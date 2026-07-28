BlackLine beschleunigt mit der Verfügbarkeit von Verity™ Prepare den Einsatz regulierter KI in der Finanzbranche

Verity Prepare transformiert die Vorbereitung von Abgleichen, indem es Finanzteams die Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe mit Transparenz, Nachvollziehbarkeit und unter menschlicher Aufsicht ermöglicht.

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 28. Juli 2026 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) die Agentic Financial Operations Platform™ für das ‘Office of the CFO‘, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Verity Prepare bekannt. Verity Prepare ist ein Multi-Agenten-KI-System, das manuelle und zeitaufwendige Abschlussprozesse der Buchhaltung gesteuert automatisiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Assistenten, die lediglich Texte generieren, koordiniert Verity Prepare eine spezialisierte digitale Belegschaft, die eigenständig unterstützende Informationen analysiert, Transaktionen zuordnet, Abgleichsposten identifiziert und prüfungsfertige Abgleiche zusammenstellt. Durch die Kombination fortschrittlicher Multi-Agenten-KI-Funktionen mit transparenter Logik und unter menschlicher Aufsicht beschleunigt BlackLine den Finanzabschluss, wobei Finanzexperten dank vollständiger Nachvollziehbarkeit jederzeit die Kontrolle behalten.

Da Finanzorganisationen sich von isolierten KI-Assistenten hin zum unternehmensweiten KI-Einsatz bewegen, geht es nicht mehr darum, ob KI Antworten generieren kann, sondern ob sie Arbeit leisten kann, der Finanzverantwortliche so vertrauen, dass sie Teil des Finanzprozesses wird. Nach einem erfolgreichen Early-Adopter-Programm ist Verity Prepare nun verfügbar und ermöglicht es Unternehmen, KI zuverlässig auf einen der anspruchsvollsten Arbeitsabläufe in der Buchhaltung auszuweiten, wobei die Governance, Transparenz und Aufsicht erhalten bleiben, die für die Unternehmensfinanzen erforderlich sind.

Transformation der Abgleichsvorbereitung

Die Vorbereitung von Kontenabgleichen umfasst weit mehr als das Sammeln unterstützender Dokumente. Buchhalter müssen Daten aus mehreren Systemen auswerten, strukturierte und unstrukturierte finanzielle Belege interpretieren, Abweichungen untersuchen, geeignete Abgleichsposten bestimmen, die zugrundeliegende Begründung dokumentieren und Arbeit leisten, die interne Kontrollen und externe Prüfungsanforderungen erfüllt. Diese Kombination aus finanzieller Analyse, Dokumentation und Compliance hat die Vorbereitung von Abgleichen zu einem der schwierigsten Buchhaltungsprozesse für die Automatisierung gemacht.

Verity Prepare löst diese Herausforderung, indem es fragmentierte Aufgaben durch einen vollständig koordinierten KI-Workflow ersetzt. Statt sich auf isolierte Tools zu verlassen, arbeiten mehrere spezialisierte KI-Agenten zusammen, um den gesamten Vorbereitungsprozess auszuführen. Sie nehmen eigenständig unterstützende Dokumente auf, isolieren Anomalien, verfassen klare Erklärungen für Abweichungen und stellen ein umfassendes, prüfungsfertiges Abgleichspaket für die menschliche Freigabe zusammen.

Durch die Automatisierung des gesamten Vorbereitungsarbeitsablaufs – und nicht nur einzelner Aufgaben – reduziert Verity Prepare den manuellen Arbeitsaufwand maßgeblich. Dieser Wandel ermöglicht es Buchhaltungsteams, den Abschluss zu beschleunigen und Finanzfachleuten, sich auf wertschöpfende Analysen, das Management von Ausnahmen und den Schutz der Integrität der Finanzaufzeichnungen zu konzentrieren.

Entwickelt für die Standards der Finanzbranche

Die Buchhaltung in Unternehmen stellt höhere Anforderungen an KI als nur Geschwindigkeit. Jede von KI generierte Aktion muss transparent, erklärbar, nachverfolgbar und geregelt sein, bevor sie Teil der Finanzaufzeichnungen wird.

Verity Prepare wurde speziell für die Governance-Ansprüche an die Unternehmensfinanzen entwickelt, einschließlich der Anforderungen von Nutzern, Management, Prüfern, Prüfungsausschüssen und Regulierungsbehörden. Jede von KI generierte Empfehlung enthält transparente Begründungen, Vertrauensbewertungen und einen vollständigen Prüfpfad. Dies ermöglicht es den Finanzteams zu verstehen, wie Schlussfolgerungen gezogen wurden, bevor sie ein Ergebnis genehmigen. Die menschliche Urteilsfähigkeit bleibt die letzte Instanz und stellt sicher, dass KI die professionelle Expertise ergänzt, anstatt sie zu ersetzen.

„Finanzorganisationen suchen nicht nach KI, die einfach nur mehr Aufgaben automatisiert. Sie suchen nach KI, der sie ihre kritischsten Finanzprozesse anvertrauen können“, sagt Owen Ryan, CEO von BlackLine. „Vertrauen entsteht nicht durch Autonomie allein. Es basiert auf Transparenz, Governance und der Aufrechterhaltung einer robusten menschlichen Aufsicht. Verity Prepare gibt Finanzteams das Vertrauen, KI in einem der komplexesten Buchhaltungsprozesse einzusetzen, während Fachleute die Kontrolle behalten.“

Frühe Kundenerfolge

Unternehmen verzeichnen messbare Ergebnisse mit Verity Prepare. Frühe Anwender haben eine Reduzierung der manuellen Vorbereitungszeit für Abgleiche um bis zu 92 Prozent erreicht und damit deutliche Effizienzgewinne über den gesamten Abgleichsprozess hinweg demonstriert.

„Mit Verity AI von BlackLine haben wir den Sprung vom Konzept hin zu konkreten Anwendungsfällen in der Praxis geschafft. Wir freuen uns darauf, die Zukunft der Arbeit mitzugestalten“, sagt Chris Giambra, Corporate Accounting bei Delaware North.

Agentenbasierte Finanzoperationen

Verity Prepare markiert einen weiteren Meilenstein in BlackLines Vision für agentenbasierte Finanzoperationen, bei der speziell entwickelte KI-Funktionen die Arbeit im ‘Office of the CFO‘ unter einem einheitlichen Governance-Modell koordinieren. Anstatt isolierte KI-Assistenten einzusetzen, ermöglicht BlackLine es Unternehmen, spezialisierte KI über die Finanzabteilung hinweg zu koordinieren. Dadurch können komplexe Prozesse intelligent ausgeführt werden, während unternehmensweite Kontrolle gewahrt bleibt.

Verity Prepare treibt den „Agentic Close“ voran. Es wandelt den Monatsabschluss von einer Abfolge manueller, unzusammenhängender Tätigkeiten zu einem nahtlos koordinierten Finanzprozess, bei dem KI die nötigen Aufgaben vorbereitet, abgleicht, analysiert und ausführt- Gleichzeitig behalten Finanzfachleute die Aufsicht, die Beurteilung und die Verantwortung, die zur Wahrung der Integrität der Finanzunterlagen erforderlich sind.

Weitere Informationen zu Verity Prepare finden Sie unter blackline.com/products/verity-ai/.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsbereite Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, indem sie Organisationen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen ausstattet. Basierend auf der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und Intelligenz – angetrieben von Verity, einer umfassenden Suite eingebetteter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce bietet.

Mit einem bewährten, kollaborativen Ansatz und einer Erfolgsbilanz an Innovationen – unterstützt durch branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Sicherheitsstandards – vertrauen mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

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