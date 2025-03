Bis zu 60 % sparen

autohelden.com startet größten Original-Ersatzteilkatalog für chinesische Automarken in Deutschland

Harsefeld, 31. März 2025 – Mindestens 20 % und in vielen Fällen sogar bis zu 60 % Preisvorteil im Vergleich zum üblichen Händler-Einkaufspreis: Mit diesem klaren Versprechen startet autohelden den größten europäischen Original-Teilekatalog speziell für Fahrzeuge chinesischer Hersteller.

Mehr als 90.000 Original-Ersatzteile der Marken BYD, Maxus, Chery, MG, Lynk & Co und vielen weiteren sind nun erstmals gebündelt und unkompliziert verfügbar. Händler und Werkstätten in Deutschland profitieren so von einer zuverlässigen, schnellen Teileversorgung zu attraktiven Konditionen. Durch Direktimporte aus China ohne Zwischenhändler entfallen zudem Zollrisiken und aufwändige Abwicklungen – alle Bestellungen erfolgen mit einer deutschen Rechnung.

Ergänzend bietet autohelden ein Komplettsortiment mit über 20 Millionen weiteren OE- und Aftermarket-Teilen, einem Reifenportal mit über einer Million Reifen, sowie umfassenden Serviceleistungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fahrzeugbörse (inklusive EU-Reimporte, Auto-Abos und frei konfigurierbaren Neufahrzeugen), Garantien, Schadenabwicklung und Fachkräftevermittlung.

„Unsere Mission ist es, deutschen Händlern die Ersatzteilversorgung für chinesische Fahrzeuge enorm zu erleichtern und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich zu steigern“, erklärt Torben Heins, verantwortlicher Ansprechpartner bei autohelden.

Weitere Informationen unter: www.autohelden.de

autohelden.com ist eine Marke der autohelden GmbH. Die autohelden GmbH ist kein klassischer Teilelieferant, sondern ein Problemlöser für die europäischen Automobilhäuser. Wir kämpfen für Versorgungssicherheit. Ein Held ist da, wenn es brennt – nicht nur wenn alles schon läuft. autohelden ist der digitale Marktplatz für Autohäuser und Werkstätten. Die B2B-Plattform stellt 16 Millionen Ersatzteile sowie Reifen und Zubehör bereit und bietet Lösungen im Bereich Finanzdienstleistungen, Fahrzeugbörse, Garantien, Solaranlagen sowie Mobilität.

