BlackLine stellt „Agentic Financial Operations“ vor, um die Lücken in der Governance und im Vertrauen in KI zu schließen

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) gibt die Einführung von „Agentic Financial Operations“ bekannt. Das neue Betriebsmodell zielt darauf ab, die zentrale Herausforderung beim Vertrauen und der Governance von KI im Finanz- und Rechnungswesen zu lösen. Die Ankündigung wurde auf der jährlichen BeyondTheBlack-Konferenz in London gemacht und unterstreicht das Engagement von BlackLine, Finanzführungskräfte dabei zu unterstützen, künstliche Intelligenz selbstbewusst zu nutzen und zu skalieren. „Agentic Financial Operations“ bietet die essentielle Kontrollebene, die das „Office of the CFO“ benötigt, um KI sicher, strategisch und im großen Maßstab einzusetzen – und es stellt sicher, dass BlackLine weiterhin an der Spitze vertrauenswürdiger KI steht.

BlackLine weiß, dass die vollständige Ausschöpfung des transformativen Potenzials von „Agentic Financial Operations“ kontinuierliche, innovative Spitzenleistungen erfordert. Um diese Vision zu beschleunigen, gründet das Unternehmen ein dediziertes KI-Innovationszentrum als Teil einer strategischen Investition in die Zukunft vertrauenswürdiger KI.

„CFOs müssen KI nutzen, bleiben aber persönlich für die finanzielle Genauigkeit verantwortlich. Eine „Black-Box“-Lösung kommt daher nicht infrage“, sagt Owen Ryan, CEO von BlackLine. „Die Lösung „Agentic Financial Operations“ von BlackLine gibt Führungskräften das Vertrauen, KI zu skalieren, indem sie ihnen ermöglicht, Ergebnisse der KI unabhängig zu validieren. Darüber hinaus wird unsere strategische Investition in das neue KI-Innovationszentrum entscheidend sein, um diese vertrauenswürdige Zukunft weiter aufzubauen. Dort werden Partner, Kunden und Auditoren zusammenarbeiten, um zentrale Herausforderungen der KI gemeinsam zu lösen.“

Agentic Financial Operations: Die Lösung für vertrauenswürdige KI

Agentic Financial Operations basiert auf dem Prinzip, dass mit der Einführung von KI das Vertrauen von größter Bedeutung wird. Das Modell von BlackLine schafft eine Glass-Box-Architektur, um End-to-End-Finanzprozesse zu orchestrieren und schafft damit Transparenz über menschliche und digitale Arbeit hinweg. Dadurch kann das Finanzwesen von manueller Ausführung zu kontinuierlichen, einsichtsbasierten Abläufen übergehen.

BlackLines Ansatz ist deshalb besonders effektiv, weil er eine sichere, prüfbare KI-Architektur mit mehr als zwei Jahrzehnten proprietärer Daten kombiniert. Dies liefert den Kontext und die Präzision, die für hochkritische Finanzoperationen erforderlich sind und gibt CFOs die Handlungsfähigkeit, mit Vertrauen zu agieren.

Kunden erkennen bereits die Bedeutung dieses Wandels. Violet Gergis, Executive Director, Controllership Strategic Initiatives bei Bristol Myers Squibb, sagt: „Wenn man betrachtet, wohin sich das Finanzwesen in den nächsten Jahren entwickelt, wird deutlich, dass KI die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, grundlegend verändern wird. Doch die KI muss auf solider Buchhaltung, Logik und Compliance aufbauen. Wir werden weitere KI-Funktionen nutzen, die in die BlackLine-Lösung integriert sind, um manuelle Eingriffe zu reduzieren, die Genauigkeit zu erhöhen und proaktivere Einblicke in den Abschlussprozess zu liefern.“

Die Architektur für „Agentic Financial Operations“

Das Modell von BlackLine, das in Zusammenarbeit mit dem Partnernetzwerk entwickelt wurde, basiert auf drei zentralen Säulen, die Geschwindigkeit und Einblick durch eine Grundlage des Vertrauens liefern:

1. Regulierte Finanzdaten & Workflow-Orchestrierung (Studio360™)

Studio360™ vereint Finanzoperationen mit einer hochwertigen Datenbasis aus Buchhaltungssystemen und anderen Quellen, einschließlich neuer Snowflake- und Workday-Konnektoren für erweiterte Datenzugriffe. Diese Kontrollebene orchestriert alle Workflows, Daten und KI-Aktivitäten und bietet On-Demand-Einblicke durch erweiterte Dashboards und Visualisierungen.

