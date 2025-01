Bitpanda Web3: Das Tor zur Zukunft des Internets

Zugang für Alle: Bitpanda Web3 vereint Innovation und Einfachheit, um Web3 für alle zugänglich zu machen – von Krypto-Enthusiasten bis hin zu Einsteigern – und bleibt dabei seinem Versprechen treu regulatorische Compliance und Verbraucherschutz in den Mittelpunkt zu stellen

Umfassende Produktsuite: Bitpanda Web3 ist eine Produktsuite, die eine Non-Custodial Smart Wallet und ein Launchpad umfasst, wobei das Pantos-Protokoll und Bitpandas Ökosystem-Token BEST zu den Features beitragen.

Prominente Unterstützung: Fußball-Business-Experte Oliver Kahn, selbst ein Krypto-Enthusiast der ersten Stunde, wird zum Botschafter für die Initiative

Wien, 21. Januar 2025 – Bitpanda, Europas führende Krypto-Plattform, hat den Start von Bitpanda Web3 angekündigt, das Investoren einen mühelosen Zugang zur Zukunft des Internets ermöglicht. Bitpanda Web3 ist für alle gleichermaßen geeignet – von Krypto-Enthusiasten bis hin zu Neueinsteigern – und wurde so konzipiert, dass es einfach, sicher und benutzerfreundlich ist.

Eric Demuth, Co-CEO und Gründer von Bitpanda, erklärt: „Wir sind überzeugt, dass die Zukunft des Internets onchain aufgebaut sein wird. Doch ähnlich wie bei Krypto in den frühen Tagen ist der Zugang heute komplex, unklar und es fehlt ein Standard – bis jetzt. Bitpanda Web3 ist ein einzigartiges Gateway, das Innovation mit Vertrauen kombiniert, um jedem den Zugang zur Onchain zu ermöglichen. Dies ist unser Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen und inklusiven Zukunft des Internets.“

Bitpanda Web3 wird mit zwei Hauptfunktionen starten. Beide werden in den bestehenden Broker von Bitpanda integriert sein, um eine reibungslose und benutzerfreundliche Erfahrung beim Einzahlen, Investieren und Abheben von Geld zu gewährleisten: eine Smart Wallet und ein Launchpad.

Ein Smart Wallet, welche die Arbeit übernimmt

Im ersten Quartal dieses Jahres wird Bitpanda ein Web3-Wallet einführen, das den Web3-Zugang vereinfacht. Durch die nahtlose Integration in das Bitpanda-Broker-Konto sind Ein- und Auszahlungen problemlos möglich. Die Wallet verfügt über ein sicheres Seed-Backup zum Schutz von Vermögenswerten und bietet Token-Swaps für über 3000 Krypto-Assets mit nur einem Klick. Der Discover-Bereich hebt DeFi-Möglichkeiten hervor und erleichtert das Erkunden und Investieren. Zusätzlich sorgt ein engagierter Kundensupport für ein reibungsloses Erlebnis für alle Benutzer. Im zweiten Quartal folgt das Token-Ökosystem.

Ein Launchpad für Investoren und Entwickler

Im dritten Quartal bietet das Launchpad von Bitpanda Web3 einen frühzeitigen Zugang zu kuratierten Web3-Projekten und Token. Für Anbieter von Token bietet es eine vollständige End-to-End-Lösung, von rechtlicher Unterstützung bis hin zur Gestaltung und Ausführung von Smart Contracts. Das Launchpad ist vollständig in den Bitpanda Broker integriert und gewährleistet ein nahtloses, regulierungskonformes Erlebnis, das den MiCAR-Standards entspricht.

Oliver Kahn ist Bitpanda Web3 Botschafter und Komitee-Mitglied.

Bitpanda hat Oliver Kahn als neuen Botschafter für die Initiative gewonnen. Der ehemalige Fußballprofi ist seit 2018 in der Krypto-Branche aktiv und wird Teil des Bitpanda Komitees sein, welches diese Initiative begleitet.

Oliver Kahn über Bitpanda Web3: „Die Blockchain-Technologie und die Krypto-Industrie haben immer wieder gezeigt, was in ihnen steckt. Web3 ist der nächste Schritt. Es ist eine völlig neue Art, das Internet zu erleben und zu nutzen. Bitpanda Web3 macht die Onchain-Technologie und ihr volles Potenzial für jedermann zugänglich – einfach, leicht und sicher. Ich bin von den enormen Vorteilen überzeugt, die diese Entwicklung den Menschen bringen wird und verfolge die Entwicklungen der Krypto-Industrie und der Blockchain-Technologie schon lange. Deshalb bin ich stolz darauf, Teil dieser Evolution zu sein – gemeinsam mit Bitpanda, den Besten der Branche.“

Pantos und BEST: Der Kern von Bitpanda Web3

Das Bitpanda Web3-Ökosystem wird durch das Pantos-Protokoll unterstützt, das Multichain-Interoperabilität ermöglicht, sowie durch den Bitpanda Ecosystem Token (BEST), der das Bitpanda-Ökosystem in allen Bereichen antreibt. Zusammen bieten sie ein einheitliches und nutzerzentriertes Web3-Erlebnis. Während das Ökosystem weiter ausgebaut wird, bleibt der Bitpanda Broker die zentrale Anlaufstelle für Investments in digitale Vermögenswerte.

Bildmaterial finden Sie hier.

Bitpanda wurde 2014 in Wien gegründet und ist die führende europäische Krypto-Plattform. Mit einer Auswahl von über 2.800 digitalen Vermögenswerten, zu denen mehr als 500 Krypto-Werte sowie zahlreiche Aktien*, ETFs*, Edelmetalle und Rohstoffe gehören, bietet das österreichische Fintech-Einhorn eines der umfangreichsten Investment-Angebote. Mehr als 6 Millionen Nutzer:innen und Dutzende Banken und andere Finanzinstitute vertrauen bereits der Multi-Asset-Investitionsplattform. Bitpanda ist in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und arbeitet seit Jahren eng und vertrauensvoll mit den lokalen Aufsichtsbehörden zusammen. Damit gilt Bitpanda als eine der sichersten und am strengsten regulierten Trading-Plattformen der Branche. Neben dem Büro in Wien hat Bitpanda Büros in Amsterdam, Barcelona, Berlin und Bukarest.

