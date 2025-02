Blick in die Zukunft: Neue Ausstellung im Ecomare zeigt Texel im Jahr 2075

Texels Museen überraschen Besucher dieses Jahr mit vielen besonderen Highlights

Pünktlich zum Valentinstag eröffnete das Texeler Naturmuseum Ecomare eine Ausstellung, die sich auf eindrucksvolle Weise mit der Zukunft der beliebten Ferieninsel auseinandersetzt. Neben neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um den Klimawandel und seine Folgen beschäftigt sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, die für die Gestaltung der Insel bestehen. Ihre Konsequenzen können Besucher hier mit eigenen Augen sehen.

Interaktive Zukunftsreise

Soll es eine Touristeninsel sein oder geben wir Nachhaltigkeit, Natur oder Produktion den Vorzug? In Form einer intuitiven Abstimmung treffen Besucher ihre Wahl, indem sie sich jeweils zwischen zwei verschiedenen Abbildungen entscheiden. Ergänzend dazu sind in großen runden Schaukästen vier Szenarien zu sehen, die die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen auf die Landschaft von Texel sichtbar machen.

Einfluss auf morgen nehmen

Da es um ihre Zukunft geht, wurde auch den Texeler Kindern eine Rolle zugedacht. So sind von ihnen gezeichnete Zukunftsszenarien und Zitate Teil der Ausstellung. Zudem können auch die Besucher selbst ihre Visionen auf eine Karte von Texel zeichnen und Tipps für umweltfreundliches Verhalten geben. Ziel des Ecomare ist, möglichst viele Menschen aktiv einzubinden, so dass sie über ihren eigenen Einfluss auf die Zukunft von Texel nachdenken.

Museum Kaap Skil: kindgerechte Ausstellungen

Das Museum Kaap Skil wird auch in diesem Jahr seiner Auszeichnung als Kidsproof-Museum gerecht. Die Ausstellungen Weltreise und Palmholzwrack wurden mit Spielen und weiteren Aktivitäten zu einem Erlebnis für alle Altersgruppen gemacht. So gibt es hier zum Beispiel in Bodennähe versteckte Muscheln, an denen die Kinder ihr Ohr anlegen und Erzählungen lauschen können. Zudem ist an der Rezeption rund ums Jahr eine Schnitzeljagd erhältlich, mit der Kinder auf eigene Faust die Highlights des Museums entdecken können.

Museum Waelstee: Winterspaß & Traditionshandwerke

Nach einer kurzen Winterpause eröffnet am 25. Februar das Texeler Heimatmuseum Waelstee wieder seine Pforten. Besucher können hier hautnah erleben, wie die Bewohner der Insel früher gelebt und gearbeitet haben. Im Laufe der Jahre hat sich das Museum um verschiedene Erbstücke erweitert, darunter eine Sammlung von Schlitten und Rodeln. Darum lautet das Thema der diesjährigen Saison: Winterspaß. Des Weiteren werden drei traditionelle Handwerke hervorgehoben: Schuhmacher, Maler und Scherenschleifer.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

