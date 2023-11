Black Friday Angebote gibt’s auch bei Kreuzfahrten

Der Black Friday, der sich von einem lokalen Ereignis in den USA zu einer globalen Einkaufs-Sensation entwickelt hat, ist auch in Deutschland längst angekommen. Als Tag mit außergewöhnlichen Rabatten und Sonderangeboten markiert er traditionell den Beginn der Weihnachtseinkaufs-Saison. Aber woher kommt der Black Friday eigentlich und wann kam das Verkaufsevent nach Deutschland?

Die Anfänge des Black Friday

Die Ursprünge des Black Friday reichen ins 19. Jahrhundert zurück, doch der Begriff erlangte erst in den 1950er Jahren in Philadelphia Popularität. Ursprünglich wurde er von der Polizei verwendet, um das enorme Verkehrsaufkommen und das damit einhergehende Durcheinander am Tag nach Thanksgiving zu beschreiben, wenn zahlreiche Menschen in die Stadt für das traditionelle Army-Navy Football-Spiel strömten. Händler nutzten die Gelegenheit, um ihre Umsätze zu steigern, indem sie spezielle Angebote und Rabatte anboten.

In den 1980er Jahren erlangte der Begriff „Black Friday“ eine positive Konnotation. Händler begannen den Tag als ein Ereignis zu bezeichnen, an dem sie profitabel wurden und somit „in die schwarzen Zahlen“ kamen.

Black Friday in Deutschland

Der Black Friday wurde in Deutschland erst viel später eingeführt. Die ersten bemerkenswerten Aktionen wurden hier erst um das Jahr 2013 gestartet. Seitdem hat sich der Black Friday im Einzelhandel zu einem der wichtigsten Tage entwickelt. Deutsche Einzelhändler und Online-Shops bieten enorme Rabatte und Sonderaktionen an, die von Elektronik über Mode bis hin zu Haushaltsgeräten reichen.

Inzwischen gibt es Black Friday Angebote nicht nur für Mode und Waren, sondern auch in vielen anderen Branchen und Bereichen. Wer sich zum Beispiel für Kreuzfahrten interessiert, kann rund um den Black Friday auf dem Kreuzfahrt-Portal www.go7seas-kreuzfahrten.de vom „3-4-5-Sale“ profitieren. Für ausgewählte Kreuzfahrten lassen sich bis zu 5% beim Kabinenpreis sparen, zusätzlich zu eventuellen Aktionen der Reedereien.

Die steigende Akzeptanz des Black Friday in Deutschland spiegelt eine zunehmende Globalisierung der Einkaufskultur wider. Der Tag wird nun als Gelegenheit angesehen, Weihnachtsgeschenke zu günstigen Preisen zu erwerben. Auch der darauf folgende Cyber Monday, der ursprünglich auf Online-Einkäufe fokussiert war, gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Bildquelle: go7seas/OpenAI