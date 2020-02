Bio-Kosmetik für natürliche Pflege

Pure Pflege aus deutscher Bio-Manufaktur

Die Ölmühle Solling, eine familiengeführte Bio-Manufaktur aus dem niedersächsischen Weserbergland, stellt natürlichste Pflege wie Massageöl, Haaröl oder Badeöl aus edlen, schonend kaltgepressten Ölen her. Damit setzt die Ölmühle Solling einen wohltuenden Kontrapunkt in einer Welt, in der selbst Naturkosmetik immer häufiger hochverarbeitete Wirkstoffe enthält.

Seit über zwanzig Jahren werden in der Ölmühle Solling mühlenfrische Bio-Öle gepresst, werden Nüsse und Saaten aus aller Welt in den kleinen Spindelpressen der Manufaktur zu goldenen Kostbarkeiten. Für Sarah Baensch, Tochter der Ölmühlen-Gründer Gudrun und Werner Baensch, waren Öle von Kindheit an selbstverständliche Begleiter im Alltag – nicht nur auf dem Teller. Begeisterte Rückmeldungen ließen ein erstes kleines Naturkosmetik-Sortiment für Stammkundinnen entstehen. Unter der Marke Solling Naturkosmetik bietet die niedersächsische Manufaktur edle Öle, kostbare Hautbalsame und handgerührte Seifen an. Das Besondere: Alle Produkte haben Bio-Lebensmittel-Qualität.

In konventioneller Kosmetik werden wirkstoffreiche Pflanzenöle zwar gerne ausgelobt, machen aber manchmal nur wenige Tropfen am Gesamtprodukt aus, da sie mit Wasser, Emulgatoren und weiteren Zusatzstoffen versetzt werden. Mit Solling Naturkosmetik haben sich die Geschwister, die den Familienbetrieb gemeinsam in die nächste Generation führen, für einen anderen Weg entschieden. „Wir setzen bewusst einen Gegenpunkt in einer Welt, in der sowohl Lebensmittel als auch Kosmetik viel zu oft technisch verarbeitet sind. Wer sich pur und individuell pflegen möchte, findet hier die richtigen hochwertigen Produkte. So besteht die Sensitiv-Linie aus 100% reinen Bio-Ölen wie Argan- oder Wildrosenöl, sowie einer Naturseife aus Bio-Kokosöl. Wasserfrei, unbeduftet und ohne jegliche Zusätze. Ideal für alle Menschen mit sensibler Haut und zum mix and match, also zum Anreichern der gewohnten Pflege“, erläutert Sarah Baensch. Die Komplex-Linie schmeichelt den Sinnen mit den unverwechselbaren Düften echter ätherischer Öle. Alle Produkte tragen das international anerkannte NATRUE Biokosmetik-Siegel. Sie eignen sich für die Gesichts-, Körper- und Haarpflege.

