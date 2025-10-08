Bhakti Marga-Gründer Zu Ehren Von Shirdi Sai Babas Maha Samadhi

Eine Feier Der Liebe, Hingabe Und Zeitlosen Weisheit Shirdi Sai Babas

Bhakti Marga kündigt eine besondere spirituelle Veranstaltung zu Ehren von Shirdi Sai Babas Maha Samadhi an, die für den 15. Oktober 2025 geplant ist. Der Gründer von Bhakti Marga wird die Gedenkfeier in Shree Peetha Nilaya, dem internationalen Hauptsitz in Deutschland, leiten. Die Veranstaltung findet von 11:00 bis 13:00 Uhr MESZ statt und steht allen offen, die das Leben und die Lehren von Shirdi Sai Baba feiern möchten.

Shirdi Sai Baba ist nach wie vor einer der am meisten verehrten Heiligen Indiens. Bekannt für seine Bescheidenheit, Großzügigkeit und Hingabe zum Wohle anderer, führte er ein Leben im Dienste anderer. Seine Lehren durchbrachen religiöse Barrieren, gesellschaftliche Normen und menschliche Grenzen und betonten, dass es einen Gott mit unzähligen Namen gibt. Am Tag seines Maha Samadhi nahm er 1918 bereitwillig die Krankheit eines seiner Anhänger auf sich und verließ seinen physischen Körper. Der Gründer von Bhakti Marga wird diesen Akt selbstloser Liebe würdigen, über Babas Leben nachdenken und die Teilnehmer inspirieren, seine Prinzipien zu verkörpern.

Die Veranstaltung umfasst Andachtszeremonien, Gebete und Diskussionen über Shirdi Sai Babas Lehren. Die Teilnehmer erleben angeleitete Reflexionen über seine Botschaften der Einheit, Liebe und des Dienstes. Die Versammlung bietet eine seltene Gelegenheit, sich direkt mit den spirituellen Praktiken und Lehren auseinanderzusetzen, die Baba mit der Welt teilte.

Bhakti Marga lädt die Teilnehmer ein, persönlich in Shree Peetha Nilaya dabei zu sein. Für diejenigen, die nicht persönlich anwesend sein können, wird die Veranstaltung per Livestream übertragen. Dies gewährleistet weltweiten Zugang und ermöglicht es Anhängern aus aller Welt, an den Zeremonien teilzunehmen und von der angebotenen spirituellen Führung zu profitieren. Bhakti Marga hat Vorkehrungen getroffen, damit Online-Zuschauer umfassend an dem Erlebnis teilhaben können und so eine Brücke zwischen Gemeinschaften auf verschiedenen Kontinenten schlagen können.

Shree Peetha Nilaya Swamis und Swaminis organisieren die Veranstaltung und führen die Teilnehmer durch jeden Teil des Programms. Ihre Erfahrung und ihr Wissen werden Babas Lebensgeschichte verdeutlichen und den Kontext erläutern und die Bedeutung seiner Lehren im Alltag erklären. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen und ihr Verständnis der von Sai Baba eingeführten spirituellen Praktiken zu vertiefen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und unterstreicht Bhakti Margas Engagement, spirituelle Praktiken zugänglich zu machen. Spenden zur Unterstützung der Mission der Organisation sind willkommen. Durch die Teilnahme ehren die Teilnehmer nicht nur das Andenken an Shirdi Sai Baba, sondern vernetzen sich auch mit einer globalen Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen, die nach spirituellem Wachstum streben.

Bhakti Marga ist eine spirituelle Organisation, die von Paramahamsa Vishwananda gegründet wurde. Sie vereint Menschen weltweit, um Gott durch Gebet, Musik und Hingabe zu lieben, unabhängig von Herkunft und Glauben.

