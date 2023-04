bisoftMES Smart: gbo datacomp begleitet Mittelstand bei Generationswechsel in Sachen Digitalisierung

Die Generation Excel wird abgelöst – in den Unternehmen stehen die Zeichen auf Digitalisierung durch moderne fertigungsnahe Tools. Diesen Trend verspürt der MES-Experte gbo datacomp seit einigen Monaten verstärkt.

Augsburg, den 26.04.2023 „Out of the box – Digitalisierung“ ist gefragter, denn je. Eine kompakte produktionsnahe Lösung, die die Bedürfnisse des Mittelstandes im Blick hat und das Standardplanungstool Excel ablöst, steht ganz oben auf der Agenda, wenn es um neue Softwaretools geht. Die Digitalisierung scheint in den Köpfen der Unternehmen angekommen zu sein. „Immer mehr Anfragen aus Unternehmen erreichen uns, die das vorhandene Planungstool – in 99 % der Fälle ist dies Excel – ablösen wollen“, erläutert Michael Möller, Geschäftsführer der gbo datacomp. „Hier bieten wir unsere einfach zu implementierende und kostengünstige Lösung bisoftMES Smart an“, erläutert Möller.

Der Mittelstand steht vor großen Herausforderungen, neben gestörten Lieferketten und Fachkräftemangel, steht in vielen Unternehmen ein Generationswechsel an. Dies führt zu Spannungen und auch zu größeren Veränderungen. Gerade im Mittelstand fußt dies in einer gestiegenen Nachfrage nach modernen Planungs- und Fertigungslösungen, die die Digitalisierung in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Das Ziel ist eine durchgängige Kommunikation zwischen den verschiedenen Tools, ohne dass ein Eingriff erforderlich ist.

Transparenz, Nachverfolgung und Echt-Zeit-Reaktionen werden zum Muss. Genau dies ist im Mittelstand angekommen und gilt auch für die Planung. Excel macht das nicht möglich. Gefragt sind kompakte Einstiegslösungen wie bisoftMES Smart. Die Kunden erhalten eine moderne skalierbare Lösung, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestellt ist. bisoftMES Smart ist vorkonfektioniert und lässt sich schnell implementieren, Transparenz in der Fertigung garantiert, die Ablösung von Excel ist problemlos möglich. Auch sind die erforderlichen Ressourcen im Unternehmen überschaubar. „Ganz besonders wichtig ist den meisten Kunden, bei denen der Generationswechsel vollzogen wird, dass Schnittstellen und samte Features vorhanden sind“, erläutert Möller, „Nur so kann man dann auch tatsächlich von Plug-and-Play sprechen.“ Excel Analysen können mit den so erfassten Daten im Nachgang trotzdem erstellt werden. Excel dient dann nicht mehr den aktuellen Steuerungen. Ein weiterer Vorteil der bisoftMES Lösung, alle im Unternehmen arbeiten mit der gleichen Datenbasis – Interpretationen der Basis Daten entfallen.

bisoftMES erfasst Betriebs- und Maschinendaten, bietet vorausschauende Planung, Qualitätsmanagement, Rückverfolgbarkeit (Traceability) bis hin zu Personalzeiterfassung in einer Lösung. Die Vernetzung von Produktions- und Planungsdaten optimiert die Key-Performance-Indikatoren (KPIs). Per Knopfdruck lassen sich die relevanten Daten auswerten und Reports kompakt und leicht verständlich darstellen.

gbo datacomp gilt als Ideengeber der ersten Stunde im Bereich MES-Lösungen für mittelständische Produktionsunternehmen. Der Full-Service-Dienstleister verfügt über mehr als 30 Jahre Projekterfahrung im Produktionsumfeld des Mittelstandes. An fünf Standorten werden die Anforderungen der Kunden auf der Basis von Standardmodulen den Kundenbedürfnissen angepasst. Neben seiner modularen MES-Lösung bisoftMES solutions bietet der MES-Experte kundenindividuelles Consulting. Von der Einführung, über die Anlagenintegration bis hin zur praktischen Umsetzung von MES-Lösungen realisiert das mittelständische Softwarehaus alles aus einer Hand. Die ausgesuchte Branchenkompetenz spricht für sich. Derzeit betreut gbo datacomp weltweit mehr als 900 Systemlösungen mit über 20.000 Usern und mehr als 100.000 angeschlossenen Maschinen/Anlagen.

Firmenkontakt

gbo datacomp GmbH

Dr. Christine Lötters

Schertlinstr. 12a

86159 Augsburg

+49 821 597010



http://www.gbo-datacomp.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

+49 171 48 11 803



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.