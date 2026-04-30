Blackmoto wächst weiter: Multi-Brand-Strategie

Eigener Import & Expansion am Standort Lindau

Lindau am Bodensee entwickelt sich zunehmend zu einem Hotspot für Adventure- und Motorrad-Enthusiasten: Mit einem klaren Fokus auf innovative Marken, technisches Know-how und hohe Verfügbarkeit baut Blackmoto seine Position im deutschsprachigen Markt konsequent aus.

Das Unternehmen vereint Vertrieb, Import, Service und Markenaufbau unter einem Dach – und setzt damit neue Maßstäbe im Bereich Offroad-, Adventure- und Straßenmotorräder.

Starkes Markenportfolio: Von Cruiser bis Rally

Blackmoto verfolgt eine gezielte Multi-Brand-Strategie und deckt verschiedene Segmente des Motorradmarktes ab:

-Als offizieller Händler der Marke Benda Motorcycles bietet Blackmoto moderne Cruiser und Powerbikes mit auffälligem Design und attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnissen.

-Im Adventure-Segment setzt das Unternehmen auf Kove Moto, die mit innovativer Technik und einem extrem wettbewerbsfähigen Preisniveau neue Maßstäbe setzen.

-Gleichzeitig ist Blackmoto offizieller Importeur und Hndelspartner von AJP Motorcycles in Deutschland und Österreich – einer Marke, die für kompromisslose Offroad-Performance und „Made in Europe“-Qualität steht.

Diese Kombination ermöglicht es, vom urbanen Cruiser bis zum kompromisslosen Rally-Bike nahezu alle relevanten Zielgruppen abzudecken.

Preis-Leistung als Wettbewerbsvorteil

Besonders im Bereich Adventure-Bikes sorgt Blackmoto für Aufmerksamkeit: Modelle von KOVE werden bewusst zu unschlagbaren Preisen bei gleichzeitig hoher technischer Ausstattung angeboten.

Damit positioniert sich das Unternehmen gezielt gegen etablierte Marken – mit einem klaren Fokus auf:

-Maximale Performance pro Euro

-Sofortige Verfügbarkeit ohne lange Lieferzeiten

-Transparente, faire Preisgestaltung

Service, Garantie & Infrastruktur – ein entscheidender Faktor

Neben Vertrieb und Import legt Blackmoto großen Wert auf After-Sales-Kompetenz:

-Durchführung von Wartungs- und Servicearbeiten

-Abwicklung von Garantie- und Gewährleistungsfällen

-Technische Betreuung für Kunden und Händler

-Aufbau eines stabilen Servicenetzwerks

Kunden profitieren dadurch von kurzen Wegen, direkter Betreuung und langfristiger Sicherheit – ein entscheidender Vorteil gegenüber reinen Online-Anbietern oder Grauimporten.

Standortvorteil Lindau: Dreiländereck als Wachstumsmotor

Der Firmensitz in Lindau bietet strategische Vorteile:

-Nähe zu Österreich und der Schweiz

-Große Zielgruppe im süddeutschen Raum

-Ideale Lage für Adventure- und Tourenfahrer

Diese geografische Position stärkt nicht nur den Vertrieb, sondern auch die Markenpräsenz im gesamten DACH-Raum.

Zweite Säule: Ausbau der Niederlassung am Nürburgring

Parallel zum Hauptstandort investiert Blackmoto gezielt in seine Niederlassung in Oberbettingen, unweit des ären Nürburgring.

Hier entsteht Schritt für Schritt ein weiterer starker Standort mit Fokus auf:

-Kundenerlebnis vor Ort

-Probefahrten und Beratung

-Service- und Werkstattleistungen

-Ausbau der Markenpräsenz im Westen Deutschlands

Ziel ist es, auch in dieser Region ein vollwertiges Erlebnis rund um Adventure-, Offroad- und Straßenmotorräder zu bieten – nah am Kunden, praxisnah und technisch fundiert.

Starkes Wachstum: Expansion bereits in Planung

Der Erfolg gibt Blackmoto recht: Die steigende Nachfrage und der hohe Kundenzulauf führen bereits zu konkreten Expansionsplänen.

Aktuell plant das Unternehmen:

-Umzug in ein deutlich größeres Gebäude in Lindau

-Erweiterung von Showroom, Werkstatt und Lagerflächen

-Professionalisierung der gesamten Infrastruktur

Ziel ist es, den steigenden Anforderungen gerecht zu werden und den Kunden künftig ein noch umfassenderes Erlebnis zu bieten.

Zukunft: Weitere Marken & Ausbau des Portfolios

Parallel zur Expansion arbeitet Blackmoto bereits an der nächsten Entwicklungsstufe:

-Aufnahme weiterer innovativer Motorradmarken, auch im Bereich Elektro

-Ausbau des Zubehör- und Parts-Geschäfts

-Stärkung der Position als spezialisierter Anbieter im Adventure- und Performance-Segment

Fazit: Vom Händler zur festen Größe im Motorradmarkt

Blackmoto entwickelt sich dynamisch vom spezialisierten Händler hin zu einem integrierten Anbieter für Vertrieb, Import und Service.

Mit einem starken Markenportfolio, klarer Preisstrategie, wachsender Infrastruktur und zwei strategisch wichtigen Standorten positioniert sich das Unternehmen langfristig als feste Größe im Motorradmarkt in Deutschland und Österreich.

Ein Unternehmen, das zeigt, wie moderner Motorradhandel heute funktioniert: schnell, technisch kompetent und konsequent kundenorientiert.

Blackmountain Industries KG ist ein Motorradhandels- und Importunternehmen mit Sitz in Lindau am Bodensee. Die Gruppe betreibt unter der Marke Blackmoto den Vertrieb von KOVE, AJP Benda Motorrädern in Deutschland und fungiert zugleich als Importeur für neue Marken. Mit Standorten in Lindau und der Eifel sowie der Plattform Blackmoto.eu bietet Blackmountain Industries Fahrzeugverkauf, Service, Ersatzteilversorgung und Markenaufbau in der gesamten DACH-Region.

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