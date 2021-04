BKF Teilnehmer/innen schulen und verwalten ohne Kompromisse

Zwei Unternehmen zeigen, dass es ernste Alternativen in der BKF Aus- und Weiterbildung gibt!

“Potential haben beide Firmen, und es ist für beide Seiten eine super Ergänzung!”, so die Worte von Achim Daniels zur Kooperation der YOU-DRIVE GmbH und der nextDrive.de. Daniels als Vertreter der nextDrive.de, welche mit staatlich anerkannten PowerPoint Folien und Fachbüchern zur BKF Aus- und Weiterbildung gerade in den letzten Jahren sehr erfolgreich in ganz Deutschland Einzug ins BKF Seminar gehalten hat.

Der erste gemeinsame Auftritt der beiden Unternehmen fand im BKF-Training-Center in Schortens an der Nordsee vor fachkundigen Zuhörern statt. Ziel der Kooperation ist es, den Fahrschulen und BKF Bildungsträgern eine professionelle Verwaltungssoftware zur BKF Aus- und Weiterbildung in Verbindung mit modernen, aktuellen und nachhaltigen Schulungsunterlagen für ihre BKF Seminar-Teilnehmer/innen zur Verfügung zu stellen.

Auch die zukünftige BKF Teilnehmer Datenübertragung an das Berufskraftfahrer Qualifikations Registers (BQR) ab diesem Jahr, ist somit recht einfach durchzuführen. “Natürlich könnten wir das Rad nochmals erfinden, doch warum, wenn es schon Profis wie YOU-DRIVE gibt!”, so Achim Daniels von nextDrive.de weiter.

“Für uns ist die Zusammenarbeit ein weiterer wichtiger Baustein bei der Erweiterung unseres Produktportfolios, um unseren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten”, so Heiko Huber, Prokurist der YOU-DRIVE GmbH.

Langfristig sind gemeinsam entwickelte Produkte im BKF-Bereich zu erwarten.

Die aktuellen Produkte beider Unternehmen finden Sie unter:

www.nextdrive.de & www.you-drive.de

Im engen Austausch mit Fahrlehrern und Fahrschulen entwickelt YOU-DRIVE innovativ Softwareprodukte für Fahrschulen. Durch ein schlankes Team können wir Ihnen Top-Softwareprodukte zu einem unschlagbaren Preis anbieten.

Unser Partner nextDrive.de ist der Ansprechpartner für Schulungsmaterial für Ihre BKF Aus- und Weiterbildung. Mit nextDrive.de das perfekte Seminar, die perfekte Schulung oder Unterweisung durchführen.

