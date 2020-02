beyerdynamic auf der ISE 2020: GROWING TOGETHER

Bei diesem besonderen Messeauftritt werden die Besucher der ISE 2020 in Amsterdam sicher große Augen machen.

Heilbronn / Amsterdam, 4. Februar 2020 – beyerdynamic tritt unter dem Leitgedanken „Growing Together“ auf der ISE 2020 auf. Und das aus sehr gutem Grund. Unsere Zeit steht im Zeichen des Wandels. Noch nie haben so viele Veränderungen dringend und zwingend zum Umdenken angeregt. Aus dieser Motivation heraus hat beyerdynamic UNITE ins Leben gerufen. UNITE steht für die Gemeinschaft, die Kommunikation miteinander und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Denn bei beyerdynamic ist man davon überzeugt, dass Kommunikation eines der großen Themen unserer heutigen Gesellschaft ist. Die Besucher des beyerdynamic Standes auf der ISE 2020 werden vermutlich erst ihren Augen nicht trauen, doch dann erkennen, dass wir nur gemeinsam wachsen können. Ganz im Sinne von „Growing Together“.

Für Verleiher und Großkunden: Change Your System Now

beyerdynamic UNITE ist ein echter Game Changer. Ein so intelligentes und umfangreiches System entfaltet natürlich dort seine Stärken, wo viele Systemkomponenten zum Einsatz kommen. War früher die Systeminstallation sehr aufwendig und kostenintensiv, ist UNITE heute eine Lösung, die einfach zu installieren und deutlich günstiger in der Instandhaltung ist. Darum präsentiert beyerdynamic auf der diesjährigen ISE das System in erweiterter Ausführung, um voll und ganz von UNITE zu überzeugen.

Für Unternehmen: The Next Big Thing

Vielseitigkeit ist eine der großen Stärken von beyerdynamic UNITE. Unternehmen können mit einem einzigen Kommunikationssystem alle relevanten Anwendungsszenarien abdecken. Wer heute ein System für Besucherführungen mit Tour Guides sucht, braucht vielleicht als nächstes eine drahtlose Mikrofonlösung für Vorträge. Möglicherweise werden Themen wie Silent PA oder Hörunterstützung relevant oder es wird für die internationale Expansion eine Dolmetscheranlage benötigt. UNITE ist flexibel erweiterbar und bietet schon heute eine All-in-One-Lösung, die Ressourcen und bares Geld spart.

Für Nutzer: Safety First

Optimaler Schutz vor Abhörversuchen, absolute Betriebssicherheit und hohe Übertragungsreichweiten sind durch beyerdynamic UNITE gewährleistet. Die besonders sichere AES-256-Bit-Verschlüsselung und individuelle Gruppenschlüssel bieten weitere Sicherheit zur Erfüllung der europäischen Datenschutzverordnung. In der intuitiven UNITE Manager Software funktionieren Konfiguration, Überwachung und Systemupdates einfacher denn je. Höchste Nutzerfreundlichkeit wird durch das intelligente Frequenzmanagement für bis zu 32 Gruppen gleichzeitig garantiert. Durch die integrierten Rückkanäle ergeben sich neue Möglichkeiten, die mit herkömmlichen Systemen undenkbar wären, wie Rückfragen bei Führungen oder wenn sich mehrere Personen über weite Distanzen koordinieren müssen

Mit UNITE: Always One Step Ahead

Das Kommunikationssystem UNITE ist ein weiteres technisches Highlight aus dem Hause beyerdynamic. Ein vielseitiges System, dessen Bedienung dem Nutzer erfrischend leicht von der Hand geht. Der neue Full-Duplex-Modus erlaubt es, den UNITE-Access-Point als 4-Kanal-Empfänger mit individuellem Return-Kanal für Funkmikrofon-Szenarien zu verwenden. Ein DSP ist bereits in die Sender integriert, damit unter anderem unterschiedlich laute Stimmen oder Sprechabstände ausgeglichen und Hintergrundgeräusche ausgeblendet werden. Die Talkback-Funktion wurde mit dem neuesten Update und der Request-to-talk-Funktion noch flexibler, da der Guide das Gespräch direkt durch Zuteilung oder Löschen aller Mikrofone steuern kann. Die neue Sidetone-Funktion erlaubt aktives Monitoring, so kann die eigene Stimme über Kopfhörer wiedergegeben werden.

Für Messebesucher: UNITE the People

Besucher der ISE 2020 in Amsterdam werden beyerdynamic als wohl einen der ausgefallensten Messestände entdecken. Als kleine Orientierungshilfe kann man auch in Halle 1 nach dem Stand M120 Ausschau halten. Es gibt natürlich nicht nur UNITE zu entdecken, sondern auch ein besonderes Giveaway, welches noch lange nach der Messe daran erinnern soll, dass wir alle nur gemeinsam wachsen können. Denn „Growing Together“ ist kein Messekonzept, sondern zeigt einen Weg auf, den beyerdynamic voller Tatendrang beschreitet und jeden dazu einlädt.

Pressemeldung und Bilder in hoher Auflösung zum Download unter:

https://www.beyerdynamic.de/unternehmen/presse/beyerdynamic-auf-der-ise-2020-growing-together

Mehr zu beyerdynamic UNITE finden Sie auf der Produktseite: www.beyerdynamic.com/unite

Mehr als 90 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Audio-Elektronik

Die beyerdynamic GmbH & Co. KG, Heilbronn, steht für innovative Audio-Produkte mit höchster Klangqualität und wegweisender Technik. Zwei Unternehmensbereiche – Consumer Audio und Pro Audio & Installed Systems – liefern maßgeschneiderte Lösungen für professionelle und private Anwender. Sämtliche Produkte werden dabei in Deutschland entwickelt und überwiegend in Handarbeit gefertigt – vom HiFi Kopfhörer über Bühnenmikrofone bis zur Konferenz- und Dolmetscheranlage.

