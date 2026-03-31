Bioorganische Chemie: Schlüsselwissen für Medizin & Biowissenschaften

Mit „Bioorganische Chemie. Ein Lehrbuch für Medizin und Biowissenschaften“, das im März 2026 bei GRIN erschienen ist, legt Hans Schön ein modernes Grundlagenwerk zur Chemie organischer Biomoleküle vor. Das Lehrbuch erklärt die Struktur, Reaktivität und Funktion zentraler Stoffklassen – von Kohlenhydraten über Lipide bis zu Proteinen – und verbindet chemische Prinzipien mit medizinisch-biologischen Anwendungen.

Die Bioorganische Chemie bildet die zentrale Verbindung zwischen organischer Chemie, Molekularbiologie und Medizin. Sie untersucht Aufbau und Verhalten der Moleküle, die biologische Systeme strukturieren und regulieren – von Aminosäuren und Peptiden über Lipide und Kohlenhydrate bis hin zu Nukleinsäuren. In „Bioorganische Chemie. Ein Lehrbuch für Medizin und Biowissenschaften“ erläutert Hans Schön die fundamentalen chemischen Konzepte, die die Basis biochemischer Reaktionen, metabolischer Prozesse, zellulärer Signalwege und pathophysiologischer Mechanismen bilden. Der Fokus liegt auf klinischer Relevanz, didaktischer Klarheit und dem Verständnis der molekularen Grundlagen des Lebens.

Die Chemie organischer Biomoleküle – strukturiert, präzise, medizinisch relevant

In seinem Lehrbuch führt der Autor Hans Schön systematisch in die bioorganische Chemie ein und erklärt grundlegende Prinzipien wie Elektronenkonfiguration, Hybridisierung, funktionelle Gruppen und Reaktivität. Aufbauend darauf behandelt das Buch die wichtigsten biomolekularen Stoffklassen: Kohlenwasserstoffe, Alkohole, Amine, Carbonylverbindungen, Carbonsäuren, Aminosäuren, Peptide, Proteine, Kohlenhydrate, Lipide und Nukleinsäuren. Jedes Kapitel beleuchtet sowohl chemische Grundlagen als auch strukturelle und funktionelle Aspekte in biologischen Systemen – von Enzymmechanismen über Struktur-Wirkungs-Beziehungen bis zu pharmakologischen und toxikologischen Zusammenhängen.

Besonderen Wert legt der Autor auf die Verbindung zwischen chemischer Struktur und medizinischer Funktion. Zahlreiche klinische Bezüge – etwa zu metabolischen Erkrankungen, enzymatischen Defekten, Signalprozessen oder Wirkstoffklassen – erleichtern Studierenden den Transfer in die medizinische und biowissenschaftliche Praxis. Abbildungen, Tabellen, Reaktionsschemata und strukturwissenschaftliche Erklärungen unterstützen das Verständnis komplexer Zusammenhänge. So wird das Buch zu einem didaktisch modernen, interdisziplinären Standardwerk für Studierende und Lehrende in Medizin, Humanbiologie, Biochemie und Pharmazie.

Über den Autor

Prof. PhDr. DDr. Hans Schön, D.Phil., PhD, LL.M., ist Chemieingenieur für Technische Chemie und studierte Humanmedizin und Humanbiologie an der Universität Wien. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Familienmedizin sowie Facharzt für medizinische und chemische Laboratoriumsdiagnostik. Seine akademische Ausbildung umfasst darüber hinaus zahlreiche Studienabschlüsse – unter anderem in den Bereichen Recht, Public Health und Künstliche Intelligenz. Er lehrt und forscht interdisziplinär an der Schnittstelle von Medizin, Naturwissenschaften und Recht. Neben seiner klinischen und labormedizinischen Tätigkeit ist Prof. Schön seit vielen Jahren in der wissenschaftlichen Lehre engagiert, insbesondere in den Bereichen Medicinal Chemistry, Biochemie sowie IT- und Medizinrecht. Mit dem vorliegenden Lehrbuch legt er ein umfassendes Grundlagenwerk vor, das die Bioorganische Chemie aus medizinisch-naturwissenschaftlicher Perspektive systematisch darstellt – praxisnah, didaktisch klar und wissenschaftlich fundiert.

Das Buch ist im März 2026 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-389-18364-9).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1689147

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