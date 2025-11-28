Black Week 2025 bei Skybad: Große Rabatte auf Bad und Sanitär

Pünktlich zur Black Week starten wir bei Skybad eine exklusive Aktionswoche mit attraktiven Rabatten auf zahlreiche Bad- und Sanitärprodukte. Vom 24. bis 30.November bieten wir unseren Kundinnen und Kunden hochwertige Markenartikel zu stark reduzierten Preisen – ideal für alle, die ihr Badezimmer modernisieren oder aufwerten möchten.

Im Aktionszeitraum haben wir viele beliebte Produktkategorien deutlich im Preis gesenkt – darunter:

-Armaturen für Waschtisch, Dusche, Badewanne und Küche

-WC- und Spülsysteme, inklusive moderner Dusch-WCs

-Duschsysteme mit Kopf- und Handbrausen

-Badaccessoires wie Handtuchhalter, Spiegel, Seifenspender

-Waschtische, Badmöbel und passendes Zubehör

Unsere Rabatte orientieren sich am durchschnittlichen Großhandelspreis – je nach Produkt sind Ersparnisse von bis zu 50% oder mehr möglich. Besonders beliebt sind in dieser Woche Komplettlösungen für die Badrenovierung sowie Designprodukte namhafter Hersteller.

Ob Neubau, Sanierung oder stilvolles Update – die Black Week ist der ideale Zeitpunkt, um hochwertige Sanitärprodukte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu sichern. Schnell sein lohnt sich, denn viele Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht.

Alle Angebote und Details zur Aktion finden Sie unter:

www.skybad.de/black-week-2025.html

