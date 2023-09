BlackFridayDeals.ch präsentiert die neue Black Friday App

Mit dieser innovativen App bietet das Unternehmen den Schweizer Konsumenten ein noch komfortableres und sichereres Einkaufserlebnis.

BlackFridayDeals.ch, die grösste Website für Black Friday Angebote in der Schweiz, freut sich, die Einführung ihrer brandneuen Black Friday App bekannt zu geben. Mit dieser innovativen App bietet das Unternehmen den Schweizer Konsumenten ein noch komfortableres und sichereres Einkaufserlebnis. Darüber hinaus unterstreicht BlackFridayDeals.ch sein Engagement für soziale Verantwortung.

Die neue Black Friday App: Shoppen wie nie zuvor

Die neue blackfridaydeals.ch App, die ab sofort im Apple App Store und für Android Geräte bei Google Play verfügbar ist, bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine Reihe von Funktionen, die das Finden der besten Angebote zum Kinderspiel machen. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine App anbieten zu können, die nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch ein Höchstmass an Sicherheit bietet“, sagt Julian Zrotz, Gründer von BlackFridayDeals.ch.

Exklusive Angebote nur in der App

Die neue Black Friday App bietet nicht nur den gleichen Zugang zu den grossartigen Angeboten, die auf der Website zu finden sind, sondern auch exklusive App-only Deals. „Wir möchten unsere App-Nutzer mit besonderen Angeboten belohnen, die sie nirgendwo anders finden“, sagt Julian Zrotz. Diese exklusiven Deals und Rabatte sind ein weiterer Anreiz, die App herunterzuladen und Teil der BlackFridayDeals.ch-Community zu werden.

Weitere wichtige Funktionen der BlackFridayDeals.ch App

Black Friday Shopping von überall her

Push-Benachrichtigungen für die besten Black Friday Deals

Verschiedene Sortiermöglichkeiten der Angebote (Neuste Angebote, bestbewertete Angebote, Sortierung nach Kategorie, ..)

Übersicht mit über 600 Partner-Shops

Enthält auch alle Singles Day und Cyber Monday Angebote

Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch

Sicherheit steht an erster Stelle

In einer Zeit, in der Online-Sicherheit von grösster Bedeutung ist und gerade im November, wo einige Fake-Shops mit besonders hohen Rabatten werben, hat BlackFridayDeals.ch es sich zum Ziel gesetzt, ein sicheres Black Friday Shopping zu ermöglichen. In der App werden aus diesem Grund ausschliesslich seriöse und etablierte Onlineshops angezeigt, sodass keine Gefahr besteht, bei einem Fake-Shop einzukaufen. Damit sind Konsumentinnen und Konsumenten auch am Black Friday 2023 auf der sicheren Seite.

Über BlackFridayDeals.ch

BlackFridayDeals.ch ist die führende Website für Black Friday Rabatte in der Schweiz. Mit einer breiten Palette von Angeboten, von Elektronik bis hin zu Mode und Haushaltswaren, bietet das Unternehmen den Schweizer Konsumenten ein unvergleichliches Einkaufserlebnis zum günstigen Preis.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den grössten Onlineshops der Schweiz ist es BlackFridayDeals.ch möglich, die verschiedenen Black Friday Deals bereits vorab zu erhalten und für die Benutzerinnen und Benutzer der Plattform aufzubereiten, sodass nur die besten Aktionen angezeigt werden.

