Black Friday Deals bei Plug the Sunshine

Black Friday Deals für mobile Solar Powerstationen der neuesten Generation bei Plug the Sunshine

München, 17. November 2023 – Plug the Sunshine, ein führender Anbieter von Balkonkraftwerken, bietet besondere Black-Friday-Angebote. Nutzer, die ihr Balkonkraftwerk mit einer mobilen Solar Powerstation aufrüsten wollen oder mit einem Set erstmals ihren eigenen Strom produzieren wollen, profitieren von der neuesten Solarspeicher-Generation mit LiMnFePO4-Akku und um bis zu 30% reduzierten Preisen.

Folgende Angebote mit mobiler Power Station sind verfügbar und können über die Angebotsseite vorbestellt werden:

-Ultraleichtes Balkonkraftwerk-Set 800 W mit mobiler Powerstation; 2.799 EUR, 30% Rabatt

-Klassisches Balkonkraftwerk-Set 800 W mit mobiler Powerstation; 2.799 EUR, 30% Rabatt

-Mobile Power Station der neuesten Generation zum Aufrüsten von Solaranlage und Balkonkraftwerk; bis 19. November 2.099 EUR (30% Rabatt) und ab 20. November 2.249,25 EUR (25% Rabatt)

Balkonkraftwerke mit Speicher bieten noch mehr Unabhängigkeit vom Stromnetz. Die mobile Powerstation von Plug the Sunshine ist eine Marktneuheit, die extra für Balkonkraftwerke entwickelt wurde. Nutzer können den Speicher sowohl am Stromnetz als auch ohne Stromanschluss einsetzen. Dadurch erreichen sie bis zu 80 Prozent mehr Stromunabhängigkeit und sind gleichzeitig für zahlreiche Einsatzszenarien gerüstet. Beispielsweise für Stromausfälle, Notstrom-Situationen oder im Campingurlaub. Der Strom steht genau dann zur Verfügung, wenn er benötigt wird, und bei einem Ausfall laufen wichtige Geräte wie Kühlschrank, Licht und medizinische Geräte weiter. Die mobile Powerstation bringt Strom auch an Standorte ohne Stromanschluss.

Um Solarstrom-Nutzung so einfach wie möglich zu machen, sind die Sets von Plug the Sunshine mit aufeinander abgestimmten Markenprodukten zusammengestellt und je nach Solarmodul – Klassik oder Ultraleicht – für Mehrparteien-Häuser und herkömmliche Solar-Szenarien geeignet.

Besonders einzigartig ist der neue mobile Speicher:

-Kompatibel mit allen Balkonkraftwerken und Sets

-Der integrierte Wechselrichter ermöglicht Betrieb sowohl im Netz als auch netzunabhängig

-2000 W AC Output

-2047 Wh Kapazität

-Kann innerhalb 1 Stunde aufgeladen werden

-UPS response time 8 ms

Neben den Sets mit mobiler Solar Powerstation sind zum Black Friday auch die Bestseller von Plug the Sunshine mit festem Speicher um 15% reduziert. Das Set mit Ultraleichten Solarmodulen (800 W) kostet 1.999 EUR, ein klassischer Bausatz mit Glas-Glas-Solarmodulen (800 W) kostet 2.031 EUR.

Ziel von Plug the Sunshine ist es, hochwertige Solarenergielösungen und Balkonkraftwerke zu bieten, die im Handumdrehen einsatzbereit sind. Durch die Black-Friday-Deals gelingt der Einstieg in die eigene Erzeugung von nachhaltigem Strom jetzt so günstig wie nie zuvor. Schon jetzt können sie sich auf 2024 vorbereiten, wenn die Begrenzung für Balkonkraftwerke auf 800 Watt erhöht wird. Alle Angebote können über die Aktionsseite https://plugthesunshine.de/angebote-black-friday/ jetzt vorbestellt werden.

Über Plug the Sunshine

Plug the Sunshine hat als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach sauberer Energie ein neues Geschäftsmodell entwickelt, um innovative Solarenergielösungen für Privathaushalte anbieten zu können. Alles, was Plug the Sunshine tut, dient dazu, eine stabile, sichere und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Mit einfachen Lösungen wie Balkonkraftwerken trägt das Unternehmen dazu bei, dass Privatpersonen und Unternehmen Primärenergie sparen, indem sie auf erneuerbare Ressourcen zurückgreifen. Balkonkraftwerke von Plug the Sunshine sind für all jene gedacht, die sich Gedanken über die Zukunft machen, aber nicht die Mittel haben, in andere Projekte zu investieren, um sich selbst mit Energie zu versorgen.

