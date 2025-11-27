Black Friday 2025: Trip.com startet die perfekte Reise-Saison

Der Black Friday 2025 bei Trip.com bietet Reisenden in Deutschland die ideale Gelegenheit, neue Abenteuer zu planen – egal ob ein spontaner Zugtrip durch Deutschland und Europa oder eine Fernreise nach Bangkok, Dubai oder Los Angeles. Mit attraktiven Angeboten für Züge, Flüge und Hotels lässt sich die nächste Reise jetzt besonders günstig buchen.

Die Highlights im Überblick:

Zugtickets: 8% Sofortrabatt auf alle Tickets in Deutschland, Europa und für den Eurostar. Für App-Nutzer:innen stehen zudem 1.000 Festpreis-Tickets zwischen 1EUR und 9EUR bereit. Die Aktion startet am 27. November um 17Uhr und läuft 32Stunden*.

Flüge: Coupons für bis zu 100EUR Rabatt auf ausgewählte Ziele, verfügbar ab 28. November, 10Uhr in der App*.

Hotels: Coupons für bis zu 50EUR Rabatt weltweit, ebenfalls ab 28. November, 10Uhr für App-Nutzer:innen*.

Extra-Rewards: Wer zwei verschiedene Produkte (Flug ab Deutschland, Hotel ab 50EUR Mindestbuchungswert oder Zug) bucht, sammelt bis zu 1.750 Trip Coins (ca. 15EUR) für die nächste Buchung. Die Aktion läuft in der Trip.com App vom 27. November, 17Uhr, bis zum 2. Dezember, 23:59 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht. Es stehen nur 38 Angebote zur Verfügung.

Der Aktionszeitraum erstreckt sich insgesamt vom 27. November, 17Uhr, bis zum 2. Dezember 2025, 23:59 Uhr (*für einzelne Angebote können abweichende Zeiträume gelten). Damit bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit, Winter- und Frühjahrsreisen zu sichern, neue Städte zu entdecken oder Fernziele zu besonders attraktiven Preisen zu erleben.

Reiseziele für jeden Geschmack:

Türkei: Flüge ab 66EUR nach Istanbul oder Antalya

Europa: Kurztrips nach Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien oder Portugal

Fernziele: Asien (Bangkok, Taipeh, Hanoi), USA (Los Angeles, Las Vegas), Naher Osten (Dubai) und Afrika (Hurghada)

Die vollständigen Terms & Conditions zu Gültigkeitsdauer, Verfügbarkeit und weiteren Details finden Interessierte auf der Trip.com Black Friday-Webseite.

Trip.com Group ist ein weltweit führender Anbieter von Reisedienstleistungen und umfasst Trip.com, Ctrip, Skyscanner und Qunar. Über seine Plattformen unterstützt die Trip.com Group Reisende auf der ganzen Welt dabei, verlässliche und kosteneffiziente Buchungen von Reiseprodukten und -dienstleistungen vorzunehmen. Außerdem ermöglicht sie Partnern, ihre Angebote mit den Nutzern zu verknüpfen – durch die Bereitstellung umfassender reisebezogener Inhalte und Ressourcen sowie moderne Plattformen bestehend aus Apps, Websites und rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice-Zentren. Die Trip.com Group wurde 1999 gegründet und ist seit 2003 an der NASDAQ und seit 2021 an der HKEX notiert. Sie hat sich zu einer der bekanntesten Reisegruppen der Welt entwickelt und verfolgt das Ziel, „die perfekte Reise für eine bessere Welt zu verwirklichen“. Mehr über Trip.com Group unter group.trip.com. Folgen Sie uns auf: X, Facebook, LinkedIn, and YouTube.

