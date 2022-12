Bildkalender 2023 mit regionalen Motiven für das Marketing

Das Kalenderjahr 2023 steht vor der Tür und Sie könnten etwas Besonderes für Ihre Bürger in Szene setzen! Mit diesem tollen Bildkalender mit attraktiven Fotomotiven aus der Region könnte sich Vereine bildlich in Szene setzen und präsentieren. Jeder Monat hat sein eigenes, einzigartiges Bild, das das Zuhause noch schöner machen wird.

Solch ein Bildkalender zeigt unter anderem Bilder aus der ganzen Region, von den Bergen bis zum Strand oder Seen, Felder, Ortschaften. Atemberaubende Aufnahmen von majestätischen Wasserfällen, wunderschönen Pflanzen und Blumen und Sonnenuntergängen. Menschen in Aktion – von Wanderern, die Berge erklimmen, bis zu Surfern, die auf ihren Brettern Wellenreiten oder Wattwandern. Oder Menschen in Ihren Trachten bei der Ausübung von Bräuchen.

Bildkalender sind das öffentliche Portal für Fotografen und der Heimatvereine

Fotografen der Region präsentieren die Vielfalt und Schönheit der Landschaften und Menschen und verbinden sich so mit Ihrer Heimat. Dabei werden die Jahreszeiten berücksichtigt. Jede hat ihren Reiz. Das Farbenspiel und die Verwandlung der Natur kann in Szene gesetzt und auch mit Terminen traditioneller Feste aus den jeweiligen Monaten versehen werden. Die Bilder könnten stimmungsvoll auf die jeweiligen Festivitäten hinweisen und einstimmen.

Heimatvereine haben sich zum Ziel gesetzt, Besonderheiten, Traditionen und Brauchtümer der Ortschaft oder Region zu pflegen, zu bewahren und zu fördern, der sich seine Mitglieder als ihrer Heimat verbunden fühlen. Häufig ist damit auch Pflege der Gemeinschaft verbunden. Und mit einem Bildkalender würde das hervorragend umgesetzt werden können!

Der Bildkalender auch als Tischkalender

Bei einem Tischkalender mit Werbeeindruck, der als Bildkalender gestaltet ist, werden Ihre eigenen Fotomotive auf 13 Kalenderblättern dargestellt. Damit rücken Sie Ihren Verein in den Mittelpunkt. Der stilvolle Tischkalender mit sorgfältig ausgewählten Fotomotiven ist auf jedem Schreibtisch oder Sideboard ein angenehmer Blickfang mit einem hohen Werbenutzen.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