2. Agentenbasierte Intelligenzschicht (Verity™ AI)

Verity™ bietet eingebettete, vollständig prüfbare KI-Funktionen, die auf dem umfangreichen Repository an Buchhaltungsintelligenz von BlackLine basieren. Es umfasst eine digitale Workforce aus spezialisierten Agenten, die komplexe Finanzaufgaben präzise ausführen, kritische Einblicke liefern und transformative Prozessautomatisierung vorantreiben. Zu den erweiterten Funktionen gehören:

– Verity Prepare: Automatisiert die End-to-End-Abstimmung mit vollständiger Nachverfolgbarkeit und reduziert die Erstellungszeit für Early Adopter um über 90 Prozent.

– Verity Match: Nutzt KI, um historische Muster zu analysieren und die Übereinstimmungsraten in komplexen Abstimmungen zu verbessern – mit Übereinstimmungsraten von 80-90 Prozent.

– Verity Collect and Remit: Eine agentenbasierte Workforce, die Sprach- und Digitalagenten nutzt, um Inkassoprozesse zu automatisieren, Kundeninteraktionen nach Dringlichkeit und Stimmung zu priorisieren und die Verarbeitungsrate von Zahlungseingängen mit einer ~90-prozentigen Straight-Through-Processing-Rate zu automatisieren – um so nachhaltig manuelle Eingriffe zu reduzieren.

3. Ein prüfbares und zertifiziertes Aufzeichnungssystem für KI

Die KI von BlackLine basiert auf tiefgreifender Buchhaltungsintelligenz und Betriebsdaten – einer proprietären „Ground Truth“, die aus Milliarden von Transaktionen und Tausenden von Kunden gewonnen wurde. Mit einem robusten Governance-Rahmenwerk, das in die Architektur integriert ist, stellt BlackLine sicher, dass jede KI-gesteuerte Aktion nicht nur korrekt, sondern auch vollständig erklärbar und prüfbar ist. Dieses Engagement schafft vertrauenswürdige KI und gibt Finanzführungskräften Vertrauen und Kontrolle.

„Die strategischen Investitionen von BlackLine unterstreichen eine grundlegende Tatsache im KI-Zeitalter: Der Wert ausgefeilter KI-Modelle entfaltet sich nur dann vollständig, wenn sie mit einer robusten Kontrollebene kombiniert werden, die sie regelt“, sagt Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine. „Diese Innovationen festigen BlackLines Engagement für dieses Prinzip. Sie ermöglichen es dem Unternehmen, „Agentic Financial Operations“ kontinuierlich weiterzuentwickeln und ein System aufzubauen, in dem jede Aktion nachverfolgbar, prüfbar und auf Finanzkontrollen abgestimmt ist. Und sie geben Finanzteams das ultimative Vertrauen, KI zu skalieren.“

KI-Innovation durch strategische Investitionen vorantreiben

BlackLine errichtet ein KI-Innovationszentrum in New York, um die Zukunft vertrauenswürdiger KI für Finanz- und Buchhaltungsteams zu beschleunigen. Dieses Zentrum wird als Magnet für erstklassige Talente konzipiert und beherbergt ein dediziertes Team führender KI-Forscher und Produktentwickler, die mit dem Ökosystem von BlackLine arbeiten – darunter Systemintegratoren, ERP-Anbieter, Business-Process-Outsourcing-Unternehmen, Prüfer und Kunden. Dieses Ökosystem wird die Fähigkeiten von „Agentic Financial Operations“ von BlackLine deutlich beschleunigen – aufbauend auf Verity und kombiniert mit den Fähigkeiten der kürzlichen Übernahme von WiseLayer. Innovationen, die aus diesem Zentrum hervorgehen, werden „Agentic Financial Operations“ aktiv vorantreiben und sicherstellen, dass Fortschritte in Automatisierung und Intelligenz von Natur aus mit den strengen Anforderungen an Kontrolle, Prüfbarkeit und Vertrauen übereinstimmen, die für das moderne Finanzwesen entscheidend sind.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsbereite Plattform für das Office of the CFO, treibt die digitale Finanztransformation voran, indem sie Organisationen mit präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen ausstattet. Basierend auf der Studio360-Plattform vereint BlackLine Daten, optimiert Prozesse und liefert Echtzeit-Einblicke durch Automatisierung und Intelligenz – angetrieben von Verity, einer umfassenden Suite eingebetteter, prüfbarer KI-Funktionen, die Finanz- und Buchhaltungsteams eine neue digitale Workforce bietet.

Mit einem bewährten, kollaborativen Ansatz und einer Erfolgsbilanz an Innovationen – unterstützt durch branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie erstklassige Sicherheitsstandards – vertrauen mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen auf BlackLine, um ihre Organisationen in die Zukunft zu führen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackline.com

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