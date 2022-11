BIO und Made in Germany bei erwinmueller.de

Heimtextilien von hoher Qualität, schadstoffgeprüft und umweltverträglich

Bio- und schadstoffgeprüfte Materialien sowie umwelt- und sozialverträgliche Produktion von Textilien gewinnt für Verbraucher immer mehr an Bedeutung. Mit einem kontinuierlich erweiterten Angebot in diesem Bereich kommt erwinmueller.de diesem Wunsch nach. BIO Textilien, “ Made in Green“ und Artikel “ Made in Germany“ nehmen inzwischen einen großen Stellenwert im Sortiment von Erwin Müller ein.

Zertifikate und Labels

Eine Vielzahl von Labels und Zertifikaten macht die Orientierung für den Verbraucher nicht immer einfach. Denn was verbirgt sich dahinter? Bei Textilien empfiehlt es sich auf das GOTS Siegel, „Made in Green by Oeko-Tex®“ und auf den „Oeko-Tex® Standard 100“ zu achten.

Der Global Organic Textile Standard (GOTS) gilt als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Er definiert auf hohem Niveau die umwelttechnischen Anforderungen in der gesamten Produktionskette und auch die Einhaltung von Sozialkriterien. Nur Textilprodukte, die aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen, können gemäß GOTS zertifiziert werden. Es gibt zwei Label-Stufen: Produkte, die zu weniger als 95 % aus Naturfasern bestehen, werden mit „made with organic“ gekennzeichnet, Produkte aus 95 bis 100 % Naturfasern mit organic, BIO oder kbA (kontrolliert biologischer Anbau).

Der Oeko-Tex® Standard 100 wurde von Forschungsinstituten in Deutschland und Österreich gemeinsam entwickelt und 1992 eingeführt. Dieses Siegel gibt dem Verbraucher die Gewissheit, dass textile Produkte, die nach den Kriterien dieses international gültigen Standards geprüft wurden, garantiert keine gesundheitsbedenklichen Schadstoffmengen enthalten.

Es gibt auch noch ein weiteres Oeko-Tex® Produktlabel, nämlich „Made in Green“. Das ist ein nachverfolgbares Label für nachhaltige Textilien, die aus schadstoffgeprüften Materialien, in umweltfreundlichen Betrieben und an sicheren und sozialverträglichen Arbeitsplätzen produziert wurden. Mithilfe einer eindeutigen Produkt-ID lässt sich transparent zurückverfolgen, in welchen Ländern und Produktionsbetrieben das Textilprodukt hergestellt wurde.

Für „Made in Germany“ gibt es keine verbindlichen Regelungen betreffend den tatsächlichen Anteil der Produktion in Deutschland, es ist also kein echtes Qualitätssiegel. Die Bezeichnung hat sich jedoch seit der Einführung Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Qualitätsmerkmal für jede Art von Waren aus Deutschland entwickelt und genießt bei Verbrauchern hohes Ansehen.

Nur das Beste für unsere Haut

Je mehr die Textilien mit unserer Haut in Berührung kommen, umso wichtiger ist für viele eine schadstofffreie und biologische Produktion. Das gilt vor allem für Unterwäsche und Heimtextilien. Mit der Serie „Bio Cotton Plus“ bietet die Firma Speidel, wie auch andere Hersteller, Unterwäsche aus feinster Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA).

Alle Walk-Frottier Waren der Serie „Tübingen“ von Erwin Müller sind sowohl nach GOTS wie auch dem Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Handtücher, Dusch- und Badetücher sowie Duschvorlage zeichnen sich durch voluminöse Luxus Qualität mit einem sanften Schimmer aus. Die Farbauswahl lässt keine Wünsche offen.

Bei Bio Bettwaren lässt es sich mit gutem Gefühl ins Bett kuscheln. Bettdecken und Kissen gefüllt mit Schurwolle und Hanf sorgen für ein angenehmes Schlafklima. Das natürliche Füllmaterial kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich klamm anzufühlen. Sowohl der Bezug als auch die Füllung sind GOTS zertifiziert, denn die Baumwolle und der regional angebaute Hanf stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Durch die Produktion „Made in Germany“ ergeben sich kurze Transportwege und die Umwelt wird entlastet.

Erwin Müller bietet auch eine Reihe von Artikeln „Made in Green by Oeko-Tex®“ an, besonders aus den Bereichen Bettwäsche und Walk-Frottier Produkten.

Gleich dreifach zertifiziert ist die Ibena Bio Jacquard Wohndecke „Lausanne“. Nämlich nach GOTS, dem Oeko-Tex® Standard 100 und außerdem ist sie „Made in Germany“. Die Wohndecken sind streichelzart auf der Haut und verwöhnen mit der leichten temperaturausgleichenden Qualität.

Qualitätsversprechen „Made in Germany“

Gute Qualität, kurze Lieferwege, gesellschaftliche Verantwortung – es gibt viele Gründe, sich für Produkte aus Deutschland zu entscheiden. erwinmueller.de bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Artikeln „Made in Germany“ für alle Bereiche des Zuhauses. Von Heimtextilien, Dekoration, Geschirr. Küchen- und Backaccessoires bis hin zu Fußmatten.

Fußmatten sind vielseitig im Innenbereich und im geschützten Außenbereich einsetzbar. Mit den vielen verschiedenen Designs lassen sich Akzente setzen. Sie sind robust und langlebig, für Fußbodenheizung geeignet und haben eine Rückseite aus rutschfestem Gummi.

Reine Schurwolle hat hervorragende Eigenschaften. Das Naturmaterial ist weich, angenehm wärmend und atmungsaktiv. Praktisch ist die Erwin Müller Schurwoll-Universalauflage für Sitzmöbel in Haus, Auto oder Garten. Die Oberfläche ist aus reiner Schurwolle, „Made in Germany“ und zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100.

In den Themenbereichen „Bio Produkte“ und „Made in Germany“ auf erwinmueller.de ist eine große Auswahl von zertifizierten Produkten zu finden. Mehr Informationen zum Bio-Label GOTS, zum Oeko-Tex® Standard 100 und zu Made in Green Oeko-Tex® sind im Servicebereich zu finden.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

