warentest Ausgabe 06/2025).

Angesichts zuletzt stark steigender Preise für fossile Energieträger – infolge des Kriegs im Nahen Osten – gewinnt dieser Vorteil zusätzlich an Bedeutung. Luft-Luft-Wärmepumpen ermöglichen es, Räume besonders in der Übergangszeit effizient zu beheizen und so die Laufzeit einer Gas- oder Ölheizung deutlich zu reduzieren. Für viele Haushalte kann eine Klimaanlage damit eine pragmatische Ergänzung zur bestehenden Heizung sein: Sie übernimmt das Heizen an milden Tagen, während das fossile System nur noch bei sehr niedrigen Außentemperaturen benötigt wird. Das senkt die Heizkosten und reduziert zugleich die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern.

Effizient Kühlen und Heizen mit einem System

Bei der Effizienz hat sich bei modernen Klimaanlagen in den vergangenen Jahren viel getan: „Beim Kühlen kann man aus einer Kilowattstunde Strom mittlerweile sechs bis acht Kilowattstunden Kühlenergie erzeugen“, so Graupensberger. Fest installierte Systeme wie die von Daikin arbeiten als Luft-Luft-Wärmepumpen und nutzen bis zu 75 % erneuerbare Energie aus der Umgebungsluft. Ein besonders effizientes System ist die Split-Klimaanlage Daikin Perfera. Sie erhielt im letzten Klimaanlagen Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 06/2025) die Gesamtnote „Gut“ (2,2) und zählt damit zu den bestbewerteten Geräten unter den stationären Split-Klimaanlagen mit 3,5 kW Kühlleistung.

Klimatechnik wird Teil der Wohnraumgestaltung

Neben Effizienz und Komfort spielt für viele Verbraucher inzwischen auch das Design der Geräte eine größere Rolle. Während Klimaanlagen früher meist als rein technische Installationen galten, achten Hersteller heute stärker darauf, dass sich Innengeräte optisch harmonisch in Wohnräume einfügen. So hat Daikin seine Luft-Luft-Wärmepumpenserie Stylish um fünf neue Design-Frontblenden erweitert. Mit den neuen Farb- und Oberflächenoptionen, etwa in Holzoptik, farbigen Stoffoberflächen oder Lederoptik, lassen sich die Innengeräte noch besser in unterschiedliche Wohn- und Einrichtungsstile integrieren – von natürlichen Interieurs bis zu modernen Wohnkonzepten.

Langfristige Lösung statt kurzfristiger Notlösung

Mobile Klimageräte, wie sie im Baumarkt angeboten werden, arbeiten oft weniger effizient. Fest installierte Split-Klimaanlagen hingegen sorgen ganzjährig für angenehme Temperaturen und regulieren die Luftfeuchtigkeit. In Kombination mit einer Photovoltaikanlage kann die Sonnenenergie sogar direkt zur Kühlung genutzt werden, indem sie im Sommer mit dem selbst erzeugten Strom betrieben wird.

Fazit: Jetzt handeln – bevor der nächste Hitzesommer kommt

Fest installierte Klimaanlagen müssen von einem Fachhandwerker eingebaut werden. Kälte- und Klimafachbetriebe beraten bei der Auswahl der passenden Anlage und übernehmen Planung sowie Montage. Wer frühzeitig plant, vermeidet Engpässe in der Hochsaison und kann sein Zuhause rechtzeitig auf die Sommerhitze vorbereiten. Informationen zu Fachbetrieben in der Nähe finden sich unter www.daikin.de

Daikin Airconditioning Germany GmbH

Die Daikin Airconditioning Germany GmbH mit Sitz in Unterhaching bei München vertreibt hochwertige, energieeffiziente Heizsysteme, Wärmepumpen sowie Klimaanlagen für Privatmarkt, Gewerbe und Industrie. Für den gewerblichen Bereich bietet Daikin zudem Produkte für Normal- und Tiefkühlung sowie Lüftungsanlagen und Kaltwassersätze an.

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