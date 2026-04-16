Biologische Zahnmedizin: Ganzheitlich behandeln

Mit Bionator & Biognathor: Dentavit verbindet Mundgesundheit mit dem gesamten Körper – für mehr Wohlbefinden ohne schädliche Stoffe.

Zürich, 16. April 2026 – Immer mehr Menschen suchen nach zahnmedizinischen Lösungen, die den gesamten Organismus in den Blick nehmen. Die Praxis Dentavit mit Sitz in Zürich (Löwenstrasse 3) und einem weiteren Standort in Luzern (Pilatusstrasse 60) hat sich genau darauf spezialisiert: Statt isolierter Zahnsanierung setzt das Team um die eidgenössisch diplomierte Zahnärztin Sandrina Reisinger auf ganzheitliche Diagnostik, biokompatible Materialien und Therapiekonzepte, die Wechselwirkungen zwischen Mundraum und Körper berücksichtigen.

„Für uns ist die Gesundheit im Mund eng mit dem allgemeinen Wohlbefinden verknüpft“, sagt Reisinger. „Unsere Behandlungen korrespondieren mit dem Gesamtorganismus. Wir suchen nicht nur nach Symptomen, sondern nach verborgenen Störfeldern – etwa chronischen Entzündungen im Kiefer, die den Körper über Jahre belasten können.“

Ganzheitliche Diagnostik mit 3D-Radiologie

Die Praxis setzt auf eine ganzheitliche Diagnostik mit modernster 3D-Radiologie, um verborgene chronische Entzündungen im Kauorgan sichtbar zu machen. Solche Entzündungen können als sogenannte Störfelder dem gesamten Organismus schaden, ohne dass der Patient sie direkt wahrnimmt. Die bildgebende Untersuchung ermöglicht es, präzise Behandlungspläne zu erstellen und gezielt therapeutisch einzugreifen.

Bionator: Sanfte Kieferorthopädie für Kinder

In der Kieferorthopädie verfolgt Dentavit einen anderen Weg als die Schulmedizin. Während konventionelle Methoden häufig mit festen Multiband-Apparaturen und Zahnentfernungen arbeiten, nutzt die integrative Kieferorthopädie den Original- Bionator nach Professor Balters. Das funktionskieferorthopädische Gerät aktiviert die körpereigenen Korrekturkräfte und reguliert Dysfunktionen im Kauorgan über Harmonie und Balance – ohne äussere Krafteinwirkung.

„Die Behandlung wirkt sich positiv auf die gesamte Körperhaltung aus, fördert die Nasenatmung und kann sogar das seelische Wohlbefinden steigern“, erklärt Reisinger. Die Therapie ist besonders für Kinder im Wachstumsalter geeignet und verzichtet bewusst auf Zahnentfernungen.

Biognathor: Hilfe bei Zähneknirschen und Schnarchen

Für Erwachsene hat Dentavit den Biognathor entwickelt – eine filigrane, metallfreie Schiene aus biokompatiblem Kunststoff. Sie lindert die Folgen von Bruxismus (Zähneknirschen): Nackenverspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen sowie nächtliches Knirschen. Gleichzeitig wirkt der Biognathor als „Schnarch-Bremse“ und schützt Zähne, Füllungen und Implantate vor Überlastung. Die Therapie ist langfristig angelegt, um einem Rückfall vorzubeugen – und dank weniger Kontrolltermine vergleichsweise kostengünstig.

Weitere biologische Behandlungen

Das Behandlungsspektrum von Dentavit umfasst zudem:

Amalgam-Sanierung – Entfernung toxischer Quecksilberfüllungen mit einer speziellen Methodik, die den Organismus vor der Aufnahme von hochgiftigem Quecksilber schützt.

Untoxisches Bleaching – Schonende, schadstofffreie Aufhellung der Zähne ohne aggressive Chemie.

Professionelle Zahnreinigung – Sanft und ohne nicht-biokompatible Hilfsmittel.

Biologische Füllungen und Kronen – Höchste Biokompatibilität, Kaukomfort und Langlebigkeit.

Alle verwendeten Materialien werden kritisch auf ihre Unbedenklichkeit für den gesamten Organismus geprüft und ausgewählt. Die Praxis verzichtet auf aggressive Methoden und setzt stattdessen auf nachhaltige, körperverträgliche Lösungen.

Zahnärztin mit Tradition und Weitblick

Sandrina Reisinger blickt auf eine besondere Vorgeschichte zurück: Bereits ihr Urgrossvater, Grossvater und Vater waren Zahnärzte. „Das hat mir von früh auf eine genaue Vorstellung vom Berufsbild gegeben“, sagt sie. Nach dem Studium in Basel und einer langjährigen Ausbildung in Integrativer Kieferorthopädie leitete sie einige Jahre eine Klinik in Oerlikon, bevor sie 2021 ihre eigene Praxis in Zürich gründete. Heute behandelt sie auch in Luzern – als zertifizierte Mitglied der Gesellschaften GZM (Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin) und SGZM (Schweizerische Gesellschaft für Ganzheitliche ZahnMedizin), dort im Vorstand.

„Mir ist wichtig, dass sich meine Patienten rundum wohlfühlen – vom ersten Gespräch bis zur abgeschlossenen Behandlung. Wir haben unsere Praxis bewusst kinderfreundlich und technisch auf dem neuesten Stand eingerichtet, ohne dabei den menschlichen Blick zu verlieren.“

Pressekontakt:

Dentavit

Sandrina Reisinger

Löwenstrasse 3

8001 Zürich

Tel. +41 44 211 75 55

E-Mail: info@dentasan.ch

Web: https://dentavit.ch

D4design Studios ist eine seit 2007 etablierte, inhabergeführte Webdesign- und KI-Agentur mit Hauptsitz in Zürich und einem weiteren Standort in Zug. Das Unternehmen positioniert sich als Spezialist für handgefertigtes und individuelles Webdesign und setzt konsequent auf massgeschneiderte Lösungen statt auf Standardvorlagen. Das Leistungsspektrum umfasst neben der Konzeption und Entwicklung von UX/UI-Designs und WordPress-Webseiten auch Logo-Design, Branding, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing, die Entwicklung von mobilen Apps, Managed Hosting sowie Foto- und Videoproduktion. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf zukunftssicheren KI-Lösungen: Die Agentur optimiert Webseiten für die Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen wie ChatGPT und Google AI und bietet auch die Erstellung von Webseiten mit künstlicher Intelligenz an. Mit einem Team von 11 bis 50 Mitarbeitenden betreut D4design Studios eine breite Klientel aus Start-ups, KMU und etablierten Unternehmen in der Schweiz und weltweit. Die Unternehmensphilosophie ist geprägt von Qualität, persönlichem Service, unbegrenzten Design-Revisionen und einem transparenten, strukturierten Projektablauf.

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