Black Friday Schmuck: Top Deals auf Weißgoldschmuck

Black Friday bei Gioielli di Valenza: Über 50 Prozent Rabatt auf handgefertigte Schmuckstücke aus 750er Weißgold vom 1. bis 30. November

Der Black Friday ist da! Entdecken Sie spektakuläre Rabatte auf handgefertigte Meisterwerke aus Weißgold. Vom 1. bis zum 30. November präsentiert Ihnen Gioielli di Valenza außergewöhnliche Preisnachlässe von über 50 Prozent auf Premium-Juwelen aus 750er Weißgold.

Verschiedene Kollektionen, verschiedene Rabatte. Einige unserer Schmuckstücke erhalten Sie mit 30 Prozent + 10 Prozent Preisvorteil, bei Schmuck mit Diamanten und anderen Edelsteinen wie Saphiren und Rubinen sogar mit 50 Prozent + 10 Prozent . Besonders die Stücke mit Diamantbesatz werden Sie begeistern.

Für den Zugang zu diesen attraktiven Preisen ist kein Gutschein erforderlich. Der Rabatt wird automatisch im Warenkorb des Online-Juweliergeschäfts weissgold-valenza.de abgezogen.

Jede Bestellung beinhaltet unsere Premium-Services: eine kostenlose Gravur nach Ihren Wünschen, ein 30-tägiges Rückgaberecht und einen kostenlosen, versicherten Versand. Zahlen Sie bequem in drei oder vier zinsfreien Raten!

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, solange sie noch verfügbar ist! Sichern Sie sich diesen außergewöhnlichen Weißgold-Schmuck zum Black Friday!

Ringe im Sale: Diamantringe zu historischen Tiefstpreisen!

Haben Sie schon einmal von günstigen Preisen für echte Diamantringe geträumt? Unsere Black Friday Aktion macht es möglich. Handgefertigte Meisterwerke aus 750er Weißgold mit exquisitem Diamantbesatz erreichen jetzt historische Tiefstpreise. Ringe mit Diamanten erhalten den vollen 50 Prozent +10 Prozent Rabatt.

Jeder Ring erzählt eine Geschichte von italienischer Handwerkskunst. Unsere Meister aus Valenza erschaffen jedes Stück mit höchster Präzision und Leidenschaft. Echtheitszertifikat und elegante Geschenkbox inklusive.

Diese außergewöhnliche Gelegenheit ist begrenzt. Warten Sie nicht zu lange – ein echter Diamant Ring zu diesen Preisen gibt es selten.

Entdecken Sie unsere Weißgold-Ohrringe – Eleganz für jedes Ohr

Funkelnde Schönheit, die verzaubert. Unsere Black-Friday-Kollektion präsentiert eine der raffiniertesten Auswahl an Weißgold-Ohrringen – von klassischen Ohrsteckern bis zu glamourösen Creolen-Kreationen. Jedes Stück spiegelt italienische Handwerkskunst wider und ist jetzt um bis zu 50 Prozent + 10 Prozent reduziert.

Ein besonderes Highlight der Kollektion sind die Tennis-Ohrringe aus 750er Weißgold, besetzt mit sieben feinen Diamant-Reihen. Ergänzt wird das Sortiment durch elegante Ohrhänger und klassische Ohrstecker – ebenfalls aus Weißgold gefertigt und mit Diamanten veredelt. Während des gesamten Sales erhalten Kundinnen und Kunden 50 Prozent Rabatt sowie einen zusätzlichen Preisvorteil von 10 Prozent.

Unsere Kreationen mit Aquamarin setzen farbliche Akzente, wie zum Beispiel die Weißgold-Ohrringe mit Aquamarin und Diamanten. Entdecken Sie auch unsere lebendigen Ohrhänger mit Rubinen und Diamanten, die Sie im Schmuck-Sale mit einem Preisvorteil von über 50 Prozent erhalten.

Weißgold-Armbänder: Zeitlose Eleganz trifft auf modernen Luxus

Im Online-Shop von Weissgold-Valenza finden Sie eine erlesene Kollektion handgefertigter Armbänder aus feinstem 750er Weißgold – sowohl für Damen als auch für Herren.

Ein besonderes Highlight der Kollektion sind die Tennisarmbänder aus Weißgold, kunstvoll besetzt mit Diamanten oder farbigen Edelsteinen. Diese ikonischen Schmuckstücke verbinden klassische Linienführung mit edlem Funkeln und setzen elegante Akzente am Handgelenk.

Ob puristisch, mit feinen Details oder in auffälliger Ausführung – entdecken Sie Weißgold-Armbänder, die zeitlose Raffinesse mit modernem Design vereinen.

Damenarmbänder: Für jeden Anlass das passende Schmuckstück

Die Kollektion der Damenarmbänder bietet vielfältige Designs für jeden Geschmack. Die eleganten Tennis Armbänder mit ihrer ununterbrochenen Reihe von Diamanten oder farbigen Edelsteinen sind zeitlose Klassiker, die sowohl im Alltag als auch zu besonderen Anlässen getragen werden können. Armreife mit ihrem modernen und klaren Design bieten einen minimalistischen Look mit maximaler Wirkung.

