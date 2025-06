Bibel, Bildung und Bescheidenheit: Politik und Kirche ehren Steyler Missionare

Georg Bätzing im Magazin ‚Leben jetzt‘: „Grund zu großer Dankbarkeit“

Sankt Augustin / Nettetal, 26. Juni 2025 – Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Bätzing, hat den Steyler Missionaren zum 150-jährigen Bestehen gratuliert und die Arbeit des weltweit tätigen Ordens als „segensreich“ gelobt. In einem Beitrag für die aktuelle Ausgabe des Magazins ‚Leben jetzt‘, das vom Medienapostolat der Steyler Missionare herausgegeben wird, schreibt Bätzing: „150 Jahre Steyler Missionare und Missionarinnen, das ist ein Grund zu großer Dankbarkeit.“ Zur Arbeit des Ordens gehöre es „die Freiheit der Menschen zu achten und für sie einzutreten, wo immer es geht, für die Schöpfung einzutreten und ihre Bewahrung da zu sein“.

Der Außenpolitiker und frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet schreibt in derselben Ausgabe: „Hass, Spaltungen der Gesellschaften, Krieg und Armut und Unfreiheit; diese Entwicklungen führen dazu, dass wir uns sehr mit uns selbst beschäftigen in Europa.“ Die Steyler Missionare ermahnten durch ihr Wirken die Menschen in Deutschland und Europa, „auch das Schicksal der Welt, des globalen Südens im Blick zu haben“.

In der Jubiläumsausgabe, die ab sofort erhältlich ist, schreibt unter anderem auch die frühere Bundesbildungsministerin und heutige Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Anja Karliczek: „Die Steyler Missionare, ihr Dienst für eine menschlichere Gesellschaft und für Frieden atmet den Geist des Evangeliums.“ Diese Mission sei von unschätzbarem Wert für die Gesellschaft. Der Einsatz der Ordensmitglieder sei manchmal auch heute noch gefährlich. „Das nötigt mir großen Respekt und natürlich auch Dankbarkeit ab“, so Karliczek.

Magazin beschreibt Geschichte und Wirken des Ordens

Die Geschichte des Ordens begann im Jahr 1875, als der deutsche Philosoph, Mathematiker und Theologe Arnold Janssen im niederländischen Steyl seine Ordensgemeinschaft gründete. „Von hier aus machten sich junge Männer auf, die Welt zu verändern – mit Bibel, Bildung und Bescheidenheit im Gepäck“, wie es in der Jubiläumsausgabe von ‚Leben jetzt‘ heißt. Die Werte des Ordensgründers: „Glaube ohne Fanatismus, Bildung ohne Überheblichkeit, Mission ohne Kolonialgeist.“

Schon 1876 gründete Janssen eine Druckerei, um die Idee seiner Mission mit Hilfe von Zeitschriften wie dem „Kleinen Herz-Jesu-Boten“ oder der „Stadt Gottes“ zu verbreiteten. Die Magazine thematisierten auch die Auseinandersetzung mit dem damaligen Kolonialismus. Die Zeitschrift ‚Leben jetzt‘ ist eine Nachfolge-Publikation und seit genau fünf Jahren am Markt. Sie erscheint in einer Auflage von jeweils rund 100.000 Abo-Exemplaren.

Die Steyler Missionare sind weiterhin weltweit, aber auch im deutschsprachigen Raum aktiv, unter anderem in Berlin, München, Dresden, Hamburg, Frankfurt oder Wien. Hier begleiten sie zum Beispiel Obdachlose, Einsame oder Menschen in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen. Aber auch in Kriegs- und Krisengebieten wie in der Ukraine unterstützen die Patres, Brüder und Ordensschwestern sowie jedes Jahr auch viele Freiwillige die Menschen vor Ort. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner schreibt entsprechend in der Jubiläumsausgabe, dieser „beispielhafte Einsatz für Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung verdient große Anerkennung“.

Das Magazin ‚Leben jetzt‘ erscheint 11-mal im Jahr. Mit dem Erlös werden weltweit soziale und pastorale Projekte der Steyler Missionare unterstützt. Das Heft zum Jubiläum der Ordensgemeinschaft ist erhältlich unter https://steyler-klosterladen.eu/products/sonderausgabe-steyler-orden oder Telefon (02157) 1202-37. Abonnenten erhalten das Heft automatisch.

Weitere Informationen zum Magazin unter https://www.lebenjetzt.eu

Die Steyler Missionare sind mit weltweit rund 6.000 Mitgliedern in 80 Ländern eine der großen katholischen Ordensgemeinschaften. Die Ordensbrüder arbeiten nach ihrer Ausbildung in der Seelsorge in Kirchengemeinden, in Kommunikationsberufen oder Medienarbeit, in der Wissenschaft, in Friedensprojekten oder an Schulen und Krankenhäusern. Die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ (Societas Verbi Divini SVD) – so der offizielle Name der Steyler Missionare – wurde 1875 von Arnold Janssen in Steyl (NL) gegründet und feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Das Steyler Medienapostolat entwickelt und vertreibt seit 1874, also bereits ein Jahr vor der Gründung des Ordens, Zeitschriften, Kalender und weitere Medien für Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande.

