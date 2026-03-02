Bewerberkontakt Garantie von karrieremag.de

Die Garantie für planbare Resonanz im Azubi-Recruiting

Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels und der zunehmenden Schwierigkeit, Jugendliche für eine Ausbildung zu begeistern, geht die karrieremag GmbH neue Wege. Mit der Einführung der Bewerberkontakt Garantie bietet das Unternehmen ab sofort eine messbare Sicherheit beim Schalten von Stellenanzeigen auf dein-ausbildungsplatz.de und setzt damit ein klares Zeichen für Ergebnisorientierung im HR-Sektor.

Viele Arbeitgeber stehen vor der Herausforderung, dass herkömmliche Stellenanzeigen zwar Sichtbarkeit versprechen, aber keine konkreten Ergebnisse liefern können. Hier setzt die neu konzipierte Bewerberkontakt Garantie an. Statt vager Reichweitenzahlen garantiert das Modell auf dein-ausbildungsplatz.de eine Mindestanzahl an qualifizierten Kontakten innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen. Sollten die definierten Ziele in dieser Zeit nicht erreicht werden, sieht das Modell eine kostenfreie Verlängerung der Laufzeit oder eine anteilige Kostenerstattung vor.

Heiko Wohlgemuth erläutert die strategische Ausrichtung wie folgt: „In der aktuellen Marktsituation benötigen Unternehmen keine leeren Versprechen über reine Sichtbarkeit, sondern Klicks und Rückmeldungen der potenziellen Kandidaten. Mit der Bewerberkontakt Garantie minimieren wir das Investitionsrisiko für Arbeitgeber und machen die Azubi-Recruiting-Erfolge planbarer.“

Das System der Bewerberkontakt Garantie basiert auf einer realistischen Einschätzung der Nachfrage von Berufsbildern und der Anzahl möglicher Jugendlicher in der jeweiligen Region. Aufgeteilt werden die Einschätzungen in die Kategorien S, M, L. So wird beispielsweise für einen Ausbildungsplatz im Bereich Fachinformatik in einer Großstadt eine andere Resonanz kalkuliert als für eine Nischenposition im ländlichen Raum. Damit die Garantie greifen kann, müssen seitens der Unternehmen bestimmte Qualitätsstandards erfüllt sein, wie etwa ein funktionierender Bewerbungsweg sowie die Nennung echter Benefits in der Stellenausschreibung.

Ein wesentlicher Vorteil für Betriebe liegt in der Effizienzsteigerung des Budgets. Die gezielte Ausspielung der Anzeigen über verschiedene Kanäle – von der eigenen Plattform (dein-ausbildungsplatz.de) bis hin zu sozialen Medien und dem schulischen Umfeld – sorgt dafür, dass die Bewerberkontakt Garantie auf einer soliden Datenbasis steht. Dies ermöglicht es HR-Abteilungen, ihre Kapazitäten besser zu planen und den Erfolg ihrer Maßnahmen objektiv bewerten zu können.

Zusammenfassend bietet die Bewerberkontakt Garantie eine zeitgemäße Lösung für die modernen Herausforderungen des Azubi-Recruitings. Die Garantie macht aus einer klassischen Stellenanzeige eine leistungsbasierte Dienstleistung, die den Fokus konsequent auf den messbaren Rücklauf legt. Das bisherige Feedback ist durchweg positiv, sodass sich vermehrt für die Garantie entschieden wird.

Interessierte erhalten die Bewerberkontakt Garantie, beim Buchen eines Premiumprofils oder dem Schalten von Stellenanzeigen auf dein-ausbildungsplatz.de. Durch die neue Garantie wächst der Leistungsumfang der beiden Angebote noch weiter. Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre Stellenausschreibungen möglichst effektiv ausgespielt und beworben, sodass suchende Jugendliche aus der Region drauf reagieren können. Mit so einer Garantie kann das Recruiting gleich viel gelassener angegangen werden.

Hinter der dein-karrieremag.de und dein-ausbildungsplatz.de steht die karrieremag GmbH, mit Sitz in Hamburg. Inhabergeführt und mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Bereich Ausbildung, Personalvermittlung und einem umfangreichen Informatik-Hintergrund wurde das Projekt aus eigener Kraft auf die Beine gestellt. Besucher sind herzlich eingeladen sich auf karrieremag.de umzusehen und über die deutsche Karrierewelt zu informieren.

