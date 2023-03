Bionic-Clean und HECOSOL kooperieren im Bereich Oberflächenversiegelung

März 2023: Bionic-Clean ist Vertriebspartner von HECOSOL

In einer Welt, in der das enge Zusammenleben Herausforderungen für den Oberflächenschutz mit sich bringt, sind Technologien zur dauerhaften Oberflächenversiegelung Lösungen für die tägliche Herausforderungen:

Zur Verbesserung eines wirkungsvollen Schutzes vor ansteckenden Krankheiten.

Den Verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Lebensmittel-Ressourcen.

Einer Steigerung der Energieeffizienz, um Kosten und den Energieverbrauch zu reduzieren.

Die Reduzierung der Kosten und den Einsatz chemischer Desinfektions- und Reinigungsmittel – „easy to Ccean“

Für den wirkungsvollen Umweltschutz!

In diesem Kontext sind Bionic-Clean und HECOSOL® eine enge Vertriebskooperation eingegangen. Gemeinsam bieten sie potenziellen Interessenten das umfassende Know-how in diesem Zukunftsbereich an.

HECOSOL® kompetentes Unternehmen als Entwickler, Spezialist und Berater und führend für wirkungsvolle, dauerhafte Oberflächenversiegelungen. Die antimikrobielle HECOSOL®-Technologien, die Bionic-Clean anbietet, versiegeln schonend und schützend Oberflächen von Materialien aller Art. Die Oberflächenversiegelung wird mit einem speziellen Verfahren aufgebracht, dass eine homogene Flächenabdeckung gewährleistet. Sie ist kompatibel mit Materialien wie Glas, Edelstahl, Holz, Stein und Leder. Sie kann in bestehenden Einrichtungen auf Wänden, Einrichtungsgegenständen wie Schreibtischen und Sitzmöbeln und in Klimaanlagen angewandt werden.

Die Beschichtung ist transparent, geruchsneutral und sehr abriebfest. Sie wirkt unabhängig von äußeren Einflussfaktoren wie Licht und Klima. Darüber hinaus adsorbiert HECOSOL®-TiTANO flüchtige organische Verbindungen wie VOCs, Aceton und Formaldehyd und trägt so aktiv zur Verbesserung des Raumklimas bei.

Bionic-Clean und HECOSOL® stehen für innovative, wirkungsvolle und nachhaltige Lösungen im Bereich des Oberflächenschutzes. Sie setzen sich dafür ein, die Gesundheit der Menschen zu schützen und gleichzeitig eine verantwortungsvolle Nutzung der Ressourcen sicherzustellen.

Bionic-Clean der Partner für einen dauerhaften Oberflächenschutz

