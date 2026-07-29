Biblis wird zum Laserfusions-Hub

Weltweit erstes Laserfusionskraftwerk soll in Hessen entstehen

Biblis / Darmstadt, 29. Juli 2026 – Hessen wird Sitz des nationalen Laserfusions-Hubs. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) verleiht Focused Energy damit eine tragende Rolle beim Aufbau eines von drei nationalen Kompetenzzentren, mit denen die Bundesregierung im Rahmen des Programms „Fusion 2040″ und der Hightech-Agenda Deutschlands Fusionsindustrie gezielt voranbringen will.

Für Focused Energy und den Standort Biblis ist die Entscheidung ein wichtiger Meilenstein und deutlicher Vertrauensbeweis. Auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerks entsteht damit ein Schlüsselstandort für die Laserfusion, an dem das weltweit erste kommerzielle Kraftwerk dieser Technologie gebaut werden soll.

Hub verbindet Länder und Akteure

Der Laserfusions-Hub ist einer von drei nationalen Fusions-Hubs. Neben dem Hub für Laserfusion entstehen zwei weitere Hubs für Magnetfusion sowie Brennstoffkreislauf und Materialentwicklung. Gemeinsam sollen die drei Hubs Forschung, Industrie und Infrastruktur enger zusammenführen und die Technologiereife der Fusion deutlich beschleunigen.

Die Bewerbung für den Laserfusions-Hub wurde von Focused Energy und Marvel Fusion gemeinsam getragen und von den Ländern Hessen, Hamburg und Schleswig-Holstein unterstützt. Weitere Partner aus Forschung, Lehre und Industrie, darunter führende Unternehmen der Photonics- und Kraftwerksindustrie sowie knapp 20 wissenschaftliche Partner, beteiligen sich am Aufbau des Hubs.

Der Hub verbindet regionale Standorte und Kompetenzen: In Biblis entsteht mit dem „Fusion Industrialization Campus“ der industrielle Schwerpunkt. Der „Fusion R&D Campus“ in Hamburg und Schleswig-Holstein ergänzt ihn um wichtige Kompetenzen in Forschung und Entwicklung. Ein breites Satellitennetzwerk mit Forschungseinrichtungen in weiteren Bundesländern ergänzt den Hub.

Positive Auswirkung für Region und Industrie

Das ehemalige Kernkraftwerksgelände von RWE in Biblis bietet eine einzigartige Kombination aus bestehender industrieller Infrastruktur und verfügbaren Erweiterungsflächen. Damit bietet der Standort optimale Voraussetzungen für den Aufbau des Hubs und die weitere industrielle Entwicklung der Laserfusion. RWE unterstützt Focused Energy als industrieller Partner mit Infrastruktur und genehmigungsrechtlicher Expertise. Die damit verbundenen Zeit- und Kostenvorteile sichert Deutschland im internationalen Wettbewerb eine Spitzenposition.

Mit dem „Fusion Industrialization Campus“ entsteht in Biblis die Keimzelle eines künftigen Laserfusionsökosystems. Hier werden Spitzenforschung, Mittelstand und Deep-Tech-Unternehmen frühzeitig vernetzt, Wertschöpfungs- und Lieferketten aufgebaut und der Transfer in die industrielle Anwendung vorangetrieben. Zu den regionalen Partnern des Hubs zählen neben Focused Energy unter anderem die TU Darmstadt und die GSI.

Thomas Forner, CEO und Mitgründer von Focused Energy: „Bezahlbare Energie ist der Engpass des 21. Jahrhunderts. Die Verfügbarkeit günstiger sauberer Energie wird darüber entscheiden, wo Industrie entsteht. Fusion ist für uns deshalb keine Technologie für den kurzfristigen politischen Takt, sondern für die langfristige Sicherung sauberer, sicherer und bezahlbarer Energie. Genau deshalb ist der Hub in Biblis so wichtig: Er stärkt nicht nur Forschung und Technologieentwicklung, sondern schafft auch die industrielle Grundlage für eine neue Energieinfrastruktur. Fusion bekommt in Biblis eine Heimat.“

Focused Energy plant in Biblis in den kommenden zwei Jahren private Investitionen von 200 Millionen Euro, bis 2030 rund 500 Millionen Euro. Von der Ansiedlung profitieren regionale Zulieferer und Industriepartner ebenso wie Forschung und Fachkräfte: Rund um das Zukunftsthema Fusionsenergie entstehen hochwertige Arbeitsplätze und neue industrielle Wertschöpfung. Erst vor wenigen Wochen hat Focused Energy mit 240 Millionen US-Dollar die bislang größte vollständig gesicherte Serie-A-Finanzierung in der globalen Fusionsbranche eingeworben.

