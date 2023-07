BLESS Hotel Collection und TRS Hotels: Queer Destinations Committed

Die Luxusmarken der Palladium Hotel Group, BLESS Collection Hotels und TRS Hotels, erhalten die Auszeichnung für ihr Engagement im LGBTQ+ Tourismus

BLESS Collection Hotels und TRS Hotels gehören nun zu den ersten Hotelmarken weltweit, die die Auszeichnung „Queer Destinations Committed“ erhalten haben. Das BLESS Hotel Madrid, das BLESS Hotel Ibiza und das TRS Ibiza Hotel sind drei von nur zehn Hotels in Spanien, die jetzt mit diesem Siegel ausgezeichnet wurden.

Diese von der IGLTA (International LGBTQ+ Tourism Association) international anerkannte Auszeichnung bedeutet, dass sich Unternehmen und Destinationen im Tourismussektor zu LGBTQ+-spezifischer Vorbereitung und Schulung verpflichten. Die Auszeichnung ist ein Qualitätssiegel und ein Signal gegen jede Form von Diskriminierung.

Neben dem TRS Ibiza Hotel in Europa wurde diese Anerkennung auch auf die von der Gruppe auf dem amerikanischen Kontinent unter der Marke TRS Hotels betriebenen Häuser übertragen. Das TRS Yucatán Hotel und das TRS Coral Hotel in Mexiko wurden zertifiziert, ebenso wie das TRS Turquesa Hotel und das TRS Cap Cana Waterfront & Marina Hotel, die die ersten beiden Resorts in der Dominikanischen Republik sind, die das Gütesiegel „Queer Destinations Committed“ erhalten haben.

Der Sensibilisierungs- und Schulungsprozess für die Mitarbeiter der Palladium Hotel Group wurde im Rahmen eines Bildungsprogramms mit dem Titel „Hospitality meets Diversity“ durchgeführt. Ziel ist es, ein positives Bewusstsein für die LGBTQ+ Gemeinschaft zu schaffen. Außerdem werden Mitarbeiter/innen darin geschult, allen Gästen ein herausragendes Hotelerlebnis zu bieten, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung.

Oriol Pàmies, Gründer von Queer Destinations, kommentiert: „Queer Destinations arbeitet Hand in Hand mit der Palladium Hotel Group mit dem Ziel, einen Raum für Bildung und Informationen über den richtigen Umgang mit LGBTQ+-Reisenden zu schaffen. Wir freuen uns, die Marken TRS Hotels und BLESS Collection Hotels in dieser Initiative als Teil eines gemeinsamen Ziels zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Schaffung vielfältigerer und inklusiver Räume begrüßen zu dürfen.“

„Bei der Palladium Hotel Group arbeiten wir daran, ein einzigartiges und unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten, indem wir uns um die Details kümmern, die für jeden unserer Gäste wichtig sind. Dafür nutzen wir alle verfügbaren Ressourcen. Diese Allianz ist ein weiterer Schritt nach vorne in unserem Engagement für unsere Gäste und unsere internen und externen Partner“, sagt Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing Officer der Palladium Hotel Group.

Über Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group ist eine spanische Hotelkette, die zur Grupo Empresas Matutes (GEM) gehört und auf eine über 50-jährige Erfahrung zurückblicken kann. Die Gruppe betreibt über 40 Hotels mit über 13.000 Zimmern, die sich auf sieben Länder verteilen: Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik, Jamaika, Italien, Brasilien und USA. Sie verwaltet zehn Marken: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels, die Marke Hard Rock Hotels in Lizenz für drei Hotels auf Ibiza und Teneriffa und in Marbella und auch die temporäre Marke 45 Times Square Hotel.

Palladium Hotel Group zeichnet sich durch ihre Philosophie aus, ihren Mitarbeitern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und ihren Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. www.palladiumhotelgroup.com

