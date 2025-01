binder führt KI-Chatbot im Kundenservice ein

Zugriff auf technischen Support rund um die Uhr einfach und schnell

Neckarsulm, 21. Januar 2025 – Ab sofort profitieren Kunden von binder, Spezialist für Rundsteckverbinder, von einem neuen digitalen Service: ein KI-basierter Chatbot, der auf der Website unter www.binder-connector.de verfügbar ist. Dieser ergänzt den bestehenden Support und sorgt für schnelle Unterstützung sowie Zugriff auf Produktinformationen rund um die Uhr (24/7) – er ist also auch außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar. Darüber hinaus setzt binder zunehmend auf KI-Technologien in internen Bereichen, um zum Beispiel Prozessoptimierungen in Produktion, Vertrieb und Recruiting zu erzielen.

Der Chatbot ermöglicht den Besuchern der binder-Website bei Fragen oder Suchen eine sehr schnelle Lösungsfindung. Von Händlersuche, Karriereseite und Produktbereich bis hin zu den Landingpages können alle Inhalte der Website ohne direkten Kontakt erfragt werden. Beispielsweise können passende Produkte statt nur mit Filtern auch mit allgemeinen Begriffen oder Stichwörtern gefunden werden – es benötigt also nicht viel technisches Hintergrundwissen.

Alle wichtigen Informationen auf einen Klick

Der Chatbot ist ein intelligenter Zugang zu Informationen, die vorher an verschiedenen Orten zur Verfügung standen und nun zentral mit nur einem Klick 24/7 bereitstehen, wie zum Beispiel häufig gestellte Fragen. Die KI-Lösung wird kontinuierlich trainiert und mit neuen Funktionen ausgestattet, damit der Bot noch besser auf Anfragen reagieren kann.

„Unser Fokus liegt darauf, unseren Kundenservice noch komfortabler und effizienter zu gestalten. Mit dem KI-Chatbot bieten wir unseren Kunden und Interessierten einen direkten Zugang zu wichtigen Informationen – und das schnell, einfach und intuitiv. Das Tool ist eine wertvolle Ergänzung. Natürlich wird unser persönlicher Support auch weiter mit der gewohnten Service-Exzellenz zur Verfügung stehen“, erklärt Paul Pulkowski, Marketingleiter USA bei binder.

Als Traditionsunternehmen, das gleichzeitig für Fortschritt steht, setzt binder vermehrt auf KI-Funktionalitäten, auch in internen Prozessen – beispielsweise in Produktion, Vertrieb und Recruiting. Hier kommt KI zum Beispiel für Datenanalysen und zur Prozessoptimierung zum Einsatz.

„KI-Technologien unterstützen uns dabei, dynamisch auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig unser Leistungsangebot kontinuierlich zu verbessern. Das bringt nicht nur uns als Unternehmen langfristig voran, sondern auch unsere Kunden, deren Bedürfnissen wir noch besser gerecht werden“, sagt Paul Pulkowski.

binder ist einer der führenden Spezialisten für Rundsteckverbinder. Das 1960 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm bietet die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung kundenspezifischer Lösungen. binder beliefert Unternehmen aus Branchen wie Automatisierung, smarte Kommunikation, Medizintechnik und viele weitere, die jeweils individuelle Anforderungen an die Bauteile haben. Die Steckverbinder erfüllen die entsprechenden Normen und halten einer Reihe von rauen Umgebungsbedingungen stand. Der Fokus liegt daher immer auf Individualisierung und höchster Qualität.

Zur binder Gruppe zählen das binder Headquarter, neun Vertriebsniederlassungen, sieben Produktionsstätten, zwei Systemdienstleister sowie ein Innovations- und Technologiezentrum. Das Unternehmen arbeitet mit weiteren Distributionspartnern auf sechs Kontinenten zusammen und beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeitende.

Firmenkontakt

Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG

Milica Ilic

Rötelstraße 27

74172 Neckarsulm

+49 (0)7132325-0



http://www.binder-connector.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: binder