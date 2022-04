Black is Beautiful: Wharfedale Linton Heritage und Denton 85 jetzt auch in Schwarz verfügbar

Mit dem Regallautsprecher Denton 85 und dem Standmodell Linton Heritage verpackt Wharfedale modernste Lautsprecher-Technologien in dezente, von britischer Design-Tradition geprägte Gehäuse. Hochwertige Furnier-Oberflächen in Walnuss oder Mahagoni versprühen den Charme der 1970er Jahre, ohne dabei in modernen Wohnlandschaften deplatziert zu wirken. Ab sofort bietet der Hersteller seine beiden Erfolgsmodelle darüber hinaus auch in schwarzem „Black Oak“ Finish an für noch mehr Flexibilität bei der Integration in das persönliche Innen-Design.

Korschenbroich, 5. April 2022 – Die Heritage Reihe des britischen Traditionshersteller Wharfedale begeistert mit ihren vom Design klassischer britischer HiFi-Ikonen geprägten Lautsprecher. Die beiden aktuellen Modelle Linton Heritage und Denton 95 sind neben Walnuss- und Mahagoni-Finishes nun auch in elegantem Schwarz verfügbar.

Eine große Tradition im Lautsprecherbau

Kaum ein Hersteller kann auf eine so große Tradition im Lautsprecherbau zurückblicken wie die bereits 1933 in England gegründete Firma Wharfedale. Die Heritage Serie trägt dieser Legende in besonderer Weise Rechnung und bringt klassisches britisches Design-Understatement in die heutige Audio-Realität zurück. Dabei orientieren sich die Modelle Linton und Denton 85 durchaus auch in tonaler Hinsicht an ihren historischen Vorbildern, die seit ihrem erstmaligen Erscheinen im Jahr 1965 Musikbegeisterte aus aller Welt mit ihrem warmen und reichhaltigen Klang fasziniert haben. Gleichzeitig verfügen sie mit gewebten Kevlar-Membranen und Gewebe-Hochtönern jedoch über modernste Technologien und sind auch für den hochaufgelösten Musik-Genuss des 21. Jahrhunderts bestens gerüstet.

Back in Black: Die Heritage Lautsprecher in elegantem Schwarz

Mit Holzfurnier-Oberflächen in Walnuss oder Mahagoni strahlten die beiden Traditionslautsprecher Linton Heritage und Denton 85 schon bisher schlichte Eleganz aus. Ab sofort sind beide Modelle darüber hinaus in dezentem schwarzen „Black Oak“-Finish erhältlich und integrieren sich damit auch in von moderner Innenarchitektur geprägte Wohnlandschaften nahtlos. Das neue Design in elegantem Schwarz unterstreicht einmal mehr die harmonische Symbiose aus traditionellen Tugenden und innovativen Weiterentwicklungen, welche Wharfedale mit den Lautsprechern der Heritage Reihe perfektioniert hat.

Linton Heritage: moderne Dreiwege-Lautsprecher im traditionellen Gewand

Mit seinem schlichten quaderförmigen Holzgehäuse und der optisch dezenten Stoff-Bespannung versprüht der Linton Heritage von Wharfedale den Charme der 70er Jahre. Dabei darf das Design nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um einen technologisch ausgereiften Dreiwege-Lautsprecher auf der Höhe der Zeit handelt. Sowohl der 8-Zoll Tief- als auch der 5-Zoll Mitteltöner verfügen über eine gewebte Kevlar-Membran, die sich durch hohe Steifigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht auszeichnet und damit beste Impulstreue bei geringsten Partialschwingungen gewährleistet. Die Soft Dome Hochtonkalotte fügt seidig glänzende Höhen hinzu, die niemals aufdringlich oder anstrengend wirken. Die mit besten Komponenten aufgebaute Frequenzweiche tritt klanglich praktisch nicht in Erscheinung und verhilft dem Linton Heritage zu einem äußerst musikalischen Sound, der bei klassischer Musik eine ebenso überzeugende Figur macht wie mit bassgewaltigen modernen Elektro-Beats. Und auch bezüglich der Aufstellung des Linton Heritage haben die erfahrenen Entwickler von Wharfedale nichts dem Zufall überlassen: Der optional erhältliche Ständer integriert sich stilsicher in das Design des Lautsprechers und sorgt für optimale Entkopplung vom Untergrund.

Denton 85: kompakte Performance zum 85-jährigen Jubiläum

Der Denton 85th Anniversary ist die aktuelle Version des legendären Wharfedale Denton Regallautsprechers. Mit seiner von britischem Understatement geprägten Formensprache macht er in jeder Umgebung eine hervorragende Figur und überzeugt gleichzeitig mit ganz großem Klang. Wie beim größeren Modell Linton Heritage kommt im Bassbereich ein Konustreiber mit gewebter Kevlar-Membran zum Einsatz, der zusammen mit der Soft-Dome-Hochtonkalotte und der sorgfältig optimierten Frequenzweiche für eine faszinierend detailreiche Wiedergabe auch kritischen musikalischen Materials sorgt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Lautsprecher Linton Heritage und Denton 85 von Wharfedale sind ab sofort in den Finishes Walnut, Mahogany oder Black Oak im Fachhandel erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 799,00 Euro für ein Paar Denton 85 sowie 1.199,00 Euro für ein Paar Linton Heritage (1.598,00 Euro inklusive der Linton Lautsprecherständer).

Über Wharfedale

Die traditionsreiche Lautsprecherschmiede Wharfedale wurde 1932 von Gilbert Briggs gegründet, der die ersten Lautsprecher im Keller seines Hauses im beschaulichen Ilkley entwickelte. Seitdem entstehen in der kleinen Stadt in Südengland die weltweit bekannten Lautsprecher, die für Qualität und Innovation stehen. Als einer der ältesten Lautsprecherhersteller darf sich Wharfedale auch als Vorreiter fast aller heutigen Schallwandler fühlen. Denn Gilbert Briggs hat 1945 erstmals verschiedene Chassis zur Wiedergabe unterschiedlicher Frequenzbereiche eingesetzt und so den ersten 2-Wege Lautsprecher der Welt entwickelt. Wharfedale treibt nach wie vor aktiv die Lautsprecherentwicklung voran und gilt noch immer als einer der kreativsten und technisch fortschrittlichsten Hersteller überhaupt. Das wohl beste Beispiel ist die Diamond Serie, die vor über 20 Jahren Regallautsprecher salonfähig machte und heute zu den Klassikern der Hifi-Geschichte zählt.

wharfedale-deutschland.de

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

iad-audio.de

Firmenkontakt

IAD GmbH

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-0

02161/61783-50

info@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Pressekontakt

IAD GmbH

Thomas Henke

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich

02161/61783-0

02161/61783-50

info@iad-gmbh.de

http://www.iad-audio.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.