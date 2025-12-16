BlackLine übernimmt WiseLayer, um seine KI-Fähigkeiten zu verbessern

Übernahme beschleunigt BlackLines Vision einer KI-gestützten Finanz- und Buchhaltungsplattform

Frankfurt a. Main / Los Angeles – 16. Dezember 2025 – BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), die zukunftsorientierte Plattform für das Office of the CFO, gibt heute die Übernahme von WiseLayer bekannt, einem in New York ansässigen Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung einer digitalen Belegschaft aus KI-gestützten Agenten geleistet hat, mit denen sich komplexe, auf Urteilsvermögen basierende Finanz- und Buchhaltungsprozesse automatisieren lassen.

Diese Übernahme hebt die branchenführende Automatisierung von BlackLine auf die nächste Stufe und ermöglicht es Kunden, ihre komplexen und zeitaufwändigen manuellen Buchhaltungsaufgaben in intelligente, automatisierte Arbeitsabläufe umzuwandeln. Durch die direkte Einbettung der bewährten KI-Agenten von WiseLayer in die BlackLine Verity™-Suite können Kunden anspruchsvolle, auf Urteilsvermögen basierende Aufgaben automatisieren, angefangen bei der periodengerechten Abgrenzung und der Lohn- und Gehaltsabrechnung. So können Finanz- und Buchhaltungsteams Risiken reduzieren, die Valididität erhöhen und den Monatsabschluss beschleunigen, sodass sie mehr Zeit haben, sich auf die Überprüfung der Ergebnisse und Bereitstellung strategischer Leitlinien zu konzentrieren.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die intelligenteste Plattform für das Finanzwesen zu entwickeln“, so Owen Ryan, CEO von BlackLine. „Durch die Integration der KI-Agenten von WiseLayer in unsere Verity-Suite erweitern wir unsere Plattform um wichtige neue Funktionen und Mehrwerte und bieten unseren Kunden eine integrierte, überprüfbare KI. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Vision, eine einzige, einheitliche Plattform bereitzustellen, die die Zukunft des Finanzwesens vorantreibt.“

„WiseLayer wurde gegründet, um Finanz- und Buchhaltungsteams ihre wertvollste Ressource zurückzugeben: Zeit. Aber es geht um mehr als nur Geschwindigkeit. Es geht darum, Vertrauen in die Zahlen zu schaffen“, sagte Josh Stein, Mitbegründer und CEO von WiseLayer. „Durch die Integration unserer Technologie in die marktführende Plattform von BlackLine versetzen wir Finanz- und Rechnungswesen-Experten in die Lage, mit einem neuen Maß an Sicherheit zu arbeiten und sich auf die strategischen Erkenntnisse zu konzentrieren, die wirklich zählen.“

„Der Zusammenschluss mit BlackLine eröffnet uns die außergewöhnliche Möglichkeit, unsere Technologie zu skalieren, indem wir sie in eine Plattform integrieren, der bereits Tausende weltweit führender Unternehmen vertrauen“, so Vikram Bellapravalu, Mitbegründer und CTO von WiseLayer. „Wir teilen eine gemeinsame Vision und freuen uns sehr darauf, gemeinsam die Zukunft des Rechnungs- und Finanzwesens mitzugestalten.“

Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Finanzergebnisse oder Prognosen von BlackLine für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 haben.

BlackLine (Nasdaq: BL), die zukunftsweisende Plattform für das „Office of the CFO“, treibt die digitale Transformation des Finanzwesens voran, indem sie Unternehmen zu präzisen, effizienten und intelligenten Finanzoperationen befähigt.

Die umfassende Studio360-Plattform von BlackLine deckt geschäftskritische Prozesse ab, darunter Record-to-Report und Invoice-to-Cash, und ermöglicht einheitliche und genaue Daten, rationalisierte und optimierte Prozesse sowie Einblicke in Echtzeit durch Transparenz, Automatisierung und KI. Der bewährte, kollaborative Ansatz von BlackLine sorgt für eine kontinuierliche Transformation, die unmittelbare Auswirkungen und nachhaltigen Nutzen bringt.Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei Innovationen, branchenführenden F&E-Investitionen und erstklassigen Sicherheitspraktiken arbeiten mehr als 4.400 Kunden aus verschiedenen Branchen mit BlackLine zusammen, um ihre Unternehmen in die Zukunft zu führen. Für weitere Informationen: www.blackline.com

BlackLine Forward-looking Statements

This release may contain forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In some cases, you can identify forward-looking statements by terminology such as „may,“ „will,“ „should,“ „could,“ „expect,“ „plan,“ anticipate,“ „believe,“ „estimate,“ „predict,“ „intend,“ „potential,“ „would,“ „continue,“ „ongoing“ or the negative of these terms or other comparable terminology. Forward-looking statements in this release include statements regarding our growth plans and opportunities. Any forward-looking statements contained in this press release are based upon BlackLine“s current plans, estimates and expectations, and are not a representation that such plans, estimates, or expectations will be achieved. Forward-looking statements are based on information available at the time those statements are made and/or management“s good faith beliefs and assumptions as of that time with respect to future events and are subject to risks and uncertainties. If any of these risks or uncertainties materialize or if any assumptions prove incorrect, actual performance or results may differ materially from those expressed in or suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, risks related to the Company“s ability to execute on its strategies, attract new customers, enter new geographies and develop, release and sell new features and solutions; and other risks and uncertainties described in the other filings we make with the Securities and Exchange Commission from time to time, including the risks described under the heading „Risk Factors“ in our Annual Report on Form 10-K. Additional information will also be set forth in our Quarterly Reports on Form 10-Q. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results, and you should not place undue reliance on such statements. Except as required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

Kontakt

BlackLine

Janet Timmerberg

The Squaire 12

60549 Frankfurt Main

+49 69 20 45 78 39



http://www.blackline.com/de