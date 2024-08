Bio in Bayern live erleben!

Rundum-Programm für die ganze Familie

Ende des Monats starten sie wieder: Die Bayerischen Bio-Erlebnistage gehen in die nächste Runde. „Seit 2001 bietet die Veranstaltungsreihe eine einzigartige Gelegenheit, aus nächster Nähe zu erleben, wo Bio-Lebensmittel herkommen, wie sie entstehen und welche Gesichter und Geschichten dahinterstecken. Somit sind sie ein unfassbar wertvolles Instrument um Verbraucherinnen und Verbrauchern die bayerische Bio-Landwirtschaft mit allen Sinnen näher zu bringen“, erklärt Thomas Lang, Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ).

Bayerns Bio-Vielfalt mit der ganzen Familie entdecken

Die teilnehmenden Betriebe spiegeln die Vielfalt der bayerischen Bio-Branche wider. Von Nutztierhaltung, Acker- und Gemüseanbau über solidarische Landwirtschaft, Gärtnereien und Weingüter bis hin zu Käsereien und Brauereien sowie Gastronomie – die Veranstalterinnen und Veranstalter bieten einen Rundum-Einblick in die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Fünf Wochen lang gibt es für Interessierte in ganz Bayern bunte Mitmach-Aktionen, Koch- und Backkurse, Betriebsführungen, Hoffeste und vieles mehr. Auch die lokalen Öko-Modellregionen stellen in Kooperation mit Bio-Betrieben vor Ort eine Vielzahl an Veranstaltungen auf die Beine.

Lang ist begeistert: „Als Veranstalter der Bio-Erlebnistage freuen wir uns über das vielfältige Programm, in dem sich für jeden etwas passendes finden lässt. Alles trägt dazu bei, dass wir gemeinsam den Weg unserer heimischen Bio-Lebensmittel erkunden und erkennen, was Bio-Landwirtschaft und Bio-Verarbeitung in Bayern tagtäglich leisten, wie kreativ und innovativ alle zusammen sind. Dabei gilt das Motto: gemeinsam erleben, lernen und Bio-Schmankerl aus Bayern genießen!“ Viele der Veranstaltungen eignen sich für einen Besuch mit der ganzen Familie.

Öko-Land Nummer 1: Bedeutung der Bayerischen Bio-Erlebnistage

Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, betont die hohe Relevanz der Veranstaltungsreihe für die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft in Bayern: „Mit den Bayerischen Bio-Erlebnistagen fördern wir schon seit mehr als 20 Jahren den Ausbau des ökologischen Landbaus in Bayern. Nicht umsonst ist Bayern Öko-Land Nummer 1 in Deutschland. Die vielen Gespräche zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Produzentinnen und Produzenten stärken das Verständnis für die ökologische Landwirtschaft und leisten so einen wichtigen Beitrag für unsere regionale Wertschöpfung und Kulturlandschaft in Bayern. Das unterstützen wir sehr gerne.“ Aus diesem Grund wird die Staatsministerin auch bei der offiziellen Eröffnungsveranstaltung am 5. September in der Bio-Schaukäserei Wiggensbach bei Kempten zu Gast sein. Zum Programm der Feier gehören unter anderem Bühnenvorträge und Reden, Speis, Trank und Musik sowie ein reger Austausch unter den geladenen Gästen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Bio-Erlebnistagen sowie eine Übersicht über alle Veranstaltungen, mit Filterfunktion nach Region: www.bioerlebnistage.de

Schon seit 2001 ermöglichen die Bio-Erlebnistage in Bayern Besucherinnen und Besuchern jeden Alters, Bio-Betriebe in der eigenen Region kennenzulernen und zu erfahren, wie Bio-Lebensmittel entstehen. Die Bio-Erlebnistage sind eine Veranstaltungsreihe der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. mit ihren Mitgliedsverbänden Bioland, Naturland, Biokreis und Demeter und des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF).

