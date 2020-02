Biologisch abbaubare Serviceverpackungen für den Obst- und Gemüseverkauf

Bei Pack4Food24.de, dem B2B Onlineportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, finden Einzelhändler eine große Auswahl an umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Plastikverpackungen.

Das wachsende Nachhaltigkeitsbewußtsein zieht sich durch alle Gesellschaftsebenen, und neben dem Verkehr, dem Tourismus und der Energiegewinnung, sind besonders die Gastronomie und der Einzelhandel im besonderen Fokus.

Plastiktüten und Plastikverpackungen sind fast schon zu Schimpfworten mutiert, auch wenn wir hierzulande über eines der am besten koordinierten Entsorgungs- und Wiederverwertungssysteme der Welt verfügen, und so passt sich natürlich auch der Handel und dessen Zulieferer dem wachsenden ökologischen Bestreben der Kunden an. In einigen Ländern Europas, wie z.B. Österreich, sind Beutel und Tüten aus Plastik zukünftig verboten, in Deutschland gilt dies für Kunststofftragetaschen zwischen 15 und 50my Stärke.

Auch wenn nach dieser Gesetzeslage die bekannten Knotenbeutel und Hemdchentragetaschen in Einzelhandel und Imbiss weiterhin erlaubt wären, setzen zahlreiche Einzelhändler bereits auf nachhaltige und umweltfreundliche Serviceverpackungen und Tragehilfen.

Gerade im Verkauf von Obst und Gemüse, sei es auf Wochenmärkten, direkt vom Bauernhof oder natürlich im stationären Einzelhandel, ist der Bedarf an praktischen und qualitativen Verpackungs- und Servicelösungen groß. Aus diesem Grund bieten Verpackungsspezialisten wie Pack4Food24.de, der breit aufgestellte B2B Onlinegroßhandel der Ragaller Gruppe Deutschland, eine Vielzahl an Produkten an, welche im Handel mit Obst, Gemüse oder Feinkostprodukten eingesetzt werden können, und im Einklang mit den ökologischen Anforderungen der aktuellen Zeit stehen. So sind z.B. Obstspitztüten, Blockbodenbeutel, Papiertragetaschen, Hemdchentragetaschen aus Bio PLA oder auch Beerenobstschalen aus Holzschliff direkt im Onlineportal für Serviceverpackungen und Einweglösungen bestellbar. Selbstverständlich sind gerade die Tragetaschen und Tüten auch individuell mit Logos, Werbebotschaften oder abgestimmten Unternehmensdesigns bedrucktbar, wodurch Marketing und Umweltschutz Hand in Hand gehen.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und EUropa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pro DP Verpackungen & Pack4Food24

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/Obst-Gemueseverkauf

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Der Inhalt ist nicht verfügbar.

Bitte erlaube Cookies, indem du auf Übernehmen im Banner klickst.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.