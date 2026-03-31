Blau-weiße Fannähe in Charlottenburg: Hertha BSC Profis hautnah in der WILMA

Die WILMA Shoppen lädt am 8. April 2026 zu einer exklusiven Autogramm- und Fotostunde mit Spielern von Hertha BSC ein. In der Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr stehen voraussichtlich die Profis Julian Eitschberger, Boris Lum und Maurice Krattenmacher sowie Maskottchen Herthinho im Erdgeschoss vor der Ladenfläche von Søstrene Grene für Fanwünsche bereit. Die Aktion ermöglicht es Besuchern und Fans, ihren Idolen in entspannter Atmosphäre zu begegnen.

Charlottenburg und Hertha BSC – das gehört zusammen wie der Kiez und sein Shoppingcenter. Hier im Herzen des Berliner Westens spürt man diese Nähe an jeder Ecke. Immerhin ist es von hier aus auch nur ein Katzensprung bis zum Olympiastadion, dem Heimspielplatz der alten Dame Hertha BSC. Wenn die blau-weiße Fahne weht, ist das mehr als nur Fußball; es ist ein Stück Identität, das die Menschen verbindet. Genau dieses Lebensgefühl bringt die WILMA am Mittwoch, den 8. April 2026, für eine besondere Stunde direkt zu ihren Besucherinnen und Besuchern.

Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr verwandelt sich das Erdgeschoss des Centers direkt vor der Fläche von Søstrene Grene in einen Treffpunkt für alle Fans und Neugierigen. Im Rahmen des Events schlagen die Profis ihre Zelte mitten im Kiez-Alltag auf, um Autogrammwünsche zu erfüllen und für gemeinsame Fotos bereitzustehen. Mit dabei sind die Spieler Julian Eitschberger, Boris Lum und Maurice Krattenmacher, die gemeinsam mit dem beliebten Maskottchen Herthinho für blau-weiße Momente sorgen werden. Da der Alltag im Profisport jedoch oft von kurzfristigen Terminen geprägt ist, bleibt die endgültige Auswahl der Spieler bis zuletzt unter Vorbehalt.

„Wir freuen uns sehr, unseren Besucherinnen und Besuchern dieses Highlight bieten zu können. Es sind diese kleinen Momente zwischen dem Wocheneinkauf und dem Schaufensterbummel, die den Besuch in der WILMA zu etwas Besonderem machen“, erklärt Catja Schneider, Center Managerin der WILMA. „Wenn man plötzlich seinem Lieblingsspieler gegenübersteht, wird die tiefe Verwurzelung von Hertha BSC in Charlottenburg ganz ohne große Gesten spürbar.“

Fans und Familien aus der Nachbarschaft sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich ihr persönliches Andenken an diesen Nachmittag abzuholen. Es sind gerade diese unerwarteten Begegnungen zwischen den täglichen Erledigungen, die den Besuch in der WILMA zu einem besonderen Erlebnis machen.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über WILMA SHOPPEN:

Wilma Shoppen (ehemals Wilmersdorfer Arcaden) ist ein bedeutendes Nahversorgungszentrum im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Es befindet sich in der ältesten Fußgängerzone der Stadt und ist über die U- und S-Bahnstationen Bismarckstraße, Wilmersdorfer Straße und Charlottenburg sowie mehreren Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe optimal an das Berliner ÖPNV-Netz angebunden. Das Center verfügt über mehr als 80 Geschäfte und 32.100 Quadratmeter Verkaufsfläche und bietet eine attraktive Mischung aus Einzelhandel und Gastronomie. Ein besonderes Highlight ist die Markthalle mit abwechslungsreichen kulinarischen Konzepten. Darüber hinaus stehen den Besucher:innen rund 300 Parkplätze zur Verfügung. Eigentümer ist die Moxino S.à r.l., betrieben wird das Center von Sonae Sierra.

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