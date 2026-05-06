Bis zu 50 Tassen täglich: Nivona launcht Vollautomaten für kleine Teams

NIVO 8141 Pro liefert Barista-Qualität

Nivona stellt den ersten Kaffeevollautomaten vor, der speziell auf kleine Unternehmen zugeschnitten ist – mit bis zu 50 Tassen am Tag, kinderleichter Pflege und dem neuen Chilled-Brew-Verfahren für kalte Kaffeespezialitäten.

Jeder Mensch hat einen Lieblingskaffee – und möchte ihn nicht nur zu Hause genießen, sondern auch dort, wo er arbeitet. Genau hier setzt Nivona mit der neuen NIVO 8141 Pro an: einem Kaffeevollautomaten, der speziell für kleine Büros, Praxen, Kanzleien, Friseursalons, Feuerwachen und Startups entwickelt wurde.

Bis zu 50 Tassen am Tag

Die NIVO 8141 Pro ist auf ein tägliches Volumen von bis zu 50 Tassen ausgelegt und damit auf deutlich mehr als ein herkömmlicher Vollautomat für den privaten Gebrauch. Der extra große Wassertank mit 2,9 Litern Fassungsvermögen und eine besonders großzügige Auffangschale sorgen dafür, dass der Automat auch an geschäftigen Tagen länger durchhält, ohne nachgefüllt oder geleert werden zu müssen.

Die entnehmbare Brüheinheit RomaticaPlus lässt sich schnell herausnehmen und unter fließendem Wasser reinigen. Die Spülpflege-Automatik übernimmt die Reinigung des Milchsystems auf Knopfdruck, ein automatisches Reinigungs- und ein Entkalkungsprogramm erledigen den Rest. Das bedeutet: professionelle Kaffeequalität, die sich im Büroalltag ganz ohne Fachkenntnis aufrechterhalten lässt.

Vielfältig, individuell, leise

Neben Espresso, Kaffee und Americano bereitet der Automat Cappuccino, Latte Macchiato und weitere Milchgetränke zu – wahlweise auch als Doppelportion für zwei Tassen auf einmal. Das Aroma Balance System mit fünf Profilen, fünf Kaffeestärkestufen und drei Temperaturstufen bietet dabei genügend Spielraum, um unterschiedliche Geschmäcker zu bedienen. Praktisch: Über die Funktion „Mein Kaffee“ lassen sich weitere individuelle Rezepte speichern.

Das besonders leise, geräuschreduzierte Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl empfiehlt die NIVO 8141 Pro auch für Umgebungen, in denen Ruhe zählt – etwa in Arztpraxen, Kanzleien oder in offenen Büroräumen. Die Steuerung erfolgt über ein helles Farbdisplay mit fotorealistischen Symbolen, das dafür sorgt, dass die Bedienung auch am sonnendurchfluteten Tresen oder im hellen Empfangsbereich auf Anhieb funktioniert. Ergänzend bietet die Nivona App via Bluetooth die Möglichkeit, Einstellungen bequem vom Smartphone aus vorzunehmen.

Ein weiteres Highlight für den Büroalltag: Die Mengenfunktion ermöglicht es, bis zu acht Tassen am Stück zuzubereiten – ideal, wenn ein Teammeeting oder eine Besprechung mit Kunden ansteht.

Chilled Brew: Erfrischend anders – auch wenn es heiß hergeht

Nicht jeder Tag im Büro verlangt nach einem heißen Kaffee. Wenn draußen die Temperaturen steigen oder drinnen der Terminkalender überquillt, liefert die NIVO 8141 Pro mit ihrem integrierten Chilled-Brew-Verfahren eine erfrischende Alternative: kalte Kaffeespezialitäten, die geschmacklich an Cold Brew erinnern, aber in einem Bruchteil der Zeit fertig sind. Nivona kommuniziert das bewusst transparent: Weil es sich technisch nicht um einen klassischen Cold Brew mit stundenlanger Extraktion handelt, heißt das Verfahren

Chilled Brew.

„Wir möchten, dass noch mehr Menschen in den Genuss wirklich guten Kaffees kommen – und zwar nicht nur am eigenen Küchentisch, sondern auch im Friseursalon um die Ecke, in der Hausarztpraxis oder im Startup-Büro. Mit der NIVO 8141 Pro machen wir Nivona-Qualität überall dort zugänglich, wo man sie bisher nicht erwartet hätte“, sagt Christian Fritsch, Geschäftsführung NIVONA Apparate GmbH.

Verfügbarkeit und Preis

Die NIVO 8141 Pro in Schwarz ist ab Mai 2026 über den Fachhandel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 1.549 Euro.

Technische Daten auf einen Blick

Artikelbezeichnung: NIVO 8141 Pro

Farbe: Schwarz

Fassungsvermögen: Wassertank 2,9 Liter

Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 250 g

Tagesleistung: bis zu 50 Tassen

Pumpendruck: bis zu 15 bar

Leistungsaufnahme: max. 1.455 Watt

Maße (B H T): ca. 28 39 48 cm

Gewicht: ca. 12,9 kg

UVP: 1.549 Euro

Unter dem Motto „Kaffeegenuss in bester Qualität“ steht NIVONA für Produkte mit einem besonderen Konzept, die ausschließlich im Fachhandel erhältlich sind. Der Spezialist für Kaffeevollautomaten wurde 2005 von Geschäftsführer Peter Wildner und zwei weiteren Partnern gegründet. Auf knapp 2000 Quadratmetern arbeiten im Nürnberger Südwestpark über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere 14 Kolleginnen und Kollegen im Außendienst. Mehr als 2.500 Händler vertrauen auf die hervorragende Qualität der Automaten und den außergewöhnlich kompetenten Kundenservice von Nivona.

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Bildquelle: Nivona