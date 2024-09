Bevorstehende Allgemeine Verfügbarkeit der Music-Domains, Now-Domains und Deal-Domains

Mit der bevorstehenden allgemeinen Verfügbarkeit der neuen Now-Domains, Deal-Domains und Music-Domains eröffnet sich ein spannendes Kapitel in der digitalen Landschaft. Diese neuen generischen Top-Level-Domains (gTLDs), die von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) genehmigt wurden, bieten Unternehmen, Künstlern und anderen Akteuren der Geschäftswelt einzigartige Möglichkeiten, ihre Online-Präsenz und digitale Identität zu stärken. Besonders die Vorregistrierung spielt eine entscheidende Rolle, um begehrte Domainnamen rechtzeitig zu sichern.

Now-Domains: Schnelligkeit und Aktualität im Fokus

Die Now-Domains bieten Unternehmen, die Wert auf Aktualität, Schnelligkeit und Innovation legen, eine maßgeschneiderte Plattform. Diese Domain-Endung ist besonders für Branchen wie Medien, Technologie und Dienstleistungen attraktiv, die stets am Puls der Zeit agieren. Mit einer Now-Domain können Unternehmen dynamische Inhalte, exklusive Updates oder zeitlich begrenzte Angebote effektiv und schnell kommunizieren.

Die Schönheit und werbliche Attraktivität der Now-Domains liegt in ihrer Fähigkeit, eine klare Botschaft zu vermitteln: „Jetzt verfügbar.“ Diese unmittelbare Zugänglichkeit schafft Vertrauen und animiert Besucher, sofort zu handeln. Unternehmen, die auf Aktualität setzen, können so eine starke Verbindung zu ihrer Zielgruppe herstellen. Eine Webadresse wie „angebote.now“ oder „neues.now“ spricht klar für sich und erleichtert die Auffindbarkeit in einem stark umkämpften Markt.

Deal-Domains: Perfekt für Sonderangebote und Aktionen

Die Deal-Domains richten sich gezielt an Unternehmen, die mit attraktiven Angeboten und Sonderaktionen arbeiten. Sie ist prädestiniert für Händler, Marktplätze und Plattformen, die besondere Deals in den Vordergrund stellen wollen. Mit einer Deal-Domain wird sofort erkennbar, dass es hier um lohnende Angebote geht – ein klarer Vorteil im E-Commerce.

Beispiel: Eine Domain wie „super.deal“ oder „rabatt.deal“ ist nicht nur einprägsam, sondern spricht Besucher direkt an und motiviert zum Kauf. Gerade in der heutigen Zeit, in der Konsumenten nach Schnäppchen und exklusiven Angeboten suchen, kann eine klare Domain-Endung wie .deal einen entscheidenden Unterschied ausmachen.

Music-Domains: Spezialisierung für die Musikbranche

Eine besonders spannende Entwicklung stellt die Einführung der Music-Domains dar. Diese gTLD ist speziell für Akteure der Musikindustrie reserviert. Künstler, Labels, Musikplattformen und andere Akteure können mit einer Music-Domain ihre Online-Präsenz gezielt stärken. Domains wie „künstlername.music“ oder „albumtitel.music“ heben sofort die Zugehörigkeit zur Musikbranche hervor und ermöglichen eine klare Markenbildung.

Die Bedeutung der Music-Domains für die Musikbranche kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In einer Zeit, in der die Konkurrenz um prägnante Domainnamen immens ist, bietet die Music-Domain eine spezialisierte und vertrauenswürdige Plattform für Musiker und musiknahe Unternehmen. Die Registrierung ist ausschließlich für Mitglieder der Musikindustrie möglich, was die Glaubwürdigkeit dieser TLD enorm stärkt,

Vorregistrierung: Der Schlüssel zum Erfolg

Aktuell befindet sich die Music-Domains, die Now-Domains und die Deal-Domains in der Phase der Vorregistrierung. Dies bedeutet, dass Musiker und Unternehmen bereits jetzt die Möglichkeit haben bei einem ICANN akkreditierten Registrar wie der Secura GmbH, ihre Wunsch-Domains zu bestellen, bevor die General Availability am 8. Oktober 2024 startet. Nur wer sich frühzeitig um eine Vorregistrierung bemüht, hat die Chance, dass seine Wunsch-Domain in den ersten Minuten der General Availability bei der Registrierungsstelle registriert wird.

Die bevorstehende allgemeine Verfügbarkeit der Now-, Deal- und Music-Domains bietet eine einmalige Chance, sich in der digitalen Welt klar zu positionieren und eine prägnante Webadresse zu sichern. Ob Sie ein Unternehmen sind, das Schnelligkeit und Innovation vermitteln möchte, ein Händler mit exklusiven Deals oder ein Künstler, der seine Musikmarke online stärken will – diese neuen Domains eröffnen völlig neue Möglichkeiten.

Nutzen Sie die Vorregistrierung, um sich die besten Domainnamen zu sichern, bevor diese schnell vergriffen sind. Wer früh handelt, profitiert von einer klaren strategischen Positionierung und kann sich einen entscheidenden Vorteil im Wettbewerb verschaffen.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/music-domains.html

https://www.domainregistry.de/now-domains.html

https://www.domainregistry.de/deal-domains.html

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: secura@domainregistry.de

http://www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

http://www.domainregistry.de

http://www.com-domains.com

Kontakt

Secura GmbH

Hans-Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

+49 221 2571213



http://www.domainregistry.de

Bildquelle: gemeinfrei