Für einen auffälligeren Stil sorgen die Iced Out Armbänder, die mit zahlreichen Diamanten besetzt sind und jeden Blick auf sich ziehen. Die Kettenarmbänder überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, während Armbänder mit Charms und Anhängern persönliche Geschichten erzählen können. Besonders beliebt sind auch die Designer Armbänder mit ihren einzigartigen Mustern und kreativen Designs.

Herrenarmbänder: Kraftvolle Statements aus Weißgold

Für den modernen Mann bietet Weißgold-Valenza eine exklusive Auswahl an Herrenarmbändern aus 750er Weißgold. Die Tennisarmbänder für Herren sind ebenso elegant wie ihre Pendants für Damen, jedoch oft mit kraftvolleren Designs. Die Panzer-Armbänder aus Weißgold mit ihren robusten Gliedern strahlen Stärke und Selbstbewusstsein aus.

Armreife für Herren mit Federmechanismus passen sich perfekt jedem Handgelenk an und sind ideal für den täglichen Gebrauch. Für einen luxuriösen Look sorgen Armbänder mit Edelsteinen wie Diamanten, Saphiren oder Rubinen. Die Manschettenknöpfe aus 18 Karat Weißgold runden das Angebot für den eleganten Herrn ab. Entdecken Sie jetzt unseren Armbänder-Sale!

Exquisite Halsketten aus Weißgold 750

Die Halsketten-Kollektion umfasst zahlreiche elegante Variationen, die jeden Stil unterstreichen. Von klassischen Solitär-Anhängern mit funkelnden Diamanten bis hin zu aufwändig gestalteten Halo-Designs mit farbigen Edelsteinen – jedes Stück verkörpert italienische Handwerkskunst auf höchstem Niveau.

Besonders beliebt sind die venezianischen Ketten, die durch ihre feine Verarbeitung bestechen, sowie die Tennis-Ketten mit ihrer durchgehenden Reihe funkelnder Diamanten. Für Liebhaber von besonderen Designs bietet der Shop auch Designer-Ketten mit einzigartigen Motiven und kunstvoller Steinbesetzung.

Die Kreuz-Ketten aus Weißgold vereinen religiöse Symbolik mit moderner Eleganz, während Anhänger mit Buchstaben eine persönliche Note verleihen. Eine besondere Bereicherung sind die Halsketten mit Perlen, die klassische Eleganz mit dem kühlen Schimmer des Weißgolds verbinden.

Die Vorteile von Schmuck aus Weißgold

Weißgold vereint zahlreiche Vorzüge, die es zu einer idealen Wahl für hochwertigen Schmuck machen:

– es ist zeitlos modern und passt zu jedem Stil

Im Gegensatz zu Silber oxidiert Weißgold nicht

– es weist eine höhere Widerstandsfähigkeit als Silber auf

– es handelt sich um echtes Gold mit 18 Karat (750er)

– Weißgold lässt sich hervorragend mit anderen Goldtönen kombinieren

Die feine Rhodinierung verleiht dem Weißgold seinen charakteristischen Glanz und sorgt dafür, dass Edelsteine und Diamanten besonders brillant zur Geltung kommen. Diese Neutralität macht Weißgold zu einem vielseitigen Begleiter, der sich harmonisch mit anderen Schmuckstücken kombinieren lässt.

Bei Gioielli di Valenza werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Das 750er Weißgold mit 18 Karat garantiert einen hohen Goldanteil von 75 Prozent und damit einen besonderen Wert, der sich deutlich von 585er oder 333er Legierungen abhebt.

Handgefertigter Goldschmuck zu besonders günstigen Preisen

Viele fragen uns, wie wir Goldschmuck von höchster Qualität zu solch günstigen Preisen anbieten können. Das Geheimnis sind unsere kurze Lieferkette und die Tatsache, dass wir den Schmuck selbst anfertigen.

Die italienischen Juweliere von Valenza vereinen traditionelles Handwerk mit modernem Design. Erfahrene Hände und viel Herzblut sorgen für zeitlose Meisterwerke. Jedes Schmuckstück wird mit größter Sorgfalt aus 750er Weißgold (18 Karat) gefertigt und mit Qualitätszertifikat geliefert.

Echter Luxus wird zugänglicher: Zahlen Sie Ihren neuen Lieblingsschmuck bequem in drei oder vier zinsfreien Raten. Zusätzlich erhalten Sie elegante Geschenkverpackung und versicherten Versand ohne Aufpreis.

Die Qualität des 750er Weißgolds garantiert Ihnen langanhaltende Freude an Ihrem Schmuckstück – und das zu Preisen, die nur ohne Zwischenhändler möglich sind. Schmuck ist günstig und gut bei weissgold-valenza.de. Entdecken Sie jetzt alle unseren Schmuck Angebote zum Black Friday 2025.

Gioielli di Valenza ist ein italienisches Juweliergeschäft, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Weißgoldschmuck mit Diamanten und Edelsteinen spezialisiert hat.

Mit einer großen Auswahl an Schmuckstücken, vom Tennisarmband bis zum Solitärring, bietet das Unternehmen Schmuck für jeden Anlass. Gioielli di Valenza steht für Qualität, Handwerkskunst und Innovation mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mehr dazu beim Online-Juwelier.

