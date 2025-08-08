Blind Booking boomt zu Silvester bei Blookery

64 % mehr Buchungen als im Vorjahr. Zwei Highlights: Ziel-Reveal vor der Abreise und Silvesterfeuerwerk in der Überraschungsstadt.

Jeder kennt sie, jedes Jahr dieselbe Frage: „Wo feiern wir Silvester?“ Immer mehr Deutsche überlassen die Entscheidung inzwischen dem Zufall und buchen ihre Städtereise per Blind Booking bei blookery. Die Kölner Plattform meldet bereits jetzt 64 % mehr gebuchte Silvester-Trips für 2025/26 als im Vorjahr – und bestätigt damit den Trend, den Jahreswechsel bewusst dem Zufall zu überlassen, um Planungsstress zu sparen.

Key Facts

– +64 % Buchungsplus (Silvester 25/26 vs. 24/25, Unternehmensangaben)

– Preisvorteil 19 % bei Buchung im August statt Dezember

– Trustpilot 4,8 / 5 Sterne bei 1.391 Bewertungen (Stand: 07.08.25)

– Buchungsdauer: Ø 4 Minuten – kein Vergleichsportale-Marathon

– Flexibilität: alle DACH-Flughäfen, kostenlose Ausschlussliste

– Reveal-Moment: Ziel bleibt bis wenige Tage vor Abreise geheim – Countdown oder Überraschungsumschlag

Top 5 Silvester-Überraschungsziele 2024

1. Sofia

2. Warschau

3. Mailand

4. Riga

5. Barcelona

„Was früher mit Raclette und Entscheidungsstress endete, wird heute bewusst dem Zufall überlassen – mit Countdown, Reveal und Überraschungsstadt. Gerade zu Silvester spüren wir den Trend besonders deutlich.“ – Kevin Kiesewetter, Mitgründer blookery

„Ohne blookery.de hätte ich mich wohl nie nach Nancy in Frankreich gewagt – und Silvester wurde unvergesslich.“ – Zeljko Reis, blookery-Kundin

Warum Blind Booking zu Silvester punktet

– Feuerwerks-Effekt vorverlegt: Zwei Highlights statt einem – erst das Überraschungsziel, dann das Feuerwerk vor Ort.

– Urlaub clever nutzen: Nur zwei Urlaubstage (2. & 3. Januar) ergeben fünf freie Tage (31.12.-04.01.).

– Null Planungsaufwand: Freunde ersparen sich endlose Chats und Preisvergleiche.

Über blookery

Die blookery GmbH aus Köln ist Deutschlands führende Plattform für Blind-Booking-Städtereisen. Seit 2016 buchen Kurzentschlossene in Ø vier Minuten komplette Städtereisen mit Flug & Hotel oder reine Hotelaufenthalte, kennen ihr Ziel aber erst kurz vor der Abreise. Ausschlussliste, Echtzeit-Countdown und neun Jahre Markterfahrung machen den Überraschungsmechanismus einzigartig.

Gerne stellen wir weitere Daten, Interviewpartner*innen oder einen redaktionellen Selbsttest zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns jederzeit unter: kevin@blookery.de