Weitere Stimmen zur Laserfusions-Hub-Entscheidung

Boris Rhein, Hessischer Ministerpräsident: „In Hessen entsteht damit der erste Laserfusionshub der Welt. Ich bin davon überzeugt: Kernfusion kann der Gamechanger in der Energieversorgung werden. Der Fusionshub in Biblis ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, Hessen zu einem führenden Standort für Spitzenforschung und Entwicklung der laserbasierten Kernfusion auszubauen. In Hessen entsteht die Energie der Zukunft.“

Kaweh Mansoori, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum sowie Stellvertretender Ministerpräsident: „Die geplante Förderung des Fusionsprojekts von Focused Energy durch den Bund ist ein starkes Signal für Hessen und die Region. Die Technologie verspricht große Mengen sauberer und bezahlbarer Energie „made in Hessen“. Im Hochlauf ist die Kernfusion ein Motor für Schlüsselindustrien. Entscheidend ist, dass wir Innovation und gute Arbeit zusammendenken: Zukunftstechnologien sind Garanten für zukunftsfeste Arbeitsplätze und eine sichere Lebensgrundlage für die Menschen in der Region. Wenn wir Forschung, industrielle Anwendung und Qualifizierung der Beschäftigten klug verzahnen, kann aus solchen Projekten ein echter Standortvorteil für Hessen und ganz Deutschland werden.“

Prof. Dr. Tanja Brühl, Präsidentin der TU Darmstadt: „Mit dem Zuschlag für den Laserfusions-Hub entsteht in Biblis ein Ort, an dem Forschung, technologische Entwicklung und unternehmerische Umsetzung in besonderer Weise zusammenkommen. Für die TU Darmstadt ist dies eine Bestätigung der langjährigen wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der Fusionstechnologie und zugleich ein wichtiger Schritt auf dem Weg, vielversprechende Forschung in konkrete Anwendungen zu überführen. Die enge Vernetzung unterschiedlicher Akteur:innen bietet hervorragende Voraussetzungen, um wissenschaftliche Erkenntnisse schneller in technologische Fortschritte zu übersetzen.“

Konstantin Großmann, Bürgermeister von Biblis: „Die Entscheidung für Biblis ist eine großartige Nachricht für uns. Ich begrüße es sehr, dass damit eine konkrete und zukunftsorientierte Nachnutzung des Kraftwerksareals möglich wird. Ich freue mich auch auf die damit verbundenen Perspektiven für die Ansiedlung weiterer Unternehmen, Zulieferbetriebe und Forschungseinrichtungen sowie auf das Schaffen neuer, qualifizierter Arbeitsplätze. Davon kann unsere gesamte Region nachhaltig profitieren. Für die Gemeinde Biblis eröffnet sich damit die Chance, sich als bedeutender Technologie- und Forschungsstandort zu etablieren.“

Moritz von der Linden, CEO und Mitgründer von Marvel Fusion: „Fusionsenergie wird die Energiequelle des 21. Jahrhunderts – unbegrenzt, sicher und grundlastfähig. Mit der heutigen Förderentscheidung des BMFTR wird der Laserfusions-Hub zu dem Ort, an dem wir unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur Forschung beschleunigen und in marktreife Technologien überführen: industriegeführt, offen für das gesamte Ökosystem und getragen von Weltklasse-Wissenschaft. Das sichert nicht nur saubere Energie für morgen, sondern Hightech-Arbeitsplätze, Lieferketten und wirtschaftliche Stärke, die Deutschlands Wohlstand über Generationen tragen werden.“

Focused Energy ist ein deutsch-amerikanisches Fusionsunternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt sowie Niederlassungen in Berlin, Austin und San Francisco. Das 2021 aus dem Umfeld der TU Darmstadt gegründete Unternehmen beschäftigt rund 200 führende Wissenschaftler und Ingenieure aus mehr als 30 Nationen.

Ziel ist es, die Fusionstechnologie von der Forschung in die industrielle Anwendung zu überführen und gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft in Biblis das weltweit erste Laserfusionskraftwerk bis Mitte der 2030er Jahre zu errichten.

Als weltweit führendes Laserfusionsunternehmen verfolgt Focused Energy einen konsequent industrieorientierten Ansatz: Aufbauend auf jahrzehntelanger internationaler Fusionsforschung und der technologischen Expertise seiner Gründer verbindet das Unternehmen wissenschaftliche Exzellenz mit der Geschwindigkeit und Skalierungsfähigkeit eines privat finanzierten Hightech-Unternehmens.

Fusion ist eine Zukunftstechnologie mit großem Potenzial für neue Wertschöpfungsstrukturen und schafft eine klimaneutrale, sichere, verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. Bei der Fusion verschmelzen Wasserstoffatomkerne unter hohen Temperaturen zu Helium. Dabei wird enorm viel Energie freigesetzt: Ein Gramm Fusionsbrennstoff liefert Energie vergleichbar mit rund elf Tonnen Kohle.

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