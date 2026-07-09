BFSG 2026: Marktüberwachung in aktiver Kontrollphase, EU-Kommission mahnt Deutschland zur Umsetzung

Seit Januar 2026 befindet sich die Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF) in der Kontrollphase. EU-Kommission fordert Deutschland zur vollständigen Umsetzung des EAA auf.

Die MLBF mit Sitz in Magdeburg hat am 29. Januar 2026 ihre

Marktüberwachungsstrategien für Produkte und für Dienstleistungen

beschlossen. Auf ihrer Website mlbf-barrierefrei.de beschreibt die Behörde

ihren Ansatz: Sie prüft auf zwei Wegen — aktiv durch systematische, häufig

automatisierte Kontrollen und reaktiv durch die Bearbeitung von Beschwerden.

Nach eigener Darstellung hat der reaktive Weg Vorrang; im Fokus stehen zudem

Angebote mit hoher Nutzerreichweite, hoher Bedeutung für eine selbstständige

Lebensführung sowie Anbieter mit einer negativen Mängel-Historie. Der

Bußgeldrahmen nach § 37 BFSG reicht je nach Verstoß bis 10.000 Euro, in

bestimmten Fällen bis 100.000 Euro; öffentlich dokumentierte Einzel-Bußgelder

sind bislang nicht bekannt (Stand Juli 2026).

Parallel erhöht sich der Druck aus Brüssel. Im März 2026 hat die

EU-Kommission Deutschland eine mit Gründen versehene Stellungnahme

übermittelt und die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882, des European

Accessibility Act (EAA), in nationales Recht angemahnt. Für die Antwort

räumte die Kommission eine Frist bis Mitte Mai 2026 ein; bleibt diese aus

Sicht Brüssels unzureichend, kann der Fall vor den Europäischen Gerichtshof

gebracht werden. Für Website-Betreiber ist vor allem eine Beobachtung

relevant: Mehrere Fachmedien rechnen im weiteren Jahresverlauf mit einer

möglichen Nachschärfung der deutschen BFSG-Vorgaben.

Auch das private Abmahngeschehen hat sich seit Februar 2026 verändert. Eine

zweite, professionellere Welle stützt sich auf formale Prüfberichte externer

Dienstleister; die Kanzlei KBM Legal dokumentiert Forderungen von rund 2.700

Euro brutto pro Schreiben (Stand 23.02.2026). Ob solche BFSG-Verstöße über

§ 3a UWG (Rechtsbruch) tatsächlich abmahnfähig sind, ist gerichtlich nicht

abschließend geklärt — es handelt sich um ein Kostenrisiko mit offener

Rechtslage, nicht um eine gesicherte Anspruchsgrundlage.

„Drei Entwicklungen gleichzeitig — aktive Marktüberwachung, Druck aus

Brüssel und professionellere Abmahnschreiben — sorgen im Sommer 2026 für

neue Dringlichkeit“, sagt Matthias Seba, Gründer von BFSG-Fuchs. „Das

bedeutet aus meiner Sicht nicht Panik, sondern Priorisierung: Wer weiß, wo

die eigenen Seiten stehen, kann gezielt nachbessern, statt auf ein

Prüfschreiben zu warten.“

BFSG-Fuchs bietet dafür eine automatisierte technische Analyse —

ausdrücklich keine Rechtsberatung:

– Kostenloser Sofort-Check: Prüft die Startseite in rund 60 Sekunden gegen

WCAG-2.1-AA-Regeln, ohne Anmeldung

– Basis-Report (129 Euro einmalig): Prüft bis zu 5 Unterseiten, priorisierte

Befunde, Entwurf einer Barrierefreiheitserklärung

– Profi-Report (399 Euro einmalig): Prüft bis zu 25 Unterseiten, Umsetzungsplan,

30 Tage E-Mail-Support

– Cookie-Check (39 / 69 Euro): technische Prüfung des Consent-Banners nach

TDDDG

– Re-Check-Abo (24,99 Euro/Monat oder 249 Euro/Jahr): monatlicher Re-Check

zur laufenden Kontrolle

Alle Reports werden auf Deutsch geliefert, das Hosting erfolgt in

Deutschland (Hetzner, Nürnberg). Verfügbarkeit: bfsg-fuchs.de — der

Sofort-Check ist ohne Anmeldung nutzbar.

Über BFSG-Fuchs

BFSG-Fuchs (bfsg-fuchs.de) ist ein automatisierter Barrierefreiheits-Scanner

von Matthias Seba, Kutenholz. Der Dienst liefert automatisierte

Barrierefreiheits-Scans deutscher Websites nach WCAG 2.1 AA / EN 301 549

(axe-core-basiert, mit menschlicher Sichtung vor Auslieferung) sowie

technische Cookie-Checks nach § 25 TDDDG. BFSG-Fuchs erstellt technische

Analysen, keine Rechtsberatung. Hosting in Nürnberg.

Kontakt

Matthias Seba

Matthias Seba

Lange Straße 20

27449 Kutenholz

015115753650



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