Binsenoptik – der neue Trend bei Outdoor-Möbeln

Neue Impulse für die Gastro-Terrasse

Der Terrassenstuhl „Aurora“ der Marke „Garden Emotions“ überzeugt durch sein puristisches Design. Schlicht in der Form, sorgt sein leicht abgewinkelter Rücken für eine optimale Ergonomie. Ergänzt wird diese durch das Geflecht in Binsenoptik, das gleichzeitig stabil ist und sich dem Rücken anpasst. Das Aluminium-Gestell ist, wie alle Gestelle von A,B.C. Worldwide, mit einer stoß- und abriebfesten Pulverbeschichtung versehen, damit es lange eine gute Figur auf der Terrasse macht. Aurora ist in den Farben Honey, Opal und Anthrazit zu haben. Noch ein Pluspunkt: Aurora ist stapelbar. Binsenoptik – ein traumhafter Auftritt für die neuen Outdoor-Möbel auf der Gastro-Terrasse 2024. Die Terrasse und der Biergarten werden zum Outdoor-Wohnzimmer!

A.B.C. Worldwiide schreibt das Wort „Innovation“ ganz groß. wenn es um die Entwicklung neuer Möbel geht. Auf der ganzen Welt spürt das Unternehmen aktuelle Strömungen auf, um daraus immer wieder neue Ideen für seine Kollektionen zu entwickeln. Die Möbel aus Binsengeflecht passen sowohl zu einem puristischen Ambiente, fühlen sich aber ebenso in einem Vintage-Ambiente wohl. Sie alle sind Möbel der Marke „Garden Emotions“ die für modernes Design, Robustheit und Langlebigkeit steht. Die Möbel sind wetterfest, UV-beständig und äußerst pflegeleicht. Terrassenstuhl Aurora

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

