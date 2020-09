BIO-Hühnerfutter und Geflügelbedarf online in Deutschland

BIO Hühnerfutter aus Eigenproduktion und Geflügelbedarf gepaart mit Fachwissen aus über 20 Jahren Erfahrung

Der bekannte österreichische Bio Betrieb Karner liefert nunmehr sein BIO-Hühnerfutter aus Eigenproduktion und sein Geflügelbedarf-Sortiment auch an tausende Kunden in Deutschland. Zehntausende zufriedene Kunden in Österreich haben den Weg in die internationale Expansion geebnet. Der Familienbetrieb hat sich in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit ständig weiterentwickelt und dabei sein umfangreiches Fachwissen auf den Verkauf von selbst erprobten Geflügelzubehör-Produkten ausgeweitet.

BIO-Hühnerfutter aus eigener Produktion sowie Geflügelbedarf für Landwirte und Hobbyzüchter

Der Familienbetrieb beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Herstellung von hochwertigem Hühnerfutter aus kontrolliert biologischem Anbau. Das Meinhof BIO-Hühnerfutter ist garantiert gentechnikfrei und enthält keinerlei künstliche Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe. Auch die eigenen Hühner werden mit diesem BIO-Hühnerfutter aufgezogen. Dabei hat die Familie Karner die Qualität in den letzten Jahrzehnten perfektionieren können.

Nicht nur das richtige BIO-Hühnerfutter, auch die artgerechte Unterbringung sind ein wichtiger Bestandteil einer guten Geflügelzucht. Sämtliche Geflügel-Bedarfsprodukte im Onlineshop www.meinhof-shop.de kommen ausschließlich von Markenherstellern und sind tausendfach erprobt.

TOP-Preise, schneller Versand und bestes Service

Durch den großen Lagerbestand können die meisten Bestellungen rasch versendet werden. Es werden bestmögliche Preise und Lieferkonditionen angeboten. Bei Futtermitteln fallen nicht einmal Versandkosten an. Auch das Service des Teams von Meinhof lässt keine Wünsche offen. Meinhof-Kunden können sich gerne Ratschläge und Tipps einholen. Wer es gerne persönlicher mag, kann natürlich nach wie vor per Telefon (0043 4232 37172) oder per E-Mail (info@meinhof-shop.de) bestellen.

Kontakt

Karner Handels GmbH

Georg Karner

St. Jakob 12

9111 Haimburg

0043 4232 37172

info@meinhof-shop.de

https://www.meinhof-shop.de